బిహార్ సీఎంగా సమ్రాట్ చౌధరీ ప్రమాణస్వీకారం- తొలి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు

నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామాతో రాజకీయ మార్పులు- పట్నా లోక్ భవన్‌లో ఘనంగా ప్రమాణ స్వీకారం- బీజేపీకి చరిత్రాత్మక తొలి ప్రభుత్వం- ఉపముఖ్యమంత్రులుగా జేడీయూ నేతలు ప్రమాణం

Samrat Chaudhary Oath Ceremony
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 15, 2026 at 11:00 AM IST

Updated : April 15, 2026 at 11:08 AM IST

Samrat Chaudhary Oath Ceremony : బిహార్ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్రానికి చెందిన సీనియర్ బీజేపీ నేత సమ్రాట్ చౌధరీ నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బుధవారం ఉదయం బాధ్యతలు చేపట్టారు. పట్నాలోని లోక్ భవన్‌లో జరిగిన ఘన కార్యక్రమంలో గవర్నర్ సయ్యద్ అతా హస్‌నైన్ ఆయన చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆ కార్యక్రమానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి, జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్​తోపాటు పలు బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, జాతీయ నాయకులు హాజరయ్యారు.

రాజ్యసభకు ఎన్నికవ్వడంతో నీతీశ్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడం ద్వారా ఆ మార్పులకు నాంది పలికింది. దీంతో బిహార్‌లో తొలిసారిగా బీజేపీ సొంతంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో సమ్రాట్ చౌధరీ సీఎం పదవిని చేపట్టడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.

హనుమాన్ ఆలయంలో పూజలు
అయితే సమ్రాట్ చౌధరీ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ముందు పట్నాలోని పంచముఖి హనుమాన్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత లోక్ భవన్‌కు చేరుకుని అధికారిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆయనతో పాటు ఉపముఖ్యమంత్రులుగా జేడీయూ సీనియర్ నేతలు విజయ్ కె చౌధరీ, బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కూటమి సమీకరణం బిహార్ రాజకీయాల్లో కొత్త సమతుల్యతను సూచిస్తున్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

1968 నవంబరులో జన్మించిన సమ్రాట్ చౌధరీ రాజకీయ నేపథ్యం గల కుటుంబానికి చెందినవారు. ఆయన తండ్రి శకుని చౌధరీ తారాపుర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. అదే నియోజకవర్గం నుంచి సమ్రాట్ చౌధరీ 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థిగా విజయం సాధించి తన ప్రభావాన్ని చాటుకున్నారు. సమ్రాట్ చౌధరీ రాజకీయ ప్రస్థానం 1990లలో ప్రారంభమైంది.

మొదట ఆర్జేడీలో చేరి రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టారు. అనంతరం జేడీయూలో చేరి కీలక పాత్ర పోషించారు. 2017 చివర్లో బీజేపీలో చేరిన ఆయన పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేసి కీలక నాయకుడిగా ఎదిగారు. నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాల్లో వివిధ శాఖలకు మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించి పరిపాలనా అనుభవం సంపాదించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కూడా సమ్రాట్ చౌధరీ కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023 మార్చి నుంచి 2024 జులై వరకు ఆ పదవిలో కొనసాగుతూ పార్టీని బలోపేతం చేశారు. ముఖ్యంగా బీసీ వర్గాల్లో పార్టీకి బలం చేకూర్చడంలో ఆయన పాత్ర ప్రముఖంగా నిలిచింది. కుష్వాహా వర్గానికి చెందిన ఆయనకు ఆ సమాజంలో గట్టి పట్టుంది.

ఒకప్పుడు విమర్శలు చేయగా!
ఒక దశలో నీతీశ్ కుమార్‌పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన సమ్రాట్ చౌధరీ, ఆయనను అధికారంలో నుంచి దింపేవరకు తలపాగా తొలగించనని ప్రకటించడం అప్పట్లో రాజకీయంగా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. అయితే తర్వాత రాజకీయ సమీకరణాలు మారడంతో జేడీయూ మళ్లీ బీజేపీతో చేతులు కలపగా, సమ్రాట్ చౌధరీ తన నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకున్నారు. అయోధ్యకు వెళ్లి తన ప్రతిజ్ఞను విరమించడం కూడా అప్పట్లో వార్తల్లో నిలిచింది.

2024లో బీజేపీ-జేడీయూ కూటమి పునరుద్ధరణ తర్వాత సమ్రాట్ చౌధరీ ఉపముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2025 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్‌డీఏ కూటమి విజయం సాధించడంతో ఆయనకు సీఎం పదవి దక్కే అవకాశాలు పెరిగాయి. చివరకు నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామాతో ఆ అంచనాలు నిజమయ్యాయి. సమ్రాట్ చౌధరీ ఎదుగుదలలో మరో ముఖ్య అంశం ఆయన సామాజిక వర్గం కుశ్వాహాపై ఉన్న ప్రభావం. ముఖ్యంగా ఓబీసీ వర్గాల్లో ఆయనకు ఉన్న మద్దతు బీజేపీకి కీలక బలం గా మారింది.

ఇక కొత్త సీఎం గా సమ్రాట్ చౌధరీ ముందున్న సవాళ్లు కూడా తక్కువ కావు. నీతీశ్ కుమార్ దశాబ్దాల పాలన తర్వాత రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయడం, కూటమి రాజకీయాలను సమతుల్యం చేయడం వంటి అంశాలు ఆయనకు కీలకంగా మారనున్నాయి. సుశాసన్ బాబుగా పేరుగాంచిన నీతీశ్ పాలన తర్వాత ప్రజల అంచనాలు కూడా ఎక్కువగా ఉండటం గమనార్హం.

మొత్తంగా చూస్తే, బిహార్ రాజకీయాల్లో ఇది ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైనట్లు స్పష్టమవుతోంది. బీజేపీ తొలిసారిగా రాష్ట్రంలో పూర్తి స్థాయిలో అధికారం చేపట్టడం, సమ్రాట్ చౌధరీ వంటి కొత్త నాయకత్వం బాధ్యతలు స్వీకరించడం రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇప్పుడు ఆయన నాయకత్వంలో బిహార్ ఎలాంటి దిశగా ముందుకు సాగుతుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

