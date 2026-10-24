కశ్మీర్ను విడదీసే డిమాండ్ను కాంగ్రెస్ సమర్థిస్తోందా? జామియా నినాదాలపై క్లారిటీ ఇవ్వాలన్న బీజేపీ
జామియా మిలియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఇమ్రాన్ మసూద్ పర్యటనపై బీజేపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.
Published : October 24, 2026 at 7:13 PM IST
BJP On Kashmir : జామియా మిలియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థుల ఆందోళనకు మద్దతు తెలిపేందుకు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ మసూద్ వెళ్లడంపై రాజకీయాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. జమ్మూకశ్మీర్ను భారత్ నుంచి వేరు చేయాలనే డిమాండ్లపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తన వైఖరిని స్పష్టం చేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేసింది. 2020 దిల్లీ అల్లర్ల కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న షర్జీల్ ఇమామ్ విడుదలకు సంబంధించిన నినాదాలపైనా కాంగ్రెస్ స్పందించాలని కోరింది. దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
జామియా మిలియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలోని గోడలపై 'ఫ్రీ కశ్మీర్', 'రిలీజ్ షర్జీల్ ఇమామ్' వంటి నినాదాలు రాసి ఉన్నాయని రవిశంకర్ ఆరోపించారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఇమ్రాన్ మసూద్ అక్కడికి ఎందుకు వెళ్లారని ప్రశ్నించారు. ఈ పరిణామాలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. మసూద్ కేవలం ఎంపీ మాత్రమే కాదని, ఉత్తర్ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారని గుర్తుచేశారు. కశ్మీర్ను భారత్ నుంచి వేరు చేయాలనే డిమాండ్ను కాంగ్రెస్ సమర్థిస్తుందా? షర్జీల్ ఇమామ్ విషయంలో ఆ పార్టీ వైఖరి ఏమిటి? అని ప్రశ్నల వర్షం కురించారు.
ఆర్టికల్ 370 రద్దుతో అభివృద్ధి జరిగిందన్న బీజేపీ
జమ్మూకశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పించిన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసిన తర్వాత అక్కడ అభివృద్ధి వేగవంతమైందని రవిశంకర్ ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. కశ్మీర్లో జరిగిన మార్పులను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసిస్తున్నారని అన్నారు. కశ్మీర్ అంశాన్ని ఉపయోగించుకుని అశాంతిని సృష్టించే ప్రయత్నాలను తమ పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుందని, అలాంటి చర్యలపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. కశ్మీర్ భారత్లో అంతర్భాగమని, ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు.
జామియా మిలియా ఇస్లామియా విశ్వవిద్యాలయంలో విద్యార్థుల ఆందోళన అక్టోబర్ 12న ప్రారంభమైంది. విద్యార్థి సంఘం ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటిస్తూ అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో చివరిసారిగా 2005లో విద్యార్థి సంఘం ఎన్నికలు జరిగాయి. 2006లో ఆ సంఘాన్ని రద్దు చేశారు. శుక్రవారం విశ్వవిద్యాలయాన్ని సందర్శించిన ఇమ్రాన్ మసూద్ను జామియా సమీపంలో దిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
కాంగ్రెస్ దేశంలో గందరగోళం సృష్టిస్తోంది : నితిన్ నబీన్
కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో రాజకీయ గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తోందని, రాజ్యాంగ సంస్థలపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను బలహీనపరిచే ప్రయత్నం చేస్తోందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఆరోపించారు. ఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీలో జరిగిన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'రాష్ట్రంలోని సమస్యలను పట్టించుకోకుండా జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయ ఆందోళనలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. దేశంలో రాజ్యాంగ సంస్థలను ప్రశ్నించే ధోరణి పెరుగుతోంది. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ గురించి మాట్లాడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ గతంలో వ్యవహరించిన తీరును కూడా గుర్తుచేసుకోవాలి. కాంగ్రెస్ పాలనలో రాజ్యాంగ సూత్రాల కంటే కుటుంబ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఝార్ఖండ్లో విద్యార్థుల సమస్యలు, వారి ఆందోళనలపై రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నేతలు తగినంతగా స్పందించలేదు. విద్యార్థులు నిరసనలు చేపట్టిన సమయంలో స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులు మద్దతుగా మాట్లాడలేదు. అయితే, దిల్లీలో మాత్రం విద్యార్థులు, యువత తరఫున మాట్లాడుతున్నట్లు ప్రకటిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు బీజేపీ కార్యకర్తలు సిద్ధంగా ఉండాలి. వైద్య ప్రవేశ పరీక్షల నిర్వహణలో గతంలో మాఫియా ప్రభావం ఉండేది. బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చాం' అని నితిన్ నబీన్ పేర్కొన్నారు.
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