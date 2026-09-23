తెలంగాణకు సునీల్ భన్సల్- ఏపీకి అరవింద్ భదౌరియా- రాష్ట్రాల ఇన్ఛార్జిల ప్రకటించిన బీజేపీ
హరియాణా, ఛత్తీస్గఢ్లకు ఇన్ఛార్జిగా స్మృతి ఇరానీ- 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కొత్తగా ఇన్ఛార్జిలను, కో-ఇన్ఛార్జిలను నియమిస్తూ ఆదేశాలు
Published : September 23, 2026 at 4:59 PM IST
BJP Appoints State Incharges : భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులకు అధిష్ఠానం రాష్ట్రాల బాధ్యతలను అప్పగించింది. 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కొత్తగా ఇన్ఛార్జిలను, కో-ఇన్ఛార్జిలను నియమించింది. ఏపీకి ఇన్ఛార్జిగా అరవింద్ భదౌరియా, తెలంగాణ ఇన్ఛార్జిగా సునీల్ భన్సల్ను నియమిస్తూ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. బంగాల్ బాధ్యతలను కూడా సునీల్ భన్సల్కు అప్పగించారు. దేశ రాజధాని దిల్లీకి వినయ్ సహస్రబుద్ధేను ఇన్ఛార్జిగా నియమించారు. హరియాణా, ఛత్తీస్గఢ్లకు స్మృతి ఇరానీ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరించనున్నారు. ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరికి ఒడిశా ఇన్ఛార్జిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు.
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin ने विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। https://t.co/S3as4bSf3q— BJP (@BJP4India) September 23, 2026