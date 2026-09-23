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తెలంగాణకు సునీల్ భన్సల్‌- ఏపీకి అరవింద్ భదౌరియా- రాష్ట్రాల ఇన్‌ఛార్జిల ప్రకటించిన బీజేపీ

హరియాణా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లకు ఇన్‌ఛార్జిగా స్మృతి ఇరానీ- 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కొత్తగా ఇన్‌ఛార్జిలను, కో-ఇన్‌ఛార్జిలను నియమిస్తూ ఆదేశాలు

BJP Appoints State Incharges
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 23, 2026 at 4:59 PM IST

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BJP Appoints State Incharges : భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులకు అధిష్ఠానం రాష్ట్రాల బాధ్యతలను అప్పగించింది. 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కొత్తగా ఇన్‌ఛార్జిలను, కో-ఇన్‌ఛార్జిలను నియమించింది. ఏపీకి ఇన్‌ఛార్జిగా అరవింద్ భదౌరియా, తెలంగాణ ఇన్‌ఛార్జిగా సునీల్ భన్సల్‌ను నియమిస్తూ బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్‌ నబిన్‌ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. బంగాల్‌ బాధ్యతలను కూడా సునీల్ భన్సల్‌కు అప్పగించారు. దేశ రాజధాని దిల్లీకి వినయ్ సహస్రబుద్ధేను ఇన్‌ఛార్జిగా నియమించారు. హరియాణా, ఛత్తీస్‌గఢ్‌లకు స్మృతి ఇరానీ ఇన్‌ఛార్జిగా వ్యవహరించనున్నారు. ఎంపీ దగ్గుబాటి పురందేశ్వరికి ఒడిశా ఇన్‌ఛార్జిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు.

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BJP ANNOUNCES NEW INCHARGES STATES
BJP ANNOUNCES NEW STATE INCHARGES

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