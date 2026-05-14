రాహుల్ గాంధీ ఆదాయం, విదేశీ పర్యటనల ఖర్చుల్లో వ్యత్యాసం ఉందన్న బీజేపీ- ఆరోపణలను ఖండించిన కాంగ్రెస్

గత 22 ఏళ్లలో రాహుల్ గాంధీ 54 విదేశీ ట్రిప్పులు- ఈ పర్యటనల మొత్తం ఖర్చు రూ.60 కోట్లు- ఆస్తుల విలువ రూ. 20.39 కోట్లే- బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సంబిత్ పాత్ర

BJP MP Sambit Patra (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 14, 2026 at 4:57 PM IST

BJP vs Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ విదేశీ పర్యటనలపై బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సంబిత్ పాత్ర సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. రాహుల్‌కు ఏటా వచ్చే వార్షిక ఆదాయాలకు, ఆయన విదేశీ పర్యటనలకు చేస్తున్న ఖర్చులకు మధ్య స్పష్టమైన వ్యత్యాసం ఉందన్నారు. ఫారిన్ పర్యటనల్లో ఖర్చు చేస్తున్న నిధుల మూలాలను రాహుల్ వెల్లడించాలని సంబిత్ పాత్ర డిమాండ్ చేశారు. గురువారం దిల్లీలోని బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాహుల్ గాంధీ గత 22 ఏళ్లలో 54 విదేశీ ట్రిప్పులకు వెళ్లారని, వాటి మొత్తం ఖర్చు రూ.60 కోట్ల దాకా అయిందన్నారు.

కానీ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత గత పదేళ్లలో ఫైల్ చేసిన ఎన్నికల అఫిడవిట్లలో ప్రకటించిన వార్షిక ఆదాయాలన్నీ కలుపుకున్నా రూ.11 కోట్లకు మించి ఉండవని సంబిత్ పాత్ర తెలిపారు. ఈ ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్) జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు. మోదీ సర్కారు వైఫల్యాల నుంచి ప్రజల చూపును మళ్లించడానికి, కేంద్ర మంత్రి పదవి కోసమే సంబిత్ పాత్ర ఇలాంటి ఆరోపణలు చేశారని విమర్శించారు.

రూ. 20.39 కోట్ల ఆస్తులకు, రూ. 60 కోట్ల ఖర్చులకు పొంతనేది?
"రాహుల్ గాంధీ ఎన్నికల అఫిడవిట్ల ప్రకారం, 2004లో ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 55.38 లక్షలు. 2024 నాటికి మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ. 20.39 కోట్లకు పెరిగింది. అంటే గత 22 ఏళ్లలో (2004 నుంచి 2026 వరకు) ఆస్తుల విలువ రూ. 55.38 లక్షల నుంచి రూ. 20.39 కోట్లకు చేరింది. సరిగ్గా ఇదే 22 ఏళ్ల వ్యవధిలో రాహుల్ గాంధీ 54 విదేశీ పర్యటనలకు దాదాపు రూ. 60 కోట్లను ఖర్చు చేశారు. రూ. 20.39 కోట్ల ఆస్తులకు, రూ. 60 కోట్ల విదేశీ పర్యటనల ఖర్చులకు లెక్క సరిపోవడం లేదు. ఈ విదేశీ పర్యటనలకు ఎవరు నిధులను సమకూర్చారో రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ వెల్లడించాలి" అని బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి సంబిత్ పాత్ర డిమాండ్ చేశారు.

'రహస్య పర్యటనలపై వివరణ ఇవ్వాలి'
"రాహుల్ గాంధీ తన అనేక విదేశీ పర్యటనల వివరాలను వెల్లడించలేదు. ఈ రహస్య పర్యటనలపై వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ అగ్రనేతకు ఉంది. ఇది చట్టపరమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. ఎఫ్‌సీఆర్‌ఏ నిబంధనల ప్రకారం ఏ ఎంపీ, న్యాయమూర్తి లేదా ప్రభుత్వ అధికారి విదేశీ పర్యటనలకు ఏదైనా ఏజెన్సీ నిధులను సమకూరిస్తే ప్రభుత్వం, హోం వ్యవహారాల శాఖ నుంచి ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ వ్యక్తిగత ఖర్చుతో ఏదైనా విదేశీ పర్యటనకు వెళితే, దాన్ని ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లో వెల్లడించాలి. మీరు విదేశాల్లో ఏదైనా బహుమతి అందుకున్నా లేదా మీపై వెల్లడి చేయని విధంగా డబ్బును ఖర్చు చేసినా, అది బ్లాక్ మనీ యాక్ట్ 2015 నిబంధనల పరిధిలోకి వస్తుంది. రాహుల్ తన విదేశీ పర్యటనల కోసం హోం శాఖ నుంచి ముందస్తు అనుమతిని పొందారా? ఆ పత్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఆయన ఆదాయపు పన్ను వివరాలను వెల్లడించారా?" అని సంబిత్ పాత్ర ప్రశ్నలు సంధించారు.

'మస్కట్‌ పర్యటన దృశ్యాలను అందించాలి'
"2025 సెప్టెంబరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేకు సీఆర్పీఎఫ్ ఒక లేఖ రాసింది. 2024 డిసెంబరు నుంచి 2025 సెప్టెంబరు మధ్య కాలంలో రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరు అప్రకటిత విదేశీ పర్యటనలపై సీఆర్పీఎఫ్ అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది. ఈ పర్యటనలన్నీ ఎస్పీజీ రక్షణకు సంబంధించిన ఎల్లో బుక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి జరిగాయి. అందువల్ల ఇది అత్యంత ఆందోళనకరమైన అంశమని లేఖలో సీఆర్పీఎఫ్ పేర్కొంది. 2026 మే 3న రాత్రి ఒమన్‌లోని మస్కట్‌లో రాహుల్ చేసిన వ్యక్తిగత పర్యటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను అందించాలని మేం కోరుతున్నాం. మస్కట్‌లో తనకు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన వారి వివరాలను కానీ, పర్యటన ప్రణాళికను కానీ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత వెల్లడించలేదు. ఇంతకీ ఆయనను అక్కడికి ఎవరు ఆహ్వానించారు? ఎఫ్‌సీఆర్‌ఏ సెక్షన్ 6 కింద ఎలాంటి అనుమతినీ తీసుకోకుండా చేసిన పర్యటన అది" అని సంబిత్ పాత్ర వెల్లడించారు.

'భారత ప్రభుత్వం రాహుల్‌ను వదిలిపెట్టదు'
"ఒమన్‌ టూర్ సమాచారం రుజువైతే, అది ఎల్లో బుక్ భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించి జరిగిన ఏడో విదేశీ పర్యటన అవుతుంది. భవిష్యత్తులో దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్న రాహుల్, రహస్య విదేశీ పర్యటనలు చేస్తుండటం తీవ్రమైన ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతోంది. ఇంతకీ ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో ఒమన్‌కు వెళ్లారు? అక్కడ ఎవరిని కలిశారు? అక్కడ దేశానికి వ్యతిరేకంగా ఏం మాట్లాడారు? ఎలాంటి కుట్ర పన్నారు? అనేది బయటపడాలి. భారత ప్రభుత్వం రాహుల్‌ను వదిలిపెట్టదు. ఇది నూతన భారతదేశం. ప్రతిచోటా కెమెరాలు అమర్చి ఉన్నాయి. ప్రతీదీ లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నారు. మేం ఈరోజు కేవలం ఒక చిన్న లెడ్జర్‌ను మాత్రమే విడుదల చేశాం. లెక్కలేనన్ని పత్రాలు, వాస్తవాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. రాహుల్ గాంధీని వదిలిపెట్టరు" అని సంబిత్ పాత్ర పేర్కొన్నారు.

ఆర్థిక పతనం నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే : కాంగ్రెస్
మోదీ హయాంలో జరుగుతున్న దేశ ఆర్థిక పతనమనే అసలు సమస్య నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే రాహుల్ విదేశీ పర్యటనల అంశాన్ని బీజేపీ లేవనెత్తిందని కాంగ్రెస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్) జైరాం రమేశ్ విమర్శించారు. కేంద్ర మంత్రి పదవి రేసులో ఉండాలనే తాపత్రయంతోనే బీజేపీ నేత సంబిత్ పాత్ర ఈ అంశాన్ని లేవనెత్తారని మండిపడ్డారు. ఇందుకోసం సంబిత్ పాత్ర కాస్త బెటర్ టాపిక్స్‌ను ఎంపిక చేసుకుంటే మంచిదని ఆయన హితవు పలికారు.

విశ్వగురువు వాదనలు బట్టబయలయ్యాయి!
"రాజీపడిన ప్రధానిగా మోదీ వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ విషయం దేశంతో పాటు విదేశాల్లోనూ బట్టబయలైంది. తాను విశ్వగురువు అని ప్రధాని మోదీ చేస్తున్న వాదనలు కూడా పంక్చర్ అయ్యాయి. ఆయన నిత్యం చైనాకు లొంగిపోతున్నారు. వీటన్నింటి నుంచి దేశ ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికే బీజేపీ నేతలు ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. కేంద్ర మంత్రి పదవి రేసులో ఉండేందుకే, రాహుల్ గాంధీ గత విదేశీ పర్యటనల అంశాన్ని సంబిత్ పాత్ర భుజాలకు ఎత్తుకున్నారు" అని జైరాం రమేశ్ ధ్వజమెత్తారు.

బీజేపీ నాయకులందరి పర్యటనల వివరాలు వెల్లడిస్తారా?
"ఉద్యోగాలు, రైతులు, మణిపుర్, చైనాపై మన దేశ ప్రజలు సమాధానాలను కోరుకుంటున్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీపై రోజూ దుష్ప్రచారం చేయడం మానేసి, బీజేపీ ముందుగా నిరుద్యోగం, ద్రవ్యోల్బణం, సరిహద్దు వైఫల్యాలు, బలహీనపడుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి. ఒకవేళ ఆకస్మిక విదేశీ పర్యటనలు నేరమైతే, ప్రధాని మోదీ, బీజేపీ నాయకులందరి విదేశీ పర్యటనలు, ప్రతినిధి బృందాల పూర్తి వివరాలను బీజేపీ వెల్లడిస్తుందా" అని ప్రశ్నిస్తూ కాంగ్రెస్ నేత మాణిక్కం ఠాగూర్ ట్వీట్ చేశారు.

