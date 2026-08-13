రాహుల్ గాంధీ అహంకారానికి వర్షాకాల సమావేశాలు బలి- బీజేపీ ఫైర్
సభా సమావేశాలు సజావుగా జరగకపోవడానికి కారణం రాహుల్ గాంధీనేనని బీజేపీ ఆరోపణ- చర్చలకు సిద్ధమని అధికార పక్షం చెబుతున్నప్పటికీ మొండితనంగా వ్యవహరించారని వ్యాఖ్య
Published : August 13, 2026 at 5:02 PM IST
BJP Slams Rahul Monsoon Session : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై బీజేపీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకపడింది. రాహుల్ గాంధీ అహంకారం ధోరణి వల్లే పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు పూర్తిగా వృథా అయ్యాయని బీజేపీ సీనియర్ నేత, ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ ధ్వజమెత్తారు. గురువారం దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. పోలీసుల చర్యలపై చర్చించేందుకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్వయంగా ముందుకు వచ్చినా, ప్రతిపక్షాలు సభను జరగనివ్వకుండా అడ్డుకున్నాయని ఆరోపించారు.
"హోం మంత్రి అమిత్ షానే స్వయంగా మీడియా ముందుకు వచ్చి, 'పోలీసులకు సంబంధించిన సంఘటనలపై జరిగే పూర్తి చర్చను వినడానికి, వారి వాదనలన్నింటిపై స్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పారు. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు కూడా చర్చకు సిద్ధమన్నారు. కానీ, ప్రతిపక్షాలు వాటిని పట్టించుకోలేదు. అంతేకాదు, మరో విషయం కూడా నేను మీకు తెలియజేయాలని అనుకుంటున్నా. దిల్లీ నిరసనల్లో పోలీసు చర్యకు సంబంధించి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని విపక్షాలు అంటున్నాయి. అయితే, రాహుల్ గాంధీకి పరిపాలనపై అవగాహన లేదా? పోలీసులు జరిపే కాల్పులకు హోంమంత్రి ఆదేశాలు ఇస్తారా? అక్కడ ఉండే మెజిస్ట్రేట్లు, డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్లు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు."
- రవిశంకర్ ప్రసాద్, బీజేపీ ఎంపీ
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, BJP MP Ravi Shankar Prasad, says, "The entire Monsoon Session of the Parliament stood sacrificed at the altar of arrogance and delinquency, sense of entitlement and total indiscipline of the gentleman known as Leader of Opposition."… pic.twitter.com/M55s5RwYu4— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026
'మొండితనంతో రాజకీయాలు ముందుకు సాగవు'
దేశ రాజకీయాలు మొండితనంతో నడవవని బీజేపీ ఎంపీ రవి ప్రసాద్ వ్యాఖ్యానించారు. 'ఏదైనా నా పద్ధతిలోనే చేస్తా, నా మాటే చెల్లుతుంది' వంటి ఆలోచన ధోరణితో దేశ రాజకీయాలు, పార్లమెంట్ ముందుకు సాగవని విమర్శించారు. సభా సమావేశాలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి జరగుతున్న పరిణామాలను తీవ్రంగా ఖండించారు. "ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తున్న ఆ వ్యక్తికున్న అహంకారం, బాధ్యతారాహిత్యం, 'అంతా తమకే చెందుతుందనే' ధోరణి కారణంగా పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలన్నీ వృథా అయ్యాయి. రాహుల్ గాంధీ తండ్రి ఇతర కుటుంబీకులు ప్రధానమంత్రులుగా పనిచేశారు. ప్రధానమంత్రి నివాసానికి ఉండే ప్రాముఖ్యత గురించి ఆయనకు తెలుసు. అయినప్పటికీ, రాహుల్ తన సోదరితో కలిసి అనుమతి లేకుండానే ప్రధానమంత్రి నివాసం ముందు కూర్చున్నారు" అని రవి ప్రసాద్ వ్యాఖ్యానించారు.
అలాగే, ఝార్ఖండ్లో లేవనెత్తిన అంశంపై కూడా రవి ప్రసాద్ ప్రస్తావించారు. ఝార్ఖండ్లో విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసు చర్య గురించి రాహుల్ ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారని ప్రశ్నించారు. ఝార్ఖండ్లో విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, కాల్పులు జరుగుతున్న ఎందుకు నోరుమెదపడం లేదని అన్నారు. ఈ సంఘటనలపై ముంబయి నుంచి దిల్లీ వరకు ఉన్న మేధావులు ఎందుకు నోరు విప్పడం లేదని మండిపడ్డారు.
#WATCH | Delhi: BJP MP Ravishankar Prasad says, " ...the entire monsoon session of parliament has been sacrificed at the altar of the arrogance, delinquency, sense of entitlement, and total indiscipline of the gentleman known as the leader of the opposition... rahul gandhi sat at… pic.twitter.com/SeIiFHQbke— ANI (@ANI) August 13, 2026
రాహుల్కు సవాల్ విసిరిన బీజేపీ అధ్యక్షుడు
మరోవైపు, ఝార్ఖండ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఆదిత్య సాహు, రాహుల్ గాంధీకి సవాల్ విసిరారు. ఝార్ఖండ్లో ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల్లో జరిగిన అవకతవకలకు వ్యతిరేకంగా ముఖ్యమంత్రి నివాసం ఎదుట ధర్నాకు కూర్చోవాలని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ విషయంపై సోషల్ మీడియాలో పోస్టు పెట్టడం మానుకుని, సంకీర్ణ ప్రభుత్వంపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. గత కొద్దిరోజులుగా నిరసనలు తెలుపుతున్న విద్యార్థులతో నేరుగా మాట్లాడాలని వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని తెలిపారు. విద్యార్థుల డిమాండ్ల ప్రకారం సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని అన్నారు. గురువారం మీడియాతో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
ఇదిలా ఉండగా, సంప్రదాయ వందేమాతరం గీతాలాపన అనంతరం వర్షాకాల సమావేశాల చివరి రోజు ప్రారంభమైన వెంటనే లోక్సభను నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రసాద్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిపక్షాల నిరంతర నిరసనలు, సభకు అంతరాయం కలిగించిన భారీ నినాదాల మధ్య ఈ వాయిదా జరిగింది.
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