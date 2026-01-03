ఎన్నికల ట్రైనింగ్ సెషన్కు హాజరుకాలేదని మరణించిన ఇద్దరు టీచర్స్కు నోటీసులు- కుటుంబ సభ్యులు షాక్!
Published : January 3, 2026 at 12:15 PM IST
Death Teachers Election Duty in Maharashtra : మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో వింత ఘటన జరిగింది. పురపాలక ఎన్నికల కోసం నిర్వహించిన ట్రైనింగ్కు హాజరుకానందుకు 1200 మంది టీచర్లకు ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ నోటీసులు జారీ చేశారు. శిక్షణకు హాజరు కానందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని నోటీసుల్లో హెచ్చరించారు. అయితే ఈ నోటీసులు అందుకున్నవారిలో ఇద్దరు మరణించిన టీచర్లు ఉన్నారు. దీంతో ఈ ఘటన సంచలమైంది. ఈ క్రమంలో చనిపోయిన టీచర్ల కుటుంబీకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
త్వరలో ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అందుకోసం అధికారులు సన్నాహాలు ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ టెక్నికల్ కళాశాల (ఉస్మాన్ పురా), ప్రభుత్వ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల (ఉస్మాన్ పురా), ఎంఐటీ కాలేజ్ (బీడ్ బైపాస్ రోడ్), డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ మరాఠ్వాడ విశ్వవిద్యాలయంలో పుర పోరు ఎన్నికల పోలింగ్ కోసం టీచర్లకు శిక్షణా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, మొత్తం 8,000 మంది ఈ ట్రైనింగ్ లో పాల్గొనాల్సి ఉండగా, 2016 మంది గైర్హజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు 1,200 మంది ఉద్యోగులకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి.
మరణించిన ఇద్దరికి నోటీసులు
అయితే ఈ నోటీసులు 13 నెలల క్రితం మరణించిన రాజేశ్ బస్వే, పైథాన్కు చెందిన సంభాజీ కార్దిలే (మూడు నెలల క్రితం చనిపోయిన) కు అందాయి. ఇంకో ఆసక్తికర విషయం ఏంటంటే మరణించిన ఈ ఇద్దరు టీచర్లకు ఎన్నికలు విధులను సైతం అప్పగించారు. దీంతో షోకాజ్ నోటీసులు అందుకున్న మృతుల కుటుంబాలు షాక్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో మృతుల కుటుంబీకులు ఇప్పటికే తమవారీ మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలను సంబంధిత అధికారులకు సమర్పించారు.
ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పనిచేసిన ఉద్యోగుల జాబితాను జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి మున్సిపల్ అధికారులు కోరారు. జాబితా అందిన తర్వాత మరణించిన ఉద్యోగులతో పాటు బదిలీ అయిన ఉద్యోగుల పేర్లను వేరు చేశారు. అయితే, సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఇలాంటి పొరపాటు జరిగిందని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ రాహుల్ సూర్యవంశీ స్పష్టం చేశారు.
పురపోరులో మహాయుతి జోరు
మహారాష్ట్ర పురపోరులో అధికార ప్రభుత్వం దూసుకెళ్తోంది. పోలింగ్కు ముందే బీజేపీ నేతృత్వంలోని మహాయుతి కూటమి పలు స్థానాల్లో గెలుపొందింది. ఎన్నికలు లేకుండానే 68 స్థానాల్లో ఈ కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక అయ్యారు. పురపాలక ఎన్నికలకు సంబంధించిన నామినేషన్ల విత్ డ్రా గడువు శుక్రవారంతో ముగియగా, ప్రత్యర్థి పార్టీలకు చెందిన పలువురు అభ్యర్థులు పోటీ నుంచి తప్పుకున్నారు. దీంతో బీజేపీ 44, ఏక్ నాథ్ శిందే నేతృత్వంలోని శివసేన పార్టీ 22, అజిత్ పవార్ నేతృత్వంలోని ఎన్సీపీ రెండు స్థానాలను ఖాతాలో వేసుకున్నాయి.
ఈ ఏకగ్రీవ విజయాలపై అధికార ప్రభుత్వం ఆనందం వ్యక్తం చేయగా, విపక్షాలు మండిపడ్డాయి. ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్ వంటి కేంద్ర సంస్థలను అడ్డుగా పెట్టుకొని ప్రతిపక్ష అభ్యర్థులను బెదిరించడం, లంచం ఇవ్వడంతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణగదొక్కారని శివసేన (యూబీటీ) పార్టీ విమర్శించింది. కాగా, బృహన్ ముంబయి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (బీఎంసీ)తో పాటు 28 కార్పొరేషన్లకు జనవరి 15న పోలింగ్ జరగనుంది.
మున్సిపల్ కౌన్సిళ్లు, నగర పంచాయతీల్లోనూ మహాయుతి హవా
గతేడాది డిసెంబరులో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికార మహాయుతి సత్తా చాటింది. 288 మున్సిపల్ కౌన్సిళ్లు, నగర పంచాయతీలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో 207 మునిసిపల్ కౌన్సిళ్లలో బీజేపీ, శివసేన, ఎన్సీపీ కూటమి అభ్యర్థులు అధ్యక్షులుగా గెలుపొందారు. విపక్ష మహా వికాస్ అఘాడీ 44కి పరిమితమైంది. బీజేపీ 117, శివసేన 53, ఎన్సీపీ 37 మున్సిపల్ అధ్యక్ష స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. కాంగ్రెస్ 28, ఎన్సీపీ (ఎస్పీ) ఏడు, శివసేన (యూబీటీ) తొమ్మిది అధ్యక్ష స్థానాలకే పరిమితమైంది. మిగతా 37 పదవుల్ని ఇతర పార్టీలవారు, స్వతంత్రులు దక్కించుకున్నారు.
