'ఒక్క వ్యాపారి కోసం 1.5కోట్ల చెట్లు నరుకుతున్నారు- అది నా మనస్సును కలిచివేస్తోంది'- మోదీ సర్కార్పై రాహుల్ ఫైర్
గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్టుపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్- కోట్ల చెట్లు నరికివేయడం వల్ల పర్యావరణానికి భారీ నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆందోళన
Published : June 5, 2026 at 1:02 PM IST
Rahul Gandhi On Nicobar Project : కేంద్ర ప్రభుత్వం అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో చేపడుతున్న 'గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్టు'పై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అంతటి అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం ధ్వంసం కానుండడం తనను ఎంతగానో కలచివేస్తోందని, దీని వల్ల పర్యావరణానికి భారీ నష్టం ఏర్పడుతుందని అన్నారు. ఈ మేరకు తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక సుదీర్ఘమైన వీడియోను ఆయన పోస్టు చేశారు.
"అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లోని అద్భుతమైన ప్రకృతి సౌందర్యం నాశనం కానుండడం నన్ను ఆందోళనకు గురిచేసింది. మరింత మంది ప్రజలు అక్కడికి వెళ్లి ఆ అందాలను ఆస్వాదించాలని నేను కోరుకున్నాను. కానీ అక్కడి పర్యావరణం విలువను ప్రజలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం లేదని నేను భావిస్తున్నాను. మోదీ సర్కార్కు అయితే దాని విలువ అస్సలు అర్థం కావడం లేదు."
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత