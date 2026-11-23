'మా నీరు తాగేందుకు సురక్షితమే'- FSSAI చర్యపై బిస్లరీ వివరణ
Bisleri On Water Safe : ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్లో ప్రమాణాలకు మించి బ్రోమేట్ ఉన్నట్లు గుర్తించి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతివ్వడంపై బిస్లరీ స్పందించింది. తమ ఉత్పత్తులు తాగేందుకు సురక్షితమేనని స్పష్టం చేసింది.
బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్ (@BisleriZone)
Published : November 23, 2026 at 10:52 AM IST
ప్రముఖ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సంస్థ బిస్లరీ తమ ఉత్పత్తుల నాణ్యత, భద్రతపై స్పష్టత ఇచ్చింది. తమ నీరు తాగేందుకు పూర్తిగా సురక్షితమని ప్రకటించింది. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ) ఓ నీటి నమూనాను అసురక్షితంగా ప్రకటించి, సంస్థపై ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి ఇచ్చినట్లు వార్తలు వెలువడిన నేపథ్యంలో స్పందించింది. తయారీ ప్రక్రియలో 10 దశల నాణ్యత నియంత్రణతో పాటు 90కి పైగా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపింది. నియంత్రణ సంస్థతో సంప్రదింపులు కొనసాగిస్తూ, తగిన విధంగా సహకరిస్తామని వెల్లడించింది.