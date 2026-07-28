ETV Bharat / bharat

ఇంక్యుబేటర్ ద్వారా నాగుపాము పిల్లల జననం- ఆ జూలో తొలి ప్రయోగం సక్సెస్!

ఇంక్యుబేటర్ సాయంతో స్పెక్టాకిల్డ్ నాగుపాము గుడ్లను విజయవంతంగా పొదిగించిన బయోలాజికల్ పార్క్- ఏడు గుడ్లలో ఐదు ఆరోగ్యకరమైన నాగుపాము పిల్లల జననం- భవిష్యత్ పరిశోధనలకు ఉపయోగపడనున్న సాంకేతికత

Cobra Hatchlings Birth In Incubator
Cobra Hatchlings Birth In Incubator (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Cobra Hatchlings Birth In Incubator : ఝార్ఖండ్‌లోని భగవాన్ బిర్సా ముండా బయోలాజికల్ పార్క్ (ఓర్మాన్ఝీ) వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో మరో కీలక ఘట్టాన్ని నమోదు చేసింది. పార్కు చరిత్రలో తొలిసారిగా స్పెక్టాకిల్డ్ నాగుపాము (నాజా నాజా) గుడ్లను కృత్రిమ ఇంక్యుబేటర్‌లో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పొదిగించి, ఐదు ఆరోగ్యకరమైన నాగుపాము పిల్లలను విజయవంతంగా జన్మనిచింది. ఈ ఘనత సరీసృపాల(రెప్టైల్స్​) సంరక్షణ, శాస్త్రీయ ప్రజనన రంగాల్లో ఒక చారిత్రక మైలురాయిగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

ఇప్పటివరకు సహజ పరిస్థితుల్లోనే నాగుపాము గుడ్లు పొదిగే సందర్భాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. అయితే తొలిసారిగా నియంత్రిత ఉష్ణోగ్రత, తేమతో కూడిన కృత్రిమ పొదిగే కేంద్రంలో ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం విశేషం. ఈ ప్రయోగం భవిష్యత్తులో అంతరించిపోతున్న సరీసృపాల జాతుల సంరక్షణకు ఎంతో దోహదపడుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

Cobra Hatchlings Birth In Incubator
పాము గుడ్లు (ETV Bharat)

70 రోజులపాటు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ
బిర్సా ముండా బయోలాజికల్ పార్క్ పశువైద్యుడు డాక్టర్ ఓం ప్రకాశ్ సాహు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం ఏడు నాగుపాము గుడ్లను సుమారు 70 నుంచి 72 రోజుల పాటు ప్రత్యేక ఇంక్యుబేటర్‌లో ఉంచారు. ఈ సమయంలో గుడ్ల అభివృద్ధికి అవసరమైన ఉష్ణోగ్రత, తేమను శాస్త్రీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా నిరంతరం నిర్వహించారు. ప్రతి దశను నిపుణులు క్షుణ్నంగా పర్యవేక్షించగా, చివరకు ఏడు గుడ్లలో ఐదు ఆరోగ్యకరమైన నాగుపాము పిల్లలు బయటకు వచ్చాయి. స్పెక్టాకిల్డ్ కోబ్రా జాతికి చెందిన ఈ గుడ్లను కృత్రిమంగా విజయవంతంగా పొదగడం పార్కు చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి అని ఓం ప్రకాశ్ తెలిపారు. ఇది కేవలం ఒక విజయవంతమైన ప్రయోగమే కాకుండా, ఝార్ఖండ్‌లో సరీసృపాల(రెప్టైల్స్​) సంరక్షణలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికిందన్నారు.

Cobra Hatchlings Birth In Incubator
బిర్సా ముండా బయోలాజికల్ పార్క్ (ETV Bharat)

అంతరించిపోతున్న జాతుల సంరక్షణ
స్పెక్టాకిల్డ్ నాగుపాము భారతదేశంలో విస్తృతంగా కనిపించే జాతి అయినప్పటికీ, నివాస ప్రాంతాల నాశనం, అక్రమ వేట, మానవ జోక్యం వంటి కారణాలతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాటి సంఖ్య తగ్గుతున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని వివిధ జూలు, పరిశోధనా కేంద్రాలు శాస్త్రీయ ప్రజనన పద్ధతుల ద్వారా ఈ జాతిని సంరక్షించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. బిర్సా జూలో సాధించిన ఈ విజయం అలాంటి కార్యక్రమాలకు మరింత ప్రోత్సాహం ఇస్తుందని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఇతర సరీసృపాల జాతుల సంరక్షణకు కూడా ఇదే విధానాన్ని ఉపయోగించే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు.

Cobra Hatchlings Birth In Incubator
కోబ్రా బేబీ (ETV Bharat)

నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ప్రక్రియ
ఈ కృత్రిమ పొదిగే ప్రక్రియ మొత్తం బయోలాజికల్ పార్క్ జీవశాస్త్రవేత్త, సర్పశాస్త్ర నిపుణుడు వివేకానంద కుమార్ మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గుడ్లను శాస్త్రీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా క్రమం తప్పకుండా పరిశీలించడం, ఉష్ణోగ్రత, తేమలో ఎలాంటి మార్పులు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడమే ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణమని వివరించారు. పొదిగే ప్రక్రియలో ప్రతి దశను నమోదు చేయడంతో పాటు గుడ్ల అభివృద్ధిని నిరంతరం పరిశీలించామని తెలిపారు. దీంతో సరీసృపాల కృత్రిమ ప్రజననపై విలువైన శాస్త్రీయ సమాచారం కూడా లభించినట్లు పేర్కొన్నారు.

సాండ్ బోవా పిల్లల జననం
నాగుపాము పిల్లలతో పాటు అదే కాలంలో పార్కులో ఎనిమిది సాండ్ బోవా (ఇసుక పాము) పిల్లలు కూడా జన్మించడం మరో విశేషంగా నిలిచింది. ఇది సరీసృపాల సంరక్షణలో పార్కు చేపడుతున్న శాస్త్రీయ నిర్వహణకు నిదర్శనమని అధికారులు తెలిపారు. వివిధ జాతుల సరీసృపాలను ఒకే సమయంలో విజయవంతంగా సంరక్షించడం ద్వారా పార్కు పరిశోధన సామర్థ్యం మరింత పెరిగిందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Cobra Hatchlings Birth In Incubator
బిర్సా బయోలాజికల్ పార్క్‌లో పాములు (ETV Bharat)

"ఈ విజయం పార్కులో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు, పశువైద్యులు, సిబ్బంది సమిష్టి కృషి ఫలితం. ఆధునిక శాస్త్రీయ పద్ధతులను ఉపయోగించి నాగుపాము గుడ్లను విజయవంతంగా పొదగడం దేశంలోని జూలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో సరీసృపాల పరిశోధన, సంరక్షణ, శాస్త్రీయ ప్రజనన కార్యక్రమాలకు కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది. అంతరించిపోతున్న అనేక జాతుల సంరక్షణకు కూడా ఇది ఉపయోగపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి."
- జబ్బర్ సింగ్, భగవాన్ బిర్సా బయోలాజికల్ పార్క్ డైరెక్టర్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి

నిపుణుల పర్యవేక్షణలో నాగుపాము పిల్లలు
ప్రస్తుతం జన్మించిన నాగుపాము పిల్లలు, సాండ్ బోవా పిల్లలన్నీ ప్రత్యేక సంరక్షణలో ఉన్నాయని పార్కు అధికారులు తెలిపారు. పశువైద్యుడు డాక్టర్ ఓం ప్రకాశ్ సాహు నేతృత్వంలోని నిపుణుల బృందం వాటి ఆరోగ్యం, పెరుగుదల, ప్రవర్తనను నిరంతరం పరిశీలిస్తోంది. అవసరమైన ఆహారం, అనుకూల వాతావరణం కల్పిస్తూ వాటి అభివృద్ధిపై శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఈ విజయంతో భగవాన్ బిర్సా బయోలాజికల్ పార్క్ దేశవ్యాప్తంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో తన ప్రత్యేకతను మరోసారి చాటుకుంది. జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ, శాస్త్రీయ ప్రజనన, సరీసృపాల పరిశోధన రంగాల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలను మరింత విస్తరించనున్నట్లు అటవీశాఖ తెలిపింది.

వర్షాకాలంలో పాములు ఇళ్లలోకి ఎందుకు వస్తాయి? ఏ పాములు ప్రమాదకరం? కాటేస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి?

సోల్జర్ టు స్నేక్ మ్యాన్- పాము కాటు నుంచి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడుతున్న జస్వీర్

TAGGED:

COBRA EGGS HATCH
HATCH VIA ARTIFICIAL INCUBATION
BIRSA BIOLOGICAL PARK OF RANCHI
BIRTH OF COBRA HATCHLINGS
COBRA HATCHLINGS BIRTH IN INCUBATOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.