లోక్సభ స్పీకర్పై అవిశ్వాస తీర్మాన నోటీసు- లోపాలను సవరించాలని ఓం బిర్లా ఆదేశం
స్పీకర్పై ప్రతిపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం నోటీసులో లోపాలు
Published : February 11, 2026 at 1:01 PM IST
OM Birla No Confidence Motion : లోక్సభ స్పీకర్ ఓంబిర్లాను పదవి నుంచి తొలగించాలంటూ విపక్ష ఎంపీలు సమర్పించిన అవిశ్వాస తీర్మాన నోటీసులో పలు లోపాలు ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ లోపాలను కారణంగా నోటీసు తిరస్కరణకు గురికాకుండా సవరించాలని సెక్రటేరియట్కు ఓం బిర్లా ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని లోక్సభ వర్గాలు ఓ వార్త సంస్థకు తెలియజేశాయి.
మంగళవారం మధ్యాహ్నం 118 మంది విపక్ష ఎంపీలు సంతకం చేసిన నోటీసును లోక్సభ సెక్రటరీ జనరల్ ఉత్పల్ కుమార్ సింగ్కు సమర్పించారు. అయితే అదే రోజు విపక్షాలు తేదీలో పొరపాటు ఉందని గుర్తించి, ఆ నోటీసును వెనక్కి తీసుకుని సరిచేసిన కొత్త నోటీసు సమర్పించాయి. అయితే ఆ నోటీసులో నాలుగు చోట్ల తప్పు తేదీలు గుర్తించిన్నట్లు లోక్సభ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇవే అధికారికంగా నోటీసు తిరస్కరణకు కారణమయ్యే అవకాశముండేదని చెప్పాయి. అయినప్పటికీ ఓం బిర్లా, ఆ లోపాలను సవరించి నోటీసుపై చర్య తీసుకోవాలని సెక్రటేరియట్ను ఆదేశించినట్లు పేర్కొన్నాయి.
సవరించిన నోటీసుల అందిన తర్వాత నిబంధనల ప్రకారం వాటిని పరిశీలిస్తామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ అంశం మార్చి 9న ప్రారంభమయ్యే బడ్జెట్ సెషన్ రెండో దశలో జాబితా చేయనున్నట్లు తెలిపారు.