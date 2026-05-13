పక్షులు, జంతువులకే తొలి మామిడి పండ్లు- అవి తిన్నాక మిగిలినవే మనుషులకట- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ నాలుగు గ్రామాలు వెరీ స్పెషల్- పూర్తిగా పక్వానికి వచ్చే వరకు మామిడి పండ్లను చెట్టు నుంచి తియ్యరు- అడవి జంతువులు, పక్షులు తిన్నాకే మిగిలిన పండ్లను కోస్తారు- ఎందుకో తెలుసా?

Published : May 13, 2026 at 3:10 PM IST

Mango Villages In Maharashtra : సాధారణంగా మన తోటలో మామిడి కాయలు కాస్తే అవి పెద్దయ్యాక వాటిని కోసేస్తాం. ఇంకా మామిడి కాయలను ఇంటికి తీసుకొచ్చి మగ్గబెడతాం. అయితే మహారాష్ట్రలోని ఓ నాలుగు గ్రామాలు అందుకు భిన్నం. మామిడి పండ్లు పూర్తిగా పక్వానికి రాకముందే చెట్ల నుంచి వాటిని కోయరు. కనీసం మామిడి చెట్లను ముట్టుకోరు కూడా. మామిడి పండ్లపై ప్రాథమిక హక్కు ప్రకృతికి, అందులోని వన్యప్రాణులకు మాత్రమే చెందుతుందని నమ్ముతారు ఆ గ్రామాల గిరిజనులు. వన్యప్రాణులు, పక్షులు తినగా మిగిలినవే మనుషులకని విశ్వసిస్తారు. ఈ స్టోరీలో ఈ సంప్రదాయం వెనుకున్న చరిత్రను తెలుసుకుందాం పదండి.

పక్షులు, జంతువుల తిన్నాక మిగిలినవి మనుషులకి!
మేల్ఘాట్‌ అటవీ ప్రాంతంలో ఆంఝరి, ఖట్‌కలి, మెమ్నా, టేటు అనే నాలుగు గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ ఊర్లలో మామిడి చెట్లు పెద్ద పెద్ద కాయలతో కళకళలాడుతున్నాయి. అయితే ఈ గ్రామాల ప్రత్యేకత కేవలం మామిడి పండ్ల సమృద్ధిలో మాత్రమే కాకుండా, ఆ సమృద్ధికి మూలమైన స్థానిక సంస్కృతిలో ఇమిడి ఉంది. ఈ గ్రామాల్లో ఓ ప్రత్యేక సంప్రదాయం ఉంది. మామిడి పండ్లు పూర్తిగా పక్వానికి రాకముందే చెట్ల నుంచి వాటిని కోయకూడదు. అక్కడి గిరిజనులు మామిడి పండ్లు పూర్తిగా పండినంత వరకు ఆ చెట్లను కూడా తాకరు. వేసవి ప్రారంభంలో పక్షులు, కోతులు, ఉడుతలు, ఎలుగుబంట్లు వంటి అడవి జంతువులు ఈ మామిడి పండ్లను తిని జీవిస్తాయి. తత్ఫలితంగా ఈ పంటపై ప్రాథమిక హక్కు ప్రకృతికి, అందులోని వన్యప్రాణులకు మాత్రమే చెందుతుందని అక్కడి గిరిజనుల నమ్మకం. పక్షులు, అడవి జంతువులు సంతృప్తిగా మామిడి తిన్నాకే, మిగిలిన వాటిని మానవులు స్వీకరించాలని భావిస్తుంటారు. ఇది తరతరాలుగా వస్తున్న ఒక నమ్మకం, సంప్రదాయం.

మేల్ఘాట్​లోని మామిడి చెట్లు (ETV Bharat)

మామిడి పళ్లు కోసే ముందు పూజ
మేల్ఘాట్‌ సమీపంలో ఉన్న గ్రామాల్లోని గిరిజనులు మామిడిని కేవలం ఒక పండుగా మాత్రమే భావించకుండా అడవి, ప్రకృతి, మానవాళి మధ్య ఉన్న పరస్పర సంబంధానికి ఒక చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందువల్ల చెట్ల నుంచి మామిడి పండ్లను కోయడానికి ముందు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆచార పూజ నిర్వహిస్తారు. అందుకే ఈ పూజా కార్యక్రమం పూర్తయ్యే వరకు ఆయా గ్రామాల్లోని ప్రజలెవరూ మామిడి పండ్లను తినరు. మామిడి పండును అడవి ప్రసాదించిన ఒక వరంగా విశ్వసిస్తారు.

మేల్ఘాట్​లోని మామిడి చెట్టు (ETV Bharat)

మామాడి పండ్లు అమ్మి ఆదాయం
ఆంఝరి, ఖట్‌కలి, మెమ్నా, టేటు అనే నాలుగు గ్రామాల మొత్తం జనాభా సుమారు రెండు వేలు. ఈ ప్రాంతంలో మామిడి చెట్లు అధికంగా ఉన్నాయి. అయితే గత 15- 20 ఏళ్లుగా అటవీ శాఖ సహకారంతో స్థానిక గిరిజనులు ఈ మామిడి పండ్లను అమ్మి కొంత ఆదాయాన్ని అర్జిస్తున్నారు. మామిడి పండ్లు తమకు ఆర్థిక శ్రేయస్సును చేకూర్చడంతో, అడవుల్లోని మామిడి చెట్లను రక్షించే బాధ్యతను గ్రామస్థులు స్వయంగా స్వీకరించారు. గిరిజన సంస్కృతిలో మామిడి చెట్లను నరికివేయడాన్ని పాపంగా పరిగణిస్తారు.

మేల్ఘాట్​లోని మామిడి చెట్లు (ETV Bharat)

మేల్ఘాట్ అడవుల్లో లభించే గావ్రాన్ గోటి మామిడి అత్యంత తీపిగా, రుచికరంగా ఉంటుంది. అందుకే మార్కెట్లో ఈ రకం మామిడికి భారీ డిమాండ్ ఉంది. సహజ పద్ధతుల్లో పండించే ఈ మామిడి తన ప్రత్యేకమైన రుచి కారణంగానే ఒక విశిష్టమైన గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంది. ఆంఝరి, ఖట్‌కలి గ్రామాలలో ఏపుగా పెరిగిన గోటి రకం మామిడి చెట్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. మేల్ఘాట్ ప్రాంతంలో లభించే వివిధ రకాల మామిడి పండ్లను స్థానిక కోర్కు భాషలో వేర్వేరు పేర్లతో పిలుస్తారు.

మ్యాంగో విలేజ్​కు స్వాగతం బోర్డు (ETV Bharat)

"మా గ్రామం చుట్టూ మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం చెట్లపై ఉన్న మామిడి కాయలు ఇంకా పండలేదు. ఈ దశలో వాటిపై పక్షులకే మొదటి హక్కు ఉంటుంది. మామిడి కాయలు పూర్తిగా పండిన తర్వాతే మేము వాటిని కోస్తాము. కోతకు ముందు ఆ మామిడి చెట్లకు ఒక ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తాం. ఈ పూజ చేయకుండా మేము ఒక్క మామిడి కాయను కూడా ఎప్పుడూ కోయం" అని ఖట్‌కలి గ్రామానికి చెందిన విశాల్ బెల్సారే తెలిపారు. మరోవైపు, కేవలం మానవులే కాదు జంతువులు, పక్షులకు కూడా అటవీ ఫలాలపై సమాన హక్కు ఉందన్నారు పర్యావరణ ప్రేమికుడు రమేశ్ జోషి. మేల్ఘాట్ గిరిజనుల్లో ఉన్న ఈ సంప్రదాయం పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి ఒక చక్కని సందేశాన్ని అందిస్తోందని చెప్పారు.

మేల్ఘాట్ అడవుల్లోని గవ్రాన్ గోటి మామిడి (ETV Bharat)

