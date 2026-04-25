మండు వేసవిలో శ్రీలంక టు బంగాల్‌- క్యూ కడుతున్న వలస పక్షులు- కిలకిలరావాలతో ఆహ్లాదకర వాతావరణం

ఓ వైపు మండిపోడుతున్న ఎండలు- వేసవి ఎండను లెక్కజేయకుండా శ్రీలంక నుంచి వేలాది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి బంగాల్‌కు వస్తున్న వలస పక్షులు- వీటి సంఖ్యను లెక్కిస్తున్న పలు సంస్థలు

Migratory Birds In Bengal (Photo courtesy of wildlife photographers Souvik Mitra and Anubrata Mukherjee)
Published : April 25, 2026 at 11:10 AM IST

Migratory Birds In Bengal : వేసవి కాలం అనగానే ఎండిపోయిన చెట్లు, కఠినమైన వాతావరణ దృశ్యాలే మన కళ్ల ముందు మెదులుతాయి. అందుకు ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతమైన బంగాల్‌లోని బంకురా, పురూలియా జిల్లాల్లోని చోటా నాగపుర్ పీఠభూమి ప్రాంతం మినహాయింపేమీ కాదు. వేసవిలో మినహా టూరిస్టులు ఏడాది పొడవునా ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించడానికి పోటెత్తుతారు. అయితే సరిగ్గా ఇదే సమయంలో (వేసవి కాలంలో) వలస పక్షుల మధురమైన కిలకిలరావాలతో బంకురా, పురూలియా జిల్లాల్లోని కొండలు, అడవులు మార్మోగిపోతాయి. ప్రకృతి పూలకించేటట్లు పక్షులు కిలకిలరావాలు చేస్తాయి.

పక్షుల సంఖ్య లెక్కింపు
కేవలం చలికాలంలోనే కాకుండా, తీవ్రమైన వేసవి ఎండల్లో కూడా చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ప్రాంతంలోని కొండలు, అడవులు వలస పక్షులకు ఒక అద్భుతమైన ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తాయి. గత మూడేళ్లుగా వలస పక్షుల సంరక్షణ కోసం 'బర్డ్ వాచర్ సొసైటీ', 'ఈ బర్డ్' వంటి సంస్థలు నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాయి. బెంగాలీ నూతన సంవత్సరం 'పొయిలా బైశాఖ్'( ఏప్రిల్ 15) నుంచి పక్షుల కదలికలను ఈ సంస్థలు నిశితంగా గమనిస్తున్నాయి. అలాగే పక్షుల గణనను నిర్వహిస్తున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ప్రాంతానికి అధిక సంఖ్యలో వలస పక్షులు వచ్చాయి.

ఫొటోగ్రాఫర్స్ ఏమంటున్నారంటే?
ఈ పక్షుల గణన వెనుక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని వైల్డ్‌లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్స్ సౌవిక్ మిత్ర, అనుబ్రత ముఖర్జీ వివరించారు. స్థానిక, వలస పక్షుల జనాభాను లెక్కించడం, అలాగే వేసవి కాలంలో వాటి ప్రవర్తనను అంచనా వేయడమే దీని ప్రాథమిక లక్ష్యమన్నారు. పక్షులకు వేసవి కాలం అత్యంత కీలకమైన సమయమని తెలిపారు. అనేక జాతుల పక్షులకు సంతానోత్పత్తి చక్రం ప్రారంభమయ్యేది సరిగ్గా వేసవి కాలంలోనేనని చెప్పారు. పక్షులు గూళ్లు కట్టుకోవడానికి, గుడ్లు పెట్టడానికి, తమ పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేయడానికి అవి సురక్షితమైన ఆశ్రయాలను వెతుక్కుంటాయని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా అనేక వేసవి వలస పక్షులు ఇతర దేశాలు, రాష్ట్రాల నుంచి ప్రత్యేకంగా సంతానోత్పత్తి కోసమే చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ప్రాంతానికి చేరుకుంటాయని అన్నారు. తాము కెమెరాలతో అటువంటి అనేక పక్షుల చిత్రాలను బంధించామని చెప్పుకొచ్చారు.

సంతానోత్పత్తి కోసం శ్రీలంక నుంచి వలస వచ్చిన పక్షి
ఈ గణనలో ఇప్పటికే తాము అనేక ఆసక్తికరమైన పక్షులను గుర్తించామని వైల్డ్‌లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్ సప్తర్షి ముఖర్జీ తెలిపారు. తాము ఇండియన్ ప్యారడైజ్ ఫ్లైక్యాచర్‌ను చూశామని వెల్లడించారు. ఈ పక్షి ప్రత్యేకంగా సంతానోత్పత్తి కోసం శ్రీలంక, దక్షిణ భారతదేశం నుంచి బంకురా, పురూలియా జిల్లాలోని చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ప్రాంతానికి వలస వస్తుందని చెప్పారు. అలాగే బర్నాలి పక్షి సహా సుమారు 70- 75 రకాల విభిన్న పక్షులను గుర్తించామని స్పష్టం చేశారు.

"గతంలో మేము ప్రధానంగా శీతాకాలంలో పక్షుల గణనను నిర్వహించేవాళ్లం. అయితే ఆ సమయంలో పక్షుల గణన చేయడం వల్ల స్థానిక పక్షుల వాస్తవ సంఖ్యపై క్లారిటీ లేకపోయింది. అందుకే గత మూడు సంవత్సరాలుగా 'పొయిలా బైశాఖ్' నుంచి ఈ పక్షుల గణనను ప్రారంభిస్తున్నాం. తత్ఫలితంగా ఇప్పుడు మేము వేసవి నెలల్లో వలస పక్షుల కదలికలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టగలుగుతున్నాం. పక్షులకు ఈ కాలం చాలా కీలకం. ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనే అధిక సంఖ్యలో పక్షులు తమ గూళ్లను నిర్మించుకుని పిల్లలను పెంచుతాయి" అని మరో పొటోగ్రాఫర్ మిశ్రా తెలిపారు.

పక్షి శాస్త్రవేత్తల ప్రకారం, వేసవి కాలంలో పక్షులకు ఆహారం సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. పగటి పూట వెలుగు ఎక్కువసేపు ఉంటుంది. అలాగే శీతాకాలం, వర్షాకాలంలా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించవు. ఫలితంగా కొండలు, అడవులతో కూడిన బంకురా, పురూలియా వంటి జిల్లాలు పక్షుల నివాసానికి అనువైన ప్రాంతాలుగా ఉన్నాయి. అందుకే ఈ ప్రాంతాలలో పక్షుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సీజన్‌లో పక్షుల జనాభా పెరిగింది.

