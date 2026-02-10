తమిళనాడును వణికిస్తున్న బర్డ్ ఫ్లూ - ఆ గుడ్లను తినొద్దని ఆరోగ్య మంత్రి సూచన
బర్డ్ ఫ్లూపై అప్రమత్తమైన తమిళనాడు సర్కార్- కీలక సూచనలు చేసిన ఆరోగ్య మంత్రి సుబ్రమణియన్
Published : February 10, 2026 at 4:58 PM IST
Bird Flu Alert In Tamil Nadu : తమిళనాడును బర్డ్ ఫ్లూ వణికిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ప్రజలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలర్ట్ చేసింది. రాష్ట్రమంతటా బర్డ్ ఫ్లూ వేగంగా వ్యాపిస్తున్నందున సగం ఉడికిన గుడ్లను తినకూడదని తమిళనాడు ఆరోగ్య మంత్రి సుబ్రమణియన్ ప్రజలకు సూచించారు. ఈ మేరకు విలేకరుల సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించారు. బర్డ్ ఫ్లూ గురించి దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిందని ఆరోగ్య మంత్రి సుబ్రమణియన్ తెలిపారు. పక్షులు చనిపోతే వాటిని కనీసం ఐదు అడుగుల లోతులో పాతిపెట్టాలని సూచించారు. చనిపోయిన కోళ్లను తినకూడదని పేర్కొన్నారు. తమిళనాడులో బర్డ్ ఫ్లూ పరిస్థితి ప్రస్తుతం అదుపులో ఉందని వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు మానవులకు ఈ వ్యాధి సోకలేదని అన్నారు.
"కోడి మాంసాన్ని పూర్తిగా ఉడికించి తినాలి. ముఖ్యంగా ప్రజలు సగం ఉడికించిన గుడ్లకు దూరంగా ఉండాలి. ఎవరైనా జ్వరం, తలనొప్పి, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ వంటి లక్షణాలతో బాధపడుతుంటే, వారు వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. ఇంటి వద్దే ఉండిపోయి సొంతంగా వైద్యం చేసుకోవద్దు"
--సుబ్రమణియన్, ప్రజారోగ్య మంత్రి