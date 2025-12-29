ETV Bharat / bharat

'బైక్ అంబులెన్స్ దాదా' బయోపిక్- పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతపై మూవీ- లాభాలతో ఆస్పత్రి, అనాథాశ్రమం!

తల్లి మరణంతో ప్రారంభమైన కరీముల్ హక్ పోరాటం- ఇప్పుడు కోట్ల మంది హృదయాలను తాకే కథగా వెండితెరపై ఆవిష్కృతం

Biopic Of Bike Ambulance Dada
Biopic Of Bike Ambulance Dada (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Biopic Of Bike Ambulance Dada : అంబులెన్స్‌ కోసం ఎదురుచూస్తూ తల్లి కళ్లముందే ప్రాణాలు విడిచిన ఆ క్షణం, ఒక సాధారణ యువకుడిని అసాధారణ సేవ చేసే వ్యక్తిగా మార్చింది. ఆ రోజు చేసిన ప్రతిజ్ఞే నేడు వేలాది ప్రాణాలకు ఆశగా మారింది. బంగాల్​కు చెందిన ఆ బైక్ అంబులెన్స్ దాదా కరీముల్ హక్ జీవన పోరాటం ఇప్పుడు వెండితెరపై ఆవిష్కృతం కానుంది. పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కరీముల్ హక్ పాత్రలో ప్రముఖ బంగాలీ హీరో దేవ్ నటిస్తూ, ఒక తల్లి బాధ నుంచి పుట్టిన సేవా ప్రయాణాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

ఎవ్వరూ ప్రాణాలు కోల్పోకూడదని!
జల్పాయీ​గుఢీ జిల్లా మల్బజార్ క్రాంతి ప్రాంతం, రాజాడాంగ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని దుర్లాగుడి గ్రామానికి చెందినవారు కరీముల్ హక్. 1995లో ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పిన సంఘటన జరిగింది. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన తల్లి జాఫురెన్నెసా బేవాను ఆసుపత్రికి తరలించేందుకు అంబులెన్స్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఆమె మార్గమధ్యంలోనే మృతి చెందారు. ఆ సంఘటన కరీముల్ హక్ మనసును కలిచివేసింది. అంబులెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎవ్వరూ ప్రాణాలు కోల్పోకూడదని ఆయన ఆ రోజే ప్రతిజ్ఞ చేశారు.

Biopic Of Bike Ambulance Dada
కరీముల్ హక్​తో హీరో దేవ్ (DEV Insta Story)

ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా!
ఆ రోజు నుంచే కరీముల్ హక్ సేవా ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. మొదట సైకిల్‌పై, ఆ తర్వాత బైక్‌పై గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రోగులను ఆసుపత్రులకు తరలించడం మొదలుపెట్టారు. దుర్భరమైన రోడ్లు, అడవులు, వర్షాలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ వెనుకడుగు వేయలేదు. ఇలా ఇప్పటివరకు సుమారు 7 వేల మందికి పైగా రోగులను ఆసుపత్రులకు చేర్చి వారి ప్రాణాలను కాపాడారు. మల్బజార్ ఉపజిల్లా ఆసుపత్రి నుంచి జల్పాయీగుఢీ జిల్లా సదర్ ఆసుపత్రి వరకు ఆయన బైక్ అంబులెన్స్ సేవలు విస్తరించాయి.

కరీముల్ హక్ చేసిన సేవలను గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం 2017లో ఆయనకు పద్మశ్రీ అవార్డును ప్రదానం చేసింది. దీంతో బైక్ అంబులెన్స్ దాదా పేరు దేశవ్యాప్తంగా ఆయన ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయన సేవలు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2018లో బాలీవుడ్​ దర్శకుడు వినయ్ మౌద్గిల్ కరీముల్ హక్ జీవితంపై బయోపిక్ తెరకెక్కించేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. తొలుత హిందీ భాషలో సినిమా తీయాలనుకున్నప్పటికీ, ప్రధాన పాత్ర పోషించే నటుడి విషయంలో స్పష్టత రాలేదు. ఆ సమయంలో కరీముల్ హక్ స్వయంగా బంగాలీ నటుడు దేవ్ పేరు సూచించారు. బంగాలీ భాషలోనే సినిమా తీస్తే బాగుంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దర్శకుడు కూడా దీనికి అంగీకరించారు.

కరీముల్ హక్
కరీముల్ హక్ (ETv Bharat)

కరీముల్ హక్ మాట్లాడుతూ, "నా జీవిత కథను సినిమాగా తీస్తున్నారు. అందులో దేవ్ నటించేందుకు అంగీకరించడం ఆనందంగా ఉంది. పాత్రను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి దేవ్ నా ఇంట్లో కొన్ని రోజులు గడుపుతారు. నా జీవితాన్ని దగ్గర నుంచి చూసి తెరపై చూపిస్తారు" అని తెలిపారు. ఇక హీరో దేవ్ కూడా తన పాత్రపై ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. "బైక్ అంబులెన్స్ దాదా కరీముల్ హక్ పాత్ర పోషించడం నాకు గర్వంగా ఉంది. ఇది కేవలం సినిమా కాదు. ఒక జీవితం, ఒక పోరాటం. జల్పాయీగుఢీలో నేను గతంలో షూటింగ్ చేశాను. అక్కడి ప్రాంతం నాకు పరిచయమే. ఈ బయోపిక్ మంచి సందేశం ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాను" అని చెప్పారు.

లాభాలతో సేవా ఆసుపత్రి, అనాథాశ్రమం
బైక్ అంబులెన్స్ దాదా పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ కోల్‌కతాతో పాటు జల్పాయీగుఢీ జిల్లాలోని డూవార్స్ ప్రాంతాల్లో జరగనుంది. ఇటీవల తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా దేవ్ ఈ సినిమా పోస్టర్‌ను విడుదల చేయగా, వచ్చే ఏడాది ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని సమాచారం. సినిమా ద్వారా వచ్చే లాభాలతో పేదల కోసం తన ఇంట్లోనే ఒక సేవా ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేయాలని కరీముల్ హక్ ఆశిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అనాథాశ్రమం కూడా నిర్మించాలని అనుకుంటున్నారు. సినిమా ద్వారా వచ్చే డబ్బును సమాజ సేవకే వినియోగిస్తానని, ఉత్తర బంగాల్​ యువతకు తన జీవితం స్ఫూర్తిగా నిలవాలని ఆశించారు.

