నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌ కేసు- బయాలజీ లెక్చరర్ అరెస్ట్

పుణెకు చెందిన బోటనీ లెక్చరర్‌ మనీశా గురునాథ్‌ మందరే అరెస్ట్‌- నీట్‌ బయాలజీ ప్రశ్నాపత్రం ముందే లీక్‌ చేసినట్లు సీబీఐ ఆరోపణ- ప్రత్యేక కోచింగ్‌ పేరుతో విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు చెప్పినట్టు వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 3:57 PM IST

NEET Paper Leak Case Update : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన నీట్‌- యూజీ ప్రశ్నాపత్రం లీక్‌ కేసులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సీబీఐ మరో కీలక నిందితురాలిని అరెస్టు చేసింది. మహారాష్ట్రలోని పుణెకు చెందిన సీనియర్‌ బయాలజీ లెక్చరర్‌ మనీశా గురునాథ్‌ మందరేను దిల్లీలో సుదీర్ఘంగా విచారించిన అనంతరం అదుపులోకి తీసుకుంది. ఆమె నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) ఏర్పాటు చేసిన నీట్‌ ప్రశ్నాపత్ర రూపకల్పన కమిటీలో సభ్యురాలిగా పనిచేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ కారణంగా బోటనీ, జువాలజీ ప్రశ్నాపత్రాలకు ఆమెకు పూర్తి స్థాయి యాక్సెస్ ఉన్నట్లు సీబీఐ గుర్తించింది.

సీబీఐ దర్యాప్తు ప్రకారం, మనీశా మందరే నీట్‌ పరీక్షకు ముందే కొంతమంది అభ్యర్థులను సంప్రదించి ప్రత్యేక కోచింగ్‌ నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియలో ఇప్పటికే అరెస్టైన మరో నిందితురాలు మనీశా వాఘ్మారే సహకరించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. గత ఏప్రిల్‌ నెలలో పుణెలోని తన నివాసంలో ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించి ఎంపిక చేసిన విద్యార్థులకు ప్రశ్నలు, సమాధానాలు చెప్పినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

ఆ సమయంలో విద్యార్థులు ఆమె చెప్పిన ప్రశ్నలను నోట్‌బుక్‌లలో రాసుకున్నారని అధికారులు తెలిపారు. మే 3న జరిగిన నీట్‌-యూజీ పరీక్షలో అదే ప్రశ్నలు రావడంతో పేపర్‌ లీక్‌ వ్యవహారం బయటపడిందని పేర్కొన్నారు. ఈ కోచింగ్‌ తరగతులకు హాజరైన విద్యార్థుల నుంచి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసినట్లు సీబీఐ అనుమానిస్తోంది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే అరెస్టైన కెమిస్ట్రీ నిపుణుడు ప్రొఫెసర్‌ పీవీ కులకర్ణి విచారణలో బయటపడిన వివరాల ఆధారంగానే మనీశా మందరే అరెస్టు జరిగినట్లు సమాచారం.

లాతూర్‌కు చెందిన కులకర్ణి కూడా గతంలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నీట్‌ ప్రశ్నాపత్రాల రూపకల్పనకు సంబంధించిన కమిటీల్లో పనిచేసినట్లు సీబీఐ వెల్లడించింది. ఆయన తనకు ఉన్న గోప్య సమాచారం దుర్వినియోగం చేసి విద్యార్థులకు ముందుగానే ప్రశ్నలు చెప్పినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సీబీఐ ప్రకారం, కులకర్ణి కూడా ఏప్రిల్‌ చివరి వారంలో తన ఇంట్లో ప్రత్యేక కోచింగ్‌ తరగతులు నిర్వహించి ప్రశ్నలు, ఆప్షన్లు, సమాధానాలను విద్యార్థులకు చెప్పినట్లు గుర్తించారు. ఈ తరగతులకు హాజరయ్యేందుకు విద్యార్థుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. విద్యార్థులు రాసుకున్న ప్రశ్నలు మే 3న నిర్వహించిన అసలు పరీక్షలో యథాతథంగా రావడంతో వ్యవహారం తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది.

నీట్‌- యూజీ పరీక్ష మే 3న దేశవ్యాప్తంగా జరిగింది. దేశంలోని 551 నగరాలతో పాటు విదేశాల్లోని 14 కేంద్రాల్లో పరీక్ష జరిగింది. దాదాపు 23 లక్షల మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు నమోదు చేసుకున్నారు. అయితే పరీక్ష అనంతరం పేపర్‌ లీక్‌పై ఆరోపణలు రావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఎన్‌టీఏ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, మే 7 సాయంత్రం తమకు అక్రమాలపై సమాచారం అందింది. వెంటనే మరుసటి రోజు ఆ వివరాలను కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలకు పంపినట్లు తెలిపింది. అనంతరం సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసి ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.

దర్యాప్తులో భాగంగా పుణె, లాతూర్‌, దిల్లీ సహా పలు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించిన సీబీఐ, పేపర్‌ లీక్‌కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు తొమ్మిది మందిని అరెస్టు చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో ఇంకా మరికొందరి పాత్రపై కూడా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో దర్యాప్తును మరింత విస్తరించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక వైద్య ప్రవేశ పరీక్షగా భావించే నీట్‌లో ఇలాంటి అక్రమాలు బయటపడటం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పరీక్షల పారదర్శకతపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ కేసులో మరిన్ని అరెస్టులు జరిగే అవకాశముందని సీబీఐ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.

