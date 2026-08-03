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సుప్రీంకోర్టులో జడ్జిల సంఖ్య పెంపు బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం

సీజేఐ సహా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిల సంఖ్య 34 నుంచి 38కి పెంపు బిల్లుకు ఆమోదం

Supreme Court
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 2:38 PM IST

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Supreme Court Judges Bill Loksabha : సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను 34 నుంచి 38కి పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన కీలక బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. ఆ బిల్లుపై కేంద్రమంత్రి అర్జున్ రామ్ మేఘవాల్ సభలో చర్చను ప్రారంభించగా, ప్రతిపక్ష సభ్యులు పదేపదే నినాదాలు చేస్తూ సభలో ఆందోళనకు దిగారు. అత్యంత కీలకమైన ఆ బిల్లుపై సభ్యులందరూ సభా చర్చలో పాల్గొనాలని స్పీకర్ పదేపదే కోరినప్పటికీ వారు వెనక్కి తగ్గలేదు. విపక్షాల తీవ్ర నిరసనలు, గందరగోళం నడుమ ఈ బిల్లును ఎలాంటి చర్చ లేకుండానే లోక్‌సభ ఆమోదించింది.

బిల్లుకు ఆమోదముద్ర పడిన అనంతరం, సభా కార్యక్రమాలను స్పీకర్ మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు వాయిదా వేశారు. అంతుకుముందు లోక్‌సభ ప్రారంభం కాగానే విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్, అయోధ్యలో విరాళాల చోరీ వంటి కీలక అంశాలపై విపక్ష ఎంపీలు నినాదాలు చేస్తూ ప్రశ్నోత్తరాలను అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో సభ పలుమార్లు వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత సభ ప్రారంభమైనా అదే పరిస్థితి ఉండటంతో సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తుల సంఖ్యను పెంచే బిల్లుకు ఆమోదం తెలిపి స్పీకర్ సభను మంగళవారానికి వాయిదా వేశారు.

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SUPREME COURT JUDGES BILL
SUPREME COURT JUDGES BILL

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