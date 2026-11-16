బిల్కిస్ బానో అత్యాచారం కేసు- దోషులకు బెయిల్ మంజూరు
SC On Bilkis Bano Case: దోషులైన బిపిన్చంద్ జోషి, ప్రదీప్ రామన్లాల్ ఇప్పటికే 17 ఏళ్లకు పైగా జైలు శిక్ష అనుభవించారని, వారిలో ఒకరు తీవ్రమైన శారీరక వైకల్యంతో బాధపడుతున్నారని ధర్మాసనం పేర్కొంది.
Published : November 16, 2026 at 3:58 PM IST
దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బిల్కిస్ బానో సామూహిక అత్యాచారం, కుటుంబ సభ్యుల హత్య కేసులో ఇద్దరు దోషులకు సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. దోషులైన బిపిన్చంద్ జోషి, ప్రదీప్ రామన్లాల్ ఇప్పటికే 17 ఏళ్లకు పైగా జైలు శిక్ష అనుభవించారని, వారిలో ఒకరు తీవ్రమైన శారీరక వైకల్యంతో బాధపడుతున్నారని ధర్మాసనం పేర్కొంది. వారిద్దరికీ విధించిన యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తూ షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
బాంబే హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ దోషులు దాఖలు చేసిన అప్పీల్పై విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం, వారి సుదీర్ఘ జైలు జీవితాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని వెంటనే విడుదల చేయాలని ఆదేశించింది. 2002 గుజరాత్ అల్లర్ల సమయంలో బిల్కిస్ బానోపై అత్యాచారానికి పాల్పడి, ఆమె మూడేళ్ల కుమార్తెతో సహా ఏడుగురు కుటుంబ సభ్యులను హత్య చేసిన ఈ కేసులో మొత్తం 11 మందికి జీవితఖైదు పడింది. 2022లో గుజరాత్ ప్రభుత్వం వారిని సత్ప్రవతర్త కారణంగా ముందస్తు విడుల చేయగా 2024 జనవరిలో సుప్రీంకోర్టు ఆ ఉత్తర్వులను కొట్టివేసి తిరిగి జైలుకు పంపింది.