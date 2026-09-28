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ఒంటె పాలపై శాస్త్రవేత్తల అద్భుత పరిశోధన- కేంద్ర ప్రభుత్వ పేటెంట్- పశుపోషకులకు కొత్త అవకాశాలు!

ఒంటె పాలలోని ప్రొటీన్ హైడ్రోలైజేట్ బయోయాక్టివ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచే టెక్నాలజీ అభివృద్ధి- బికనేర్ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పేటెంట్- భవిష్యత్తులో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం!

Camel Milk Research Patent
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (( ANI ))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 7:51 PM IST

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Camel Milk Research Patent : ఎడారి ప్రాంతాల్లో జీవనోపాధికి, రవాణాకు కీలకంగా ఉండే ఒంటెల వినియోగంలో బికనేర్ శాస్త్రవేత్తలు చారిత్రాత్మక మైలురాయి సాధించారు. ఒంటె పాలలోని శాస్త్రీయ, పోషక విలువలను, ఔషధ గుణాలను మరింత సమర్థంగా ఉపయోగించుకునే దిశగా కీలక ముందడుగు వేశారు. శాస్త్రవేత్తలు ఒంటె పాల బయోయాక్టివ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచే సరికొత్త సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ మేరకు ఒంటె పాలపై రాజస్థాన్‌లోని బికనేర్ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలకు జాతీయ స్థాయిలో గొప్ప గుర్తింపు లభించింది. దీని ద్వారా ఒంటె పాలలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ డయాబెటిక్, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు సాధారణం కంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువగా మానవ శరీరానికి అందుతాయి. ఈ పరిశోధనకుగానూ భారత ప్రభుత్వ పేటెంట్ కార్యాలయం బికనేర్ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలకు అధికారికంగా పేటెంట్ కూడా మంజూరు చేసింది.

ఇందులో భాగంగా బికనేర్‌లోని కాలేజ్ ఆఫ్ వెటర్నరీ అండ్ యానిమల్ సైన్సెస్ శాస్త్రవేత్తల బృందం ఒంటె పాలలోని ప్రొటీన్ హైడ్రోలేజైట్‌పై సమగ్ర పరిశోధనలు చేసింది. తాజా పరిశోధనతో ఒంటె పాలలోని ప్రొటీన్లను మరింత ఉపయోగకరమైన రూపంలో అభివృద్ధి చేసుకునే అవకాశాలు పెరగనున్నాయి. పాలు, ఇతర ఆహార పదార్థాల్లో ఉండే ప్రొటీన్లను ప్రత్యేక ప్రక్రియల ద్వారా చిన్న చిన్న పెప్టైడ్‌లుగా విడగొట్టడం ద్వారా ప్రొటీన్ హైడ్రోలైజేట్ లభిస్తుంది. ఇలా రూపొందించిన చిన్న మూలకాలు అసలు ప్రొటీన్ కంటే భిన్నమైన, అత్యంత ప్రభావవంతమైన బయోయాక్టివ్ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఒంటె పాల బయోయాక్టివ్ సామర్థ్యాన్ని, పోషక విలువలను పెంచి వాటిని శాస్త్రీయంగా వ్యాపార ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించే మార్గం సుగమమైంది. దీంతో భవిష్యత్తులో ఒంటె పాల ఆధారిత పరిశోధనలు, పోషక ఉత్పత్తులు, ఇతర బయోయాక్టివ్ వినియోగాలపై మరిన్ని అధ్యయనాలు చేసేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతోంది. అయితే ఇలాంటి ఉత్పత్తుల్ని వాణిజ్యపరంగా లేదా ఇతర ఆరోగ్య సంబంధిత అవసరాలకు ఉపయోగించాలంటే మరిన్ని శాస్త్రీయ పరీక్షలు, అవసరమైన నియంత్రణపర అనుమతులు తప్పనిసరి అవుతాయి.

ఈ నలుగురు శాస్త్రవేత్తల కృషితోనే
బికనేర్ వెటర్నరీ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ సుమంత్ వ్యాస్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ఈ ప్రతిష్టాత్మక పరిశోధనను నలుగురు శాస్త్రవేత్తల బృందం సంయుక్తంగా నిర్వహించింది. డాక్టర్ అనితా తన్వర్, డాక్టర్ ఆర్.కె. బెర్వాల్, డాక్టర్ యోగేష్ కుమార్, డాక్టర్ అనిల్ హర్ష్ ఈ నలుగురు శాస్త్రవేత్తల కృషి ఫలితంగా యూనివర్సిటీకి జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఈ క్రమంలో శాస్త్రవేత్తల బృందాన్ని సుమంత్ అభినందించారు. ఈ విజయం యూనివర్సిటీకి, బికనేర్ ప్రాంతానికి ఎంతో గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. సంప్రదాయ వినియోగానికే పరిమితమైన ఒంటె పాలను ఆధునిక సాంకేతికతతో పోషక విలువల కేంద్రంగా మార్చడంలో ఈ పరిశోధన మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

పశుపోషణకు కూడా మెరుగైన ఆదాయ అవకాశాలు
బికనేర్, పశ్చిమ రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో పెద్ద సంఖ్యలో కుటుంబాలు ఒంటెల పెంపకంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. ఒంటె పాల నుంచి కొత్త విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేయగలిగితే భవిష్యత్తులో స్థానిక పశుపోషణకు అదనపు ఆదాయ అవకాశాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి లభించిన పేటెంట్‌ను నేరుగా రైతులు లేదా పశుపోషకులకు ఆదాయంగా మార్చే స్థాయికి చేరుకోలేదు. ముందుగా మరిన్ని పరిశోధనలు, ఉత్పత్తుల అభివృద్ది, పరీక్షలు, నియంత్రణ ప్రక్రియలు అవసరం. అయినప్పటికీ భవిష్యత్ పరిశోధనలకు ఇది బలమైన పునాదిగా నిలవొచ్చని భావిస్తున్నారు.

ఒంటె పాలపై పరిశోధనల ప్రాముఖ్యం
రాజస్థాన్ వంటి ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఒంటెలు కేవలం రవాణాకే కాకుండా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన ఆధారంగా ఉన్నాయి. ఎన్నో ప్రాంతాల్లో ఒంటె పాలను సాధారణంగా రోజువారీగా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో దాని పోషక పదార్థాలు, ప్రొటీన్లు, ఇతర బయోయాక్టివ్ భాగాలపై శాస్త్రీయ పరిశోధనలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఇప్పుడీ సరికొత్త సాంకేతికతకు పేటెంట్ లభించడంతో ఒంటె పాలకు మరింత విలువ జోడించే ప్రయత్నాల్లో ముందడుగు పడిందని భావిస్తున్నారు. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఈ రంగంలో మరిన్ని విస్తృత స్థాయిలో పరిశోధనలు చేయడానికి పునాది ఏర్పడింది.

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