కొత్త ఎమ్మెల్యేల చిట్టా : సగానికిపైగా ఎమ్మెల్యేలపై క్రిమినల్ కేసులు- 90 శాతం మంది కోటీశ్వరులు!

బిహార్ కొత్త ఎమ్మెల్యేలలో సగానికిపైగా నేరచరితులే - ఆరుగురిపై హత్య కేసులు

ADR Report On Bihars New MLAS
ADR Report On Bihars New MLAS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 12:29 PM IST

ADR Report On Bihars New MLAS : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన 243 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అసోసియేషన్ ఫర్ డెమొక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ (ఏడీఆర్), బిహార్ ఎలక్షన్ వాచ్ సంచలన నివేదికను విడుదల చేశాయి. దీని ప్రకారం కొత్త ఎమ్మెల్యేల్లో సగం మందికిపైగా (130 మంది) క్రిమినల్ కేసులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆరుగురిపై హత్య కేసులు ఉన్నాయి. ఈసారి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలలో 218 మంది (90 శాతం) కోటీశ్వరులే. ఆయా ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన అఫిడవిట్లను విశ్లేషించి ఈ నివేదికను రూపొందించారు. ఈ ఆసక్తికర వివరాల కోసం కథనాన్ని చదివేయండి.

2020 ఎమ్మెల్యేలు VS 2025 ఎమ్మెల్యేలు
కొత్త ఎమ్మెల్యేల నేర చరిత్ర, ఆస్తిపాస్తుల చిట్టాలతో 'ఏడీఆర్ - బిహార్ ఎలక్షన్ వాచ్' సంయుక్త నివేదికను విడుదల చేశాయి. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేల నేపథ్యాలతో, కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేల నేపథ్యాలను ఈ నివేదిక తులనాత్మకంగా విశ్లేషించింది. తద్వారా ఆసక్తికరమైన, ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగుచూశాయి.

నేరచరితుల సంఖ్య 15 శాతం డౌన్ : 2020లో బిహార్‌లో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలలో 163 మంది (68 శాతం) నేర చరితులు. ఈసారి ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలలో 130 మంది (53 శాతం) నేర చరితులు. 2020 నాటితో పోలిస్తే, ఈసారి నేరచరిత్ర కలిగిన ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య 15 శాతం తగ్గింది. తీవ్ర క్రిమినల్ కేసులున్న ఎమ్మెల్యేలు: కొత్త ఎమ్మెల్యేలలో 102 మంది (42 శాతం)పై తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి. 2020 ఎన్నికల్లో ఈ తరహా కేసులు కలిగిన 51 శాతం మంది ఎన్నికయ్యారు. అంటే ఈ కేటగిరీలోనూ నేరచరితుల సంఖ్య తగ్గింది.

  • హత్య కేసులు : 6 మంది కొత్త ఎమ్మెల్యేలపై హత్య కేసులు ఉన్నాయి.
  • హత్యాయత్నం కేసులు: 19 మంది కొత్త ఎమ్మెల్యేలపై హత్యాయత్నం కేసులు ఉన్నాయి.
  • మహిళలపై నేరాలు: మహిళలపై దారుణాలకు సంబంధించిన కేసులను 9 మంది కొత్త ఎమ్మెల్యేలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
  • పార్టీల వారీగా తీవ్ర నేరారోపణలున్న ఎమ్మెల్యేలు
  • మజ్లిస్ : 5 మందిలో నలుగురు (80 శాతం)
  • ఆర్‌జేడీ : 25 మందిలో 14 మంది (56 శాతం)
  • ఎల్‌జేపీ (రామ్ విలాస్): 19 మందిలో 10 మంది (53 శాతం)
  • కాంగ్రెస్: 6 మందిలో ముగ్గురు (50 శాతం)
  • సీపీఐ -ఎంఎల్ : 2 మందిలో ఒకరు (50 శాతం)
  • బీజేపీ : 89 మందిలో 43 మంది (48 శాతం)
  • జేడీయూ : 85 మందిలో 23 మంది (27 శాతం)
  • రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా: 4 మందిలో ఒకరు (25 శాతం)
  • సీపీఐ(ఎం): 1
  • ఇండియన్ ఇన్‌క్లూజివ్ పార్టీ : 1
  • బీఎస్పీ : 1

ఎమ్మెల్యేలలో 90 శాతం మంది కోటీశ్వరులే
ఈసారి బిహార్‌లో ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలలో 90 శాతం మంది కోటీశ్వరులే ఉండటం విశేషం. మొత్తం 243 మందిలో 218 మందికిపైగా రూ.కోట్లు విలువైన ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారు. 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన వారిలో 194 మందే (81 శాతం) కోటీశ్వరులు. ఈ గణాంకాలు ఎన్నికల రాజకీయాల్లో పెరుగుతున్న ఆర్థిక ప్రభావానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలుగా నిలుస్తున్నాయి. గెలిచిన అభ్యర్థుల సగటు ఆస్తులు కూడా ఆశ్చర్యకర స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు సగటున రూ.9.02 కోట్ల ఆస్తులు ఉండటం గమనార్హం. బిహార్ రాజకీయాల్లో ఆర్థికంగా బలమైన అభ్యర్థుల ఆధిపత్యం పెరిగిన తీరుకు ఈ గణాంకాలు అద్దంపడుతున్నాయి. 2010 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి రాష్ట్ర ఎమ్మెల్యేలలో కేవలం 45 మందే కోటీశ్వరులు. గత 15 ఏళ్లలో బిహార్‌లో కోటీశ్వరులైన ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య ఏకంగా నాలుగు రెట్లు పెరిగింది.

బిహార్ ఎమ్మెల్యేల సగటు ఆస్తులు (2010 - 2025)

  • 2025 ఎన్నికలు : రూ. 9.02 కోట్లు
  • 2020 ఎన్నికలు : రూ. 4.32 కోట్లు
  • 2015 ఎన్నికలు : రూ. 3.02 కోట్లు
  • 2010 ఎన్నికలు : రూ. 82 లక్షలు

పార్టీల వారీగా కోటీశ్వరులైన ఎమ్మెల్యేలు

  • ఆర్‌జేడీ : 25 మందిలో 24 మంది (96 శాతం)
  • జేడీయూ : 85లో 78 మంది (92 శాతం)
  • బీజేపీ : 89లో 77 మంది (87 శాతం)
  • ఎల్‌జేపీ : 19లో 16 మంది (84 శాతం)
  • హెచ్ఏఎం : ఐదుగురిలో నలుగురు (80 శాతం)
  • సీపీఐ-ఎంఎల్ : ఇద్దరిలో ఒకరు (50 శాతం)
  • కాంగ్రెస్: మొత్తం 6 మంది (100 శాతం)
  • ఆర్ఎల్‌ఎం : మొత్తం నలుగురు (100 శాతం)
  • సీపీఐ(ఎం): 1
  • ఇండియన్ ఇన్‌క్లూజివ్ పార్టీ : 1
  • బీఎస్పీ : 1

కొత్త ఎమ్మెల్యేల విద్యార్హతలు

  • కొత్త ఎమ్మెల్యేలలో 35 శాతం మంది 5వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి మధ్య చదువుకున్నారు.
  • 60 శాతం మంది ఎమ్మెల్యేలు గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదువుకున్నారు.
  • 5 శాతం మంది ఎమ్మెల్యేలు డిప్లొమా హోల్డర్లు.
  • ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు అక్షరాస్యులు.

కొత్త ఎమ్మెల్యేల వయసులు

  • కొత్త ఎమ్మెల్యేలలో 38 మంది 25-40 ఏళ్లలోపు వారు.
  • 143 మంది ఎమ్మెల్యేలు 41 నుంచి 60 ఏళ్లలోపు వారు.
  • 62 మంది ఎమ్మెల్యేలు 61 నుంచి 80 ఏళ్లలోపు వారు.

కొత్త ఎమ్మెల్యేలలో మహిళలు
ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 29 మంది మహిళలు గెలిచారు. మొత్తం 243 మంది ఎమ్మెల్యేలలో వీరు 12 శాతానికి సమానం.2020లో బిహార్‌ అసెంబ్లీకి 11 శాతం మంది మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నికయ్యారు. ఈసారి మహిళల విజయాలలో స్వల్ప పెరుగుదల నమోదైంది. అయినప్పటికీ ఈ సంఖ్య చాలా తక్కువే.

క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్న నేతలు పెద్దగా లేరు
"ఏడీఆర్ విడుదల చేసిన గణాంకాలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నాయి. రాజకీయ పార్టీలలో క్లీన్ ఇమేజ్ ఉన్న నేతలు పెద్దగా లేరని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేస్తోంది. బిహార్ రాజకీయాల్లో నేరచరితులకు ఉన్న ప్రాధాన్యత తేటతెల్లం అవుతోంది. ఎన్నికల్లో పోటీచేసే అభ్యర్థుల మధ్య తీవ్ర ఆర్థిక అసమానతలు ఉన్నాయి. మహిళలకు అసెంబ్లీ టికెట్లను ఇచ్చేందుకు రాజకీయ పార్టీలు పెద్దగా మొగ్గుచూపడం లేదు. ఇకనైనా ఎన్నికల వ్యవస్థలో సంస్కరణలు చేయాలి. మహిళలు, ఉన్నత విద్యావంతులు, నేరచరిత్ర లేని వారిని రాజకీయాల్లోకి స్వాగతించాలి" అని సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రవీణ్ బాగి విశ్లేషించారు.

ADR REPORT
BIHAR ELECTIONS 2025
BIHARS NEW ASSEMBLY 2025
ADR REPORT ON BIHARS NEW MLAS

