బిహార్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు 72 గంటలపాటు సీల్- దిల్లీ పేలుడు వేళ భద్రత కట్టుదిట్టం!
బిహార్లో కొనసాగుతున్న రెండో దశ ఎన్నికలు- దిల్లీ పేలుడు లాంటి ఘటనలు జరగకుండా భద్రత కట్టుదిట్టం చేసిన బిహార్ పోలీసులు
Published : November 11, 2025 at 2:36 PM IST
Bihar International Border Sealed : బిహార్లో రెండో దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ ఎర్రకోట సమీపంలో భారీ పేలుడు సంభవించిన నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్రంలోని సరిహద్దును 72 గంటలపాటు సీల్ చేసినట్లు డీజీపీ వినయ్ కుమార్ తెలిపారు. "సోమవారం దిల్లీలో భారీ పేలుడు జరిగిన నేపథ్యంలో, బిహార్లో అలాంటి ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఎన్నికల దృష్ట్యా బిహార్ను ఆనుకుని ఉన్న అంతర్జాతీయ సరిహద్దును గత 72 గంటలుగా సీల్ చేశాం" అని బిహార్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ వినయ్ కుమార్ మంగళవారం తెలిపారు.
బిహార్, నేపాల్ మధ్య దాదాపు 700 కి.మీ పొడవైన అంతర్జాతీయ సరిహద్దు ఉంది. బిహార్లోని పశ్చిమ చంపారన్, తూర్పు చంపారన్, మధుబని, సుపాల్, అరారియా, కిషన్గంజ్, సీతామర్హి అనే 7 జిల్లాలు నేపాల్తో సరిహద్దును పంచుకుంటున్నాయి. ఈ సరిహద్దుల గుండా ఎలాంటి ఉగ్రశక్తులు దేశంలోకి చొరబడకుండా బిహార్ పోలీసులు సీల్ చేశారు. అయితే నేపాల్తో బిహార్ స హా ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్లు కూడా సరిహద్దును పంచుకుంటున్నాయి. అంటే ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కలుపుకుంటే, భారత్, నేపాల్ మధ్య ఏకంగా 1,300 కి.మీ సరిహద్దు ఉంటుంది. ఈ సరిహద్దును 'సశస్త్ర సీమా బల్' (ఎస్ఎస్బీ) పర్యవేక్షిస్తుంది.
ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు
బిహార్లో ప్రస్తుతం రెండో దశ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే దిల్లీ పేలుడు నేపథ్యంలో ఎస్ఎస్బీ, బిహార్ రాష్ట్ర పోలీసులు దళాలు అంతరాష్ట్ర సరిహద్దుల వెంట సంయుక్తంగా గస్తీ నిర్వహిస్తున్నాయని డీజీపీ తెలిపారు.
బిహార్లో నవంబర్ 6న రికార్డ్ స్థాయిలో ఓటింగ్ నమోదు అయ్యింది. రెండో దశ ఎన్నికలు ఈరోజు జరుగుతున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు నవంబర్ 14న వెలువడనున్నాయి.
అమిత్ షా భద్రతా సమీక్ష
మరోవైపు కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా దిల్లీ పేలుడుపై మంగళవారం తన నివాసంలో ఉన్నత స్థాయి భద్రతా సమీక్ష సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్ మోహన్, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ తపన్ డేకా, జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్ఐఏ) డైరెక్టర్ జనరల్ సదానంద్ వసంత్ డేట్, దిల్లీ పోలీస్ కమిషనర్ సతీశ్ గోల్చా పాల్గొన్నారు. జమ్మూకశ్మీర్ డీజీపీ నళిన్ ప్రభాత్ వర్చువల్గా ఈ సమావేశంలో మాట్లాడారు.
మంగళవారం ఎఫ్ఎస్ఎల్, ఎన్ఐఏ బృందాలు మరోసారి దిల్లీ పేలుడు ప్రదేశానికి చేరుకున్నాయి. అదనపు ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు సేకరించాయి. అయితే దిల్లీ పేలుడు, ఫరీదాబాద్లో భారీగా బాంబు తయారీ సామగ్రి లభ్యం కావడం వెనుక పెద్ద ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ పనిచేస్తున్నట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన పేలుడులో 9 మంది మరణించగా, ఇవాళ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మరో ముగ్గురు చనిపోయారు. దీనితో మృతుల సంఖ్య 12కు పెరిగింది. ఇంకా చాలా మంది క్షతగాత్రులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
మరోవైపు, దిల్లీలో జరిగిన పేలుడు ఘటనను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్రంగా ఖండించారు. నిందితులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. భూాటాన్ పర్యటనకు వెళ్లి ప్రధాని మోదీ, ఆ దేశ రాజధాని థింఫులో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
