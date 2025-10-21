'పారిశ్రామికాభివృద్ధి పేరుతో ఇకపై బిహారీలను మోసం చేయలేరు'- అమిత్ షాపై తేజస్వీ యాదవ్ ఫైర్
Published : October 21, 2025 at 3:15 PM IST
Tejashwi Yadav On Amit Shah Remark : బిహార్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి గురించి ఇటీవల కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ ఘాటుగా స్పందించారు. బిహార్లో పారిశ్రామికాభివృద్ధి పేరుతో ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
'బిహార్లో 20 ఏళ్లు ప్రభుత్వాన్ని నడిపిన తర్వాత కూడా హోంమంత్రి సాకులు చెబుతున్నారు. ఫ్యాక్టరీ గుజరాత్లోనే పెడతామని అంటారు. కానీ అక్కడ పని చేసే కార్మికులు బిహార్ నుంచి వస్తారని చెబుతున్నారు. బిహారీలు ఇకపై ఈ మోసాలకు లోనుకారు' అని పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. అమిత్ షా మాట్లాడిన వీడియోతో సహా పోస్ట్ చేశారు.
20 साल बिहार में सरकार चलाने के बाद भी गृह मंत्री बहाने बना कह रहे है कि फैक्ट्री तो गुजरात में ही लगेगी लेकिन वहाँ लेबर बिहार की होगी। बिहारी अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। pic.twitter.com/VU0M4Vivn9— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 21, 2025
ఇటీవల ఓ వార్తసంస్థ కార్యక్రమంలో ప్రతిపక్ష ఇండియా కూటమిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా విమర్శలు గుప్పించారు. గత పాలనలో బిహార్ ఓ గుంతలా మారిందని, 20 ఏళ్లలో దీన్ని పూడ్చామని చెప్పారు. ఇప్పుడు బలమైన పునాదులపై నిర్మాణాలు చేపడతామని తెలిపారు. కొత్త ముసుగు ధరించి, ఆటవిక రాజ్యాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలని ఆశిస్తున్నవారిని ఓటర్లు నమ్మొద్దు అని పేర్కొన్నారు. బిహార్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు సరిపడా భూములు లేకపోవచ్చు, కానీ నాణ్యమైన శ్రామిక శక్తి ఉందని అన్నారు. రాష్ట్రాన్ని ఏఐ హబ్గా మార్చాలనుకుంటున్నామని చెప్పారు. బిహార్ 3.0 సమయం ఆసన్నమైందని అమిత్ షా అన్నారు. బిహార్ను పారిశ్రామిక కేంద్రంగా మార్చుతామని పేర్కొన్నారు. బిహార్ యువతలో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మేధస్సు ఉందని, భూమి కొరత ఉన్నా, మానసిక నైపుణ్యంపై ఆధారపడే ప్రాజెక్టులను తీసుకురావచ్చని తెలిపారు.
అలాగే ఆర్జేడీ అధినేత, బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్పై అమిత్ షా విమర్శలు గుప్పించారు. లాలూ పాలనను చూసిన బిహార్ ప్రజలు, మళ్లీ తమ రాష్ట్రంలో మహాఘట్ బంధన్ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలని కోరుకోవడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. లాలూ- రబ్రీ దేవి పాలనను ఆటవిక రాజ్యంగా అభివర్ణించారు. ఆ ఆటవిక రాజ్యమే బిహార్ను దాదాపు అర్ధ శతాబ్దం వెనక్కి నెట్టిందని ఆరోపించారు. 15 ఏళ్లలో బిహార్ తన గౌరవం, ప్రతిష్ఠ, ప్రతిభ అన్నింటినీ కోల్పోయిందని, స్వాతంత్య్రం తర్వాత స్థాపించిన పరిశ్రమలు కూడా లాలూ యుగంలో బిహార్ను విడిచి వెళ్లిపోయాయని విమర్శించారు. నేడు అదే జంగిల్ రాజ్ బిహార్ ప్రజల ముందు కొత్త ముఖాలతో ఓట్ల కోసం వస్తున్నారని ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్పై పరోక్షంగా విమర్శలు చేశారు. లాలూ యాదవ్ అవినీతి కేసులో జైలు నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏనుగు మీద ఊరేంగిపులు చేయించుకున్నారని అన్నారు. ఈ రకమైన ధైర్యం, సిగ్గులేనితనాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయామని చెప్పారు.
243 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న బిహార్లో రెండు దశల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నవంబరు 6, 11న రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. అదే నెల 14న ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి. రెండు విడతల ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ల గడువు కూడా పూర్తి అయ్యింది. ఈ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ 143, కాంగ్రెస్ 61, సీపీఐ(ఎంఎల్) 20 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తామని చెప్పిన జేఎంఎం అనుహ్యంగా పోటీ నుంచి తప్పుకుంది.