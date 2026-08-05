లండన్లో మాస్టర్స్- ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి గుడ్బై- పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా UPSC శిక్షణ
లండన్లో మాస్టర్స్, కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీ ఉద్యోగాన్ని వదిలి స్వగ్రామానికి ధనంజయ్- ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరినా, ఉపాధ్యాయ వృత్తినే ఎంచుకున్న ధనంజయ్- 200 మందికిపైగా పేద విద్యార్థులకు బీపీఎస్సీ, యూపీఎస్సీ కోచింగ్తో కొత్త ఆశలు
Published : August 5, 2026 at 6:34 PM IST
Dhananjay Kumar Free UPSC Coaching : ఉన్నత విద్య, మంచి జీతం, ప్రభుత్వం ఉద్యోగం, సౌకర్యవంతమైన జీవితం ఇవన్నీ చాలా మందికి కల. అలాంటి కలను ఓ వ్యక్తి సమాజం కోసం త్యాగం చేశారు. లండన్లో ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసి, భారీ వేతనంతో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ, స్వరాష్ట్రం, పేద విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం భారత్కు తిరిగి వచ్చారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలి ఉపాధ్యాయుడిగా మారారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులకు ఉచితంగా సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అందిస్తున్నారు. ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు బిహార్కు చెందిన ధనంజయ్ కుమార్.
పట్నా జిల్లా దియారా ప్రాంతంలోని హైవాస్పూర్ గ్రామానికి చెందిన ధనంజయ్ కుమార్ సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్ననాటి నుంచే ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నారు. తన గ్రామంలోనే కాకుండా కుటుంబంలోనూ డిగ్రీ పూర్తిచేసిన తొలి వ్యక్తి ఆయనే. చిన్నతనం నుంచే విద్య పట్ల ఆసక్తి కనబరిచిన ధనంజయ్, ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అందించిన దాదాపు రూ.1 కోటి విలువైన స్కాలర్షిప్తో లండన్లోని ప్రతిష్ఠాత్మక కింగ్స్ కాలేజ్లో పబ్లిక్ పాలసీలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. అనంతరం లండన్లోనే మంచి వేతనంతో ఉద్యోగం కూడా చేశారు. అయినప్పటికీ, తన రాష్ట్ర యువత కోసం ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన ఆయనను తిరిగి బిహార్కు తీసుకొచ్చింది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా వదిలేశారు
అయితే స్వరాష్ట్రం కోసం ఏదైనా చేయాలనే సంకల్పంతో భారత్కు తిరిగి వచ్చిన ధనంజయ్, బిహార్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (బీపీఎస్సీ) పరీక్ష రాశారు. అందులో విజయం సాధించి ఎస్డీఎంగా ఎంపికయ్యారు. అనంతరం సర్కిల్ అధికారి (సీఓ)గా కూడా పనిచేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ ఆశించిన సంతృప్తి లభించలేదని భావించిన ఆయన, సమాజ మార్పులో విద్యే కీలకమని నమ్మి ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పూర్తిస్థాయిలో బోధన రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. బీపీఎస్సీ, యూపీఎస్సీ వంటి పోటీ పరీక్షల కోసం సన్నద్ధం అవుతున్న విద్యార్థుల కోసం ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించారు.
200 మందికిపైగా విద్యార్థులకు ఉచిత కోచింగ్
ప్రస్తుతం ధనంజయ్ కుమార్ 200 మందికిపైగా పేద, ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు యూపీఎస్సీ, బీపీఎస్సీ పరీక్షలకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఫీజు లేకుండా కోచింగ్ అందిస్తున్నారు. కోచింగ్తో పాటు పుస్తకాలు, అధ్యయన సామగ్రి కూడా అందిస్తున్నారు. అవసరమైన విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం కూడా చేస్తున్నారు. డబ్బుల్లేక ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు తమ లక్ష్యాలను వదులుకోకూడదన్నదే తన లక్ష్యమని ధనంజయ్ చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే ఆయన వద్ద శిక్షణ పొందిన పలువురు విద్యార్థులు ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడినట్లు ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు.
"గతంలో సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ కోసం బిహార్కు చెందిన విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా దిల్లీ వెళ్లాల్సి వచ్చేదని తెలిపారు. అక్కడ లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసేవారని చెప్పారు. ఇప్పుడు అదే స్థాయి శిక్షణను బిహార్లోనే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అందిస్తున్నాం. సాధారణ విద్యార్థుల నుంచి కూడా దిల్లీలో అయ్యే ఖర్చులో మూడో వంతు మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. పేద విద్యార్థుల నుంచి ఎలాంటి ఫీజు తీసుకోవడం లేదు. వారికి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ తరగతులతో పాటు అవసరమైన అన్ని వనరులు కల్పిస్తున్నాం. వారికి అవసరమైన స్టడీ మెటీరియల్ కూడా అందిస్తున్నాం. డబ్బు లేక చదువు ఆగిపోకూడదన్నదే మా లక్ష్యం. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో పనిచేయడం నాకు సంతృప్తినిచ్చినా, విద్యార్థుల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడం మరింత ఆనందాన్ని ఇస్తోంది."
- ధనంజయ్ కుమార్
వందల మందికి మార్గదర్శి
ధనంజయ్ వద్ద శిక్షణ పొందిన విద్యార్థుల్లో ఇప్పటికే పలువురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. మరికొందరు వివిధ పోటీ పరీక్షల్లో విజయాలు నమోదు చేస్తున్నారు. పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు కూడా సరైన మార్గదర్శకత్వం ఉంటే ఉన్నత లక్ష్యాలు సాధించగలరని ఆయన నిరూపిస్తున్నారు. ధనంజయ్ వద్ద శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఆయన సేవలను ప్రశంసిస్తున్నారు. గతంలో సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ కోసం దిల్లీ వెళ్లి లక్ష రూపాయల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చేదని, ఇప్పుడు అదే కోర్సు పట్నాలో రూ.25 వేల నుంచి రూ.30 వేల మధ్యనే పూర్తవుతోందని చెబుతున్నారు. పేద విద్యార్థుల నుంచి మాత్రం ఎలాంటి ఫీజు వసూలు చేయకుండా, అవసరమైన సహాయం కూడా అందిస్తున్నారని తెలిపారు. ధనంజయ్ మార్గదర్శకత్వంలో పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తున్నారని వారు పేర్కొన్నారు.
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