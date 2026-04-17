బిహార్ సీఎంను చంపేస్తానంటూ బెదిరింపులు- నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
బిహార్ సీఎం సమ్రాట్ చౌధరిపై దూషణలు చేసి, బెదిరింపులు మాటలు- అందుకు సంబంధించిన ఆడియో క్లిప్ ద్వారా నిందితుడిని పట్టుకున్న పోలీసులు
Published : April 17, 2026 at 10:54 PM IST
Bihar New CM Life Threatening Case : 3 రోజుల క్రితం బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టిన సమ్రాట్ చౌధరీని చంపేస్తానంటూ బెదిరింపులు రావడం కలకలం రేపింది. ఈ కేసులో ఓ యువకుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై సంబంధించి బిహార్లోని ముంగేపుర్ జిల్లా సంగ్రాంపుర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది.
కొద్దిరోజుల క్రితం సోషల్ మీడియాలో ఒక ఆడియో క్లిప్ వైరల్ అయ్యింది. ఆ ఆడియోలో ఒక వ్యక్తి బిహార్ ముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్ చౌధరీని అత్యంత దారుణమైన పదజాలంతో దూషించడమే కాకుండా, ఆయనను చంపేస్తానంటూ హెచ్చరించాడు. ఏకంగా సీఎంను వ్యతిరేకంగా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంతో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. సీఎం సమ్రాట్ చౌధరీ సొంత జిల్లా అయిన ముంగేర్లోని సంగ్రాంపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ వ్యవహారంపై కేసు నమోదు కావడం గమనార్హం. సమ్రాట్ చౌధరీ ఈ ప్రాంతంలోని తారాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
కేసు వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్పీ
మరోవైపు, ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను ముంగేర్ జిల్లా ఎస్పీ సయ్యద్ ఇమ్రాన్ మసూద్ ఈటీవీ భారత్కు వెల్లడించారు. "రెండు రోజుల క్రితం ఒక ఆడియో క్లిప్ పోలీసులకు అందింది. అందులో ఒక వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిపై దూషణలు చేస్తూ, సీఎంకు ప్రాణహాని కలిగించే మాటలు మాట్లాడాడు. అయితే, ఆ ఆడియోను సాంకేతికంగా పరిశీలించి, నిందితుడిని గుర్తించాం. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు నిందితుడి స్వగ్రామానికి వెళ్లి కుటుంబ సభ్యులను ఆరా తీశారు. అక్కడ ఆయన తల్లిదండ్రులు, అనారోగ్యంతో ఉన్న భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. గత కొంతకాలంగా శేఖర్ గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో పనిచేస్తున్నాడని అతడి కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత మరో ప్రత్యేక బృందాన్ని అహ్మదాబాద్కు పంపించారు. అక్కడి పోలీసుల సహాయంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడి వయస్సు దాదాపు 30 నుంచి 35 ఏళ్ల లోపు ఉంటుంది. పోలీసు శేఖర్ను విచారించి, తదుపరి విచారణ కోసం అతడిని ముంగేర్కు తీసుకువస్తున్నారు. అనంతరం అతడిని స్థానిక కోర్టులో హాజరుపరుస్తాం" అని ఎస్పీ సయ్యద్ పేర్కొన్నారు.
పోలీసుల విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి!
అయితే, పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కుటుంబ సమస్యల కారణంగా నిందితుడు మానసికంగా ఒత్తిడిలో ఉన్నట్లు గుర్తించామని ఎస్పీ తెలిపారు. అలాగే తెలియని నంబర్ నుంచి తనకు వరుసగా ఫోన్ కాల్స్ రావడం వల్ల కోపంతో ముఖ్యమంత్రి గురించి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు నిందితుడు విచారణలో పేర్కొన్నాడు. అయితే, ఈ బెదిరింపులు నేరుగా ముఖ్యమంత్రికి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, ఏ ప్రభుత్వ అధికారికి గానీ చేయలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
