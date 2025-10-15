పచ్చళ్ల బిజినెస్ టు 'పద్మ శ్రీ'- సైకిల్పై తిరుగుతూ వందలాది మందికి ఉపాధి- 73ఏళ్ల వృద్ధురాలు సక్సెస్ స్టోరీ
36 స్వయం సహాయక బృందాలను ఏర్పాటు చేసిన మహిళ- వ్యవసాయం, పికెల్స్ బిజినెస్ లో సక్సెస్
Published : October 15, 2025 at 12:22 PM IST
Women Pickle Business Success Story : బిహార్కు చెందిన ఓ వృద్ధురాలు ఊరగాయల వ్యాపారంతో పాటు సేంద్రీయ సాగులో అదరగొడుతున్నారు. ఈ పనులను చేస్తూ తాను లబ్ది పొందడమే కాక తోటి మహిళకు ఆర్థిక స్వావలంభన చేకూరుస్తున్నారు. 73 ఏళ్ల వయసులోనూ సైకిల్ తొక్కుతూ తన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నారు. అంత పెద్ద ఏజ్లోనూ సమాజానికి సాయపడుతూ పలువురికి ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళ జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొస్తున్న ఆమె ఎవరు? ఆమె ప్రయాణం వెనుకున్న కష్టాలు, సవాళ్లు ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ముజఫర్పుర్ జిల్లాలోని సరేయాలో రాజకుమారి దేవీ(73) అనే వృద్ధురాలు సమీప గ్రామాల్లోని వీధుల్లో సైకిల్ తొక్కుతూ అక్కడి మహిళలకు గత ఇరవై ఏళ్లుగా ఆధునిక వ్యవసాయం, ఊరగాయల పెట్టడం వంటివాటిని నేర్పిస్తూ, వారికి అండగా నిలుస్తున్నారు. తోటి మహిళలకు స్థిరమైన జీవనోపాధిని పొందేటట్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వందలాది మంది మహిళలు రాజకుమారి దేవీ వల్ల ఆర్థికంగా బలపడుతున్నారు. అందుకే స్థానికులు ముద్దుగా రాజకుమారిని 'కిసాన్ చాచి' అని పిలుస్తారు.
2019లో పద్మశ్రీ అవార్డు సొంతం
మహిళలకు మార్గదర్శకురాలిగా ఆమె చేసిన సేవలకుగానూ రాజకుమారి దేవీకి కేంద్ర ప్రభుత్వం 2019లో పద్మశ్రీ అవార్డుతో సత్కరించింది. అయితే రాజకుమారికి విజయం అంత ఈజీగా రాలేదు. కొన్ని దశాబ్దాలపాటు ఆమె ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. అలాంటి ఇబ్బందులను తోటి మహిళలు పడకూడదని నిర్ణయించుకుని వారికి బాసటగా నిలుస్తున్నారు. 1990వ దశకం ప్రారంభంలో రాజకుమారి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సెంట్రల్ అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీ (రాజేంద్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం)లో మోడ్రన్ ఫార్మింగ్ గురించి నేర్చుకున్నారు. తమ కుటుంబానికి చెందిన కొద్దిగా భూమిలో బొప్పాయి, టారో (చామ దుంపలు)ను పండించడం ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత ఆమె తాను పండించిన చామ దుంపలతో ఊరగాయలు పెట్టడం ప్రారంభించారు. వాటిని అమ్మడానికి సమీపంలోని మార్కెట్లు, సంతలకు సైకిల్ తొక్కుకుని వెళ్లేవారు.
36 డ్వాక్రా గ్రూపులు ఏర్పాటు
మహిళల కోసం గత రెండు దశాబ్దాలలో 36 స్వయం సహాయక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు రాజకుమారి. ఆ గ్రూపులు వ్యవసాయం, ఊరగాయలు పెట్టి మంచి లాభాలను పొందుతోంది. అలాగే స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి కూడా దొరికింది. రాజకుమారి సంప్రదాయ వ్యవసాయానికి శాస్త్రీయ పద్ధతులను జోడించి మంచి దిగుబడిని వచ్చేలా చేశారు. మసాలా దినుసులను పండించడం ప్రారంభించి సఫలమయ్యారు. 2003లో రాజకుమారి ప్రయత్నాలను గుర్తించి సరేయాలో జరిగిన వ్యవసాయ ఉత్సవంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆమెను అవార్డుతో సత్కరించారు. 2007లో నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వ హయాంలో సేంద్రీయ, స్థిరమైన వ్యవసాయానికి ఆమె చేసిన కృషికి గుర్తింపుగా 'కిసాన్ శ్రీ' అవార్డు వరించింది.
'మోదీ మాటలు ప్రోత్సాహానిచ్చాయి'
"నాకు 'కిసాన్ శ్రీ' బిరుదు లభించినప్పుడు, ప్రభుత్వం వివిధ పంచాయతీలను సందర్శించి రైతులకు ఆధునిక, సేంద్రీయ వ్యవసాయ పద్ధతులపై శిక్షణ ఇవ్వమని నన్ను కోరింది. నేను నాకు కేటాయించిన గ్రామాల్లో శిక్షణా సెషన్లు నిర్వహించాను. 2002లో నేను మా మొదటి స్వయం సహాయక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశాను. తరువాత అలాంటి 35 స్వయం సహాయక సంఘాలను ఏర్పాటు చేశాను. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాల్లో దాదాపు 360 మంది మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చాను. మహిళల నైపుణ్యం, పని తీరు ఆధారంగా వారిని గ్రూపులో చేర్చుకున్నాం. 2013లో అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సాహకరమైన మాటలు నా లక్ష్యాన్ని కొనసాగించడానికి నన్ను ప్రేరేపించాయి." అని రాజకుమారి దేవీ తెలిపారు.
"2013లో గాంధీ మైదాన్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమానికి నన్ను అప్పటి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నరేంద్ర మోదీ ఆహ్వానించారు. మోదీ నాతో అరగంట పాటు మాట్లాడారు. నేను ఊరగాయలు ఎలా తయారు చేస్తానో, బిహార్ మహిళలు ఎలా పని చేస్తారో నన్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మా ప్రయత్నాలను అభినందించారు. నేను ఊరగాయలు, జామ్లు, జెల్లీలు, మురబ్బా, సత్తు, పాపడ్, ఇతర ఆహార పదార్థాలు ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నాను. వాటిని ఇతరులకు నేర్పించాను."
--రాజకుమారి, మహిళా రైతు
రాజకుమారి దేవీ చేసిన కృషికి స్థానిక మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీజన్లో లభించే మామిడి, గూస్ బెర్రీస్, జాక్ ఫ్రూట్, నిమ్మకాయతో ఊరగాయలను తయారు చేస్తామని ఓ వర్కర్ చెప్పారు. ఏడాది పొడవునా పచ్చిమిర్చి లభిస్తుందని, అందుకే ఆ ఊరగాయను ఏడాది పొడవునా పెడతామని వెల్లడించారు. ఈ విధంగా, ఎల్లప్పుడూ తమకు పని దొరుకుందన్నారు. తాము పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చామని, పచ్చళ్ల తయారీ ద్వారా తమకు ఆదాయం చేకూరుతుందని స్పష్టం చేశారు. రాజకుమారి దేవీతో కలిసి పనిచేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు.