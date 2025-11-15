Bihar Election Results 2025

గెలుపు సరే! హామీలు అమలు సాధ్యమేనా? NDA ముందున్న సవాళ్లేంటి?

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘనవిజయం సాధించిన ఎన్​డీఏ- మరి యువత, మహిళలు సహా బిహారీలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చగలదా? ప్రస్తుతం ఎన్​డీఏ ముందున్న సవాళ్లేంటి?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 11:55 AM IST

Bihar NDA Promise Vs Reality : ఎన్నికలు అంటేనే హామీలు. ఏ పార్టీ ఏ వరాలు ఇస్తుందో అని చాలా ఆసక్తిగా గమనిస్తుంటారు ఓటర్లు. తాజాగా ఫలితాలు వెల్లడైన బిహార్‌లోనూ ఈ హామీల హడావుడి బాగానే కనిపించింది. అయితే రెండు కూటములు పోటాపోటీ వరాలు కురిపించినప్పటికీ ఎన్డీయేకే పట్టం కట్టారు ఓటర్లు. కానీ ఇక్కడ తేలాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ హామీలు నెరవేర్చడం సాధ్యమేనా? ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న నిరుద్యోగ సమస్య ఎలా పరిష్కరిస్తారు. అసలు ఎన్​డీఏ ముందున్న సవాళ్లు, కర్తవ్యాలు ఏంటి? అన్నవి కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిన అంశాలు. మరింతకీ సంకల్పపత్రం పేరిట బిహార్‌లో ఎన్​డీఏ ఇచ్చిన హామీలేంటి? వాటి అమలుకు చేయాల్సిందేంటి?

ఎన్నికల తంతు ముగిసింది. ఫలితాలు వచ్చేశాయి. విజయం సాధించేశాం. ఇక్కడితో పని అయిపోయిందని అని ఊరుకుంటే సరిపోదు. నిజానికి గెలుపు అనేది బాధ్యత ఇంకా పెంచుతుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాల గురించి రకరకాల విశ్లేషణలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎన్​డీఏ గెలిచింది సరే. కానీ కథ ఇక్కడితో ముగిసిపోలేదు. ముందు ముందు ఎన్​డీఏ కూటమి నేతలు నిర్వహించాల్సిన బాధ్యతలు, చేయాల్సిన పనులను గుర్తు చేశాయి ఈ ఫలితాలు. సాధారణంగా బిహార్ అనగానే నిరక్షరాస్యత, నిరుద్యోగం లాంటి సమస్యలు గుర్తుకు వస్తాయి. బిమారీ రాష్ట్రంగా ముద్రపడిపోయింది. ఇప్పుడే కాదు. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఆ రాష్ట్ర పరిస్థితి ఇంతే. కొంత వరకూ పరిస్థితులు మెరుగుపడినప్పటికీ ఇప్పటికీ ఈ సవాళ్లు అలాగే ఉన్నాయి. ఎన్​డీఏకు ప్రజల మద్దతు లభించిందని ఫలితాలే చెబుతున్నాయి. ఇక మిగిలింది వాళ్ల ఆశలను, అంచనాలు అందుకునే విధంగా ఎన్​డీఏ కూటమి పని చేయడమే.

హామీల వర్షం
ఎన్​డీఏ మానిఫెస్టో చూస్తే రాష్ట్రంలోని యువతకు కోటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ప్రతి జిల్లాలో మెగా నైపుణ్య కేంద్రాల ఏర్పాటు, కేజీ టు పీజీ వరకు నాణ్యమైన ఉచిత విద్య, ఏడాదికి రూ.లక్ష వరకు సంపాదించేలా కోటి మంది మహిళలను 'లఖ్‌పతి దీదీ' లుగా మార్చడమే లక్ష్యం అన్నారు. ఇందుకోసం మహిళలు వ్యాపారాలు ప్రారంభించేందుకు రూ.2 లక్షల వరకు ఆర్థికసాయం, ఈబీసీలకు రూ.10 లక్షల వరకు ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితుల అంచనాకు సుప్రీం కోర్టు విశ్రాంత న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలో ఉన్నతస్థాయి కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తామని, కర్పూరీ ఠాకూర్‌ కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి కింద ప్రతి రైతుకు ఏడాదికి రూ.9వేలు పెట్టుబడి సాయం 3 విడతల్లో అందిస్తామన్నారు. అలానే బిహార్‌లో 7ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలు, 4నగరాల్లో మెట్రో రైలు, 5 ఏళ్లలో రూ.50 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా పారిశ్రామికపార్కులు, ప్రతి జిల్లాలో తయారీ యూనిట్లు, మెడికల్‌ కాలేజీల ఏర్పాటు, గిగ్‌ వర్కర్లు, ఆటో డ్రైవర్లకు ఆర్థిక సాయం కూడా కీలకంగా ఉన్నాయి.

యువతకు కోటి ఉద్యోగాలు- సాధ్యమేనా?
ముందుగా కోటి ఉద్యోగాల సంగతి చూస్తే, నిజానికి ఇన్నేళ్ల నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కా రం అన్నంత ఈజీ కాదు. అందుకే బిహార్ ఎన్నికలు జరిగిన ప్రతిసారీ ఫలితాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాత్మక అంశాల్లో తప్పనిసరిగా నిరుద్యోగం అంశం ఉంటుంది. దాదాపు రెండున్నర దశాబ్దాలుగా ఇంతే. ఓటు బ్యాంకును ఇది ఎంత ప్రభావం చూపుతుందన్న విశ్లేషణలూ తరచూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. అయితే ఈసారి ఇవి ఇంకాస్త ఎక్కువ జరిగాయి. ఇంతగా ప్రభావం చూపించడానికి కారణాలున్నాయి. లెక్కల పరంగా మాట్లాడితే, పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే ప్రకారం, బిహార్‌లోని పట్టణాల్లో నిరుద్యోగ రేటు 9.6% మేర ఉన్నట్టు తేలింది. ఇవి ఈ ఏడాది జులై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో తేలిన లెక్కలు. జాతీయ సగటుతో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ 4.3% మేర నిరుద్యోగం ఉందని ఇదే సర్వే లెక్కలు చెబుతున్నాయి.

ఇప్పుడు అందరి ప్రశ్న ఒకటే. ఆ స్థాయిలో ఉద్యోగాలు ఎలా సృష్టిస్తారు అని. స్థానికంగా చక్కెర కర్మాగారాలు ఏర్పాటు చేసి ఉద్యోగాలు అందిస్తామన్న హామీలు బిహార్‌లో ఎన్నికలు వచ్చిన ప్రతిసారీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. అయినా ఎలాంటి మార్పు రాకపోవడం వల్ల యువత కాస్త అసహనంగానే ఉంది. ఆ మధ్య ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫీసర్స్​కి సంబంధించి 930 పోస్టులు పడితే, దాదాపు పది లక్షల మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అంటే అక్కడ పోటీ ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. బిహార్ జనాభాతో పోల్చితే అక్కడ ఉన్న ఐటీఐల సంఖ్య కూడా చాలా తక్కువ. ప్రభుత్వరంగంలో 150 వరకు ప్రైవేటుతో కలిపితే 1350 వరకే ఐటీఐలు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా కూడా నిరుద్యోగం పెరుగుతోందన్న అభిప్రాయాలున్నాయి. మరి ఈ సమస్యను కూటమి ప్రభుత్వం ఎలా పరిష్కరిస్తుందనేదే కీలకంగా మారింది.

పరిశ్రమలు లేకపోతే ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయ్?
మరో సవాలు ఏంటంటే, కార్మికులు వలస వెళ్లకుండా స్థానికంగా ఉపాధి కల్పించడం. నిజానికి బిహార్​ని లేబర్ సప్లయర్ రాష్ట్రంగా పిలుస్తారు. అంటే ఇక్కడి నుంచే దేశం నలు మూలలకు కార్మికులు వెళ్లి పనులు చేస్తుంటారు. వాళ్లకు సొంత రాష్ట్రంలో ఉపాధి లేక ఇలా వేరే రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తున్నారు. తక్కువ కూలీ తీసుకోవడం, ఎక్కువ పని చేయడం లాంటి వాటి వల్ల బిహార్ కూలీలకు మార్కెట్​లో డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంది. కానీ ఇక్కడ గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే బిహార్​లో అసలు ఎందుకు ఉపాధి దొరకడం లేదు అని. అందుకు ఒకే ఒక కారణం పారిశ్రామికీకరణ లేకపోవడం. ఎక్కడైతే పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందుతాయో అప్పుడు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు దొరుకుతాయి. కానీ బిహార్ ఈ విషయంలో వెనకబడుతోంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే రానున్న అయిదేళ్లలో రూ.50లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చేలా పారిశ్రామిక హబ్‌లు ఏర్పాటు చేస్తామన్న హామీ అమలు కీలకం అవుతోంది. ఎన్​డీఏ ఇచ్చిన మాట మేరకు ఆ పని గనక చేయగలిగితే రానున్న ఐదేళ్లలో ఆ రాష్ట్రం ముఖచిత్రమే మారిపోతుంది. లేదంటే మాత్రం విమర్శలు మూట గట్టుకోవాల్సిందే. ఎన్నికలకు ముందే మఖానీ బోర్డు ఏర్పాటు చేయడం ఒక రకంగా వారికి కలసివచ్చే అంశమే. ఇదే తరహాలో మరెన్నో ప్రాజెక్టులు పట్టాలు ఎక్కించాల్సిన అవసరం ఉందక్కడ.

హామీలు నెరవేర్చాలంటే రూ.వేల కోట్లు కావాల్సిందే!
ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం, బిహార్‌లో ఎన్​డీఏ ఇచ్చిన హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చాలంటే కనీసం రూ.37వేల కోట్లు అవసరం అవుతాయని అంచనా. అంటే అదనంగా ఇంత బడ్జెట్‌ని ప్రత్యేకంగా కేటాయించాల్సి వస్తుంది. ఒకప్పుడు మిల్స్‌కి హబ్‌గా ఉండేవి బిహార్‌లోని పలు ప్రాంతాలు. కానీ ప్రస్తుతం ఆ మిల్స్ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. కొత్త కార్మికులు ఎవరూ చేరడం లేదు. పాతవారికి జీతాలు ఇవ్వలేని దుస్థితి. అందుకే ఇక్కడి వారంతా పొరుగు రాష్ట్రాలకు వెళ్లి ఉపాధి వెతుక్కుంటున్నారు. ఆ సమస్యకూ ఓ పరిష్కారం చూపాలి.

రైతుల మాటేమిటి?
ఇక పీఎమ్ కిసాన్ టాపప్. ప్రస్తుతం రైతులకు ఏడాదికి రూ.6 వేలు ఇస్తుండగా దానికి మరో మరో రూ.3 వేలు కలిపి ఇస్తామన్నదే ఈ హామీ సారాంశం. ఈ హామీ నెరవేర్చాలంటే అదనంగా రూ.22 వేల కోట్ల మేర ఖర్చవుతుందని అంచనా. 125 యూనిట్ల వరకూ ఉచితంగా విద్యుత్ అందిస్తామని ఇచ్చిన హామీ కూడా ఓ రకంగా విజయాన్ని అందించింది. ఇది అమలు చేయడానికి మాత్రం ఆర్థిక ఒత్తిడి ఎదుర్కోక తప్పదు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, ఈ పథకం అమలుకు ఏటా రూ.3,800 కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి ఈ మేర భారాన్ని ప్రభుత్వం ఎలా మోస్తుంది అన్నది కూడా పరిశీలించాలి. ఉచితాలకు వ్యతిరేకం అంటూనే బిహార్‌లో మాత్రం ఈ ఉచిత పథకాన్ని అమలు చేస్తామని హామీ ఇవ్వడం కొసమెరుపు.

మహిళల పరిస్థితి ఏమిటి?
ఇక మహిళల పురోగతిపైనా ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ పెట్టింది ఎన్​డీఏ. కనీసం కోటి మంది మహిళలను లక్షాధికారులను చేస్తామంటూ లాఖ్‌పతి దీదీస్ పేరిట ప్రత్యేకంగా పథకం ప్రవేశ పెడతామని హామీ ఇచ్చింది. ఈ విషయంలో ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరిస్తారన్నదీ తేలాల్సి ఉంది. నిజానికి ఈ సారి ఈ స్థాయిలో ఆధిక్యం రావడానికి మహిళా ఓటర్లే కారణం అన్న విశ్లేషణలు ఇప్పటికే వినిపిస్తున్నాయి.

