బిహార్ రాజకీయాల్లో UCC మంటలు- నో చెబుతున్న జేడీయూ- అమిత్ షా ప్రకటనతో ఎన్డీఏ కూటమిలో విభేదాలు!
అమిత్ షా యూసీసీ ప్రకటనతో బిహార్ ఎన్డీఏ రాజుకున్న విభేదాలు- బిహార్లో ఉమ్మడి పౌరస్మృతిని అమలు చేయనివ్వమంటున్న జేడీయూ- NDA మిత్రపక్షాల్లోనే భిన్నాభిప్రాయాలు
Published : September 14, 2026 at 7:14 PM IST
Bihar UCC Implementation Row : 2029 లోక్సభ ఎన్నికలకు ముందే దేశంలోని 21 ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాల్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ (యూసీసీ) అమలు చేస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించడం బిహార్ రాజకీయాల్లో పెను తుపాన్ రేపింది. ఈ ప్రకటనపై ఎన్డీఏ కూటమి భాగస్వామి అయిన జేడీయూ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. బిహార్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ యూసీసీని అమలు చేయనివ్వబోమని జేడీయూ సీనియర్ నేత, ఫుల్వారీ షరీఫ్ ఎమ్మెల్యే శ్యామ్ రజక్ స్పష్టం చేశారు. తమ అధినేత నీతీశ్ కుమార్ మొదటి నుంచి యూసీసీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని, కేంద్రంలో ఎన్డీఏకు మద్దతు ఇచ్చినంత మాత్రాన రాష్ట్రంలో యూసీసీని తాము అంగీకరించబోమని తెలిపారు. బిహార్లో బీజేపీకి చెందిన సామ్రాట్ చౌదరి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది సంకీర్ణ ప్రభుత్వం అని- ఏకపక్ష నిర్ణయాలు చెల్లవని జేడీయూ హెచ్చరించింది. యూసీసీ బిల్లు పార్లమెంటులో చర్చకు వచ్చిన సమయంలోనే నితీష్ కుమార్ తమ రాష్ట్రంలో అమలు చేయబోమని స్పష్టంగా చెప్పారని, జేడీయూ అదే వైఖరికి కట్టుబడి ఉందని రజక్ పేర్కొన్నారు. దీంతో బిహార్ రాజకీయాల్లో మిత్రపక్షాల మధ్యే వేడి రాజుకుంది.
జేడీయూ ఒక్కటే కాదు ఎన్డీఏ మిత్రపక్షాల్లో ఈ యూసీసీ అమలుపై భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 44 ప్రకారం- దేశానికి యూసీసీ అత్యంత అవసరమని, మహిళల సమాన హక్కుల కోసం 2029 నాటికి బిహార్ సహా అన్ని ఎన్డీఏ రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తామని బీజేపీ ధీమా వ్యక్తం చేసింది. కేంద్ర మంత్రి, బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు సతీశ్ చంద్ర దూబే మాట్లాడుతూ- ఇప్పటికే పలు రాష్ట్రాలు యూసీసీని అమలు చేశాయని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని రాష్ట్రాలు కూడా అమలు చేస్తాయని స్పష్టం చేశారు. కేంద్ర హోం మంత్రి ఆలోచించి మాట్లాడే వ్యక్తి అని, యూసీసీ కచ్చితంగా అమలు కావాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు బీజేపీ ప్రతినిధి నీరజ్ కుమార్ శర్మ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యూసీసీ- రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 44 స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ఉందన్నారు. మహిళలకు సమాన హక్కులు కల్పించడం దీని లక్ష్యమని, ఇది ఏ మతానికీ వ్యతిరేకం కాదని చెప్పారు. ఎన్డీఏ రాష్ట్రాలు చర్చలు, సూచనలు, ఏకాభిప్రాయంతో యూసీసీ అమలు చేస్తామని, బిహార్ కూడా ఆ ప్రక్రియలో భాగమవుతుందని తెలిపారు.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने UCC को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर कहा, "बहुत सारे प्रदेश लागू भी कर चुके हैं, बहुत सारे प्रदेश लागू भी करेंगे। ये देश हित में ज़रूरत भी है। निश्चित रूप से गृह मंत्री ने सोच समझ के बयान दिया होगा। पूरा काम करके ही वो बयान… pic.twitter.com/RfslHLphZK— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
విపక్షాలు వ్యతిరేకం- NDA మిత్రపక్షాలకు సవాల్
ఇక బిహార్లో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా ఉన్న ఆర్జేడీ మాత్రం యూసీసీని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తోంది. పార్టీ ప్రతినిధి అజాజ్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ- బీజేపీ తన రాజకీయ అజెండాను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికే యూసీసీ అంశాన్ని ఉపయోగిస్తోందని ఆరోపించారు. దీనిపై బీజేపీ మిత్రపక్షాలు తమ వైఖరిని స్పష్టంగా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యంగా రాజ్యాంగం ఇచ్చిన మత స్వేచ్ఛను హరించేలా బీజేపీ వ్యవహరిస్తోందని, యూసీసీపై జేడీయూ తన నిజరూపం ఏంటో ప్రజలకు స్పష్టం చేయాలని ఆర్జేడీ సవాల్ విసిరింది.
ఇక ఎన్డీఏ ప్రకటన నేపథ్యంలో మిత్రపక్షాలు లోక్జన్శక్తి పార్టీ (LJP- రామ్ విలాస్) నేత చిరాగ్ పాసవాన్, ఆర్ఎల్ఎమ్ నేత ఉపేంద్ర కుష్వాహాలు యూసీసీ అమలుకు అనుకూలంగా సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. దీనిని దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని కోరుకుంటున్నట్లు పార్టీ ప్రతినిధి వినీత్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. అయితే ఇక్కడ సంబంధిత వర్గాల ఆందోళనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించారు. మరోవైపు హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (HAM) పార్టీ అధ్యక్షుడు సంతోష్ సుమన్ స్పందిస్తూ- యూసీసీ మంచిదే అయినప్పటికీ, అన్ని వర్గాల ప్రజలతో చర్చించి సమన్వయంతోనే ముందుకు వెళ్లాలని సూచించారు. ఇవన్నీ సానుకూలంగానే ఉన్నప్పటికీ జేడీయూ వ్యతిరేక వైఖరిని వెల్లడించడంతో రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు మారిపోయాయి.
#WATCH मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, " हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (ucc) लागू किया है। मुझे भरोसा है कि हम भाजपा="" nda शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले ucc लागू करेंगे... " pic.twitter.com/QllyJZYmGD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2026
బిహార్లో యూసీసీపై చర్చకు ప్రధాన కారణాల్లో అధికార మార్పు అంశం కూడా ఒకటిగా ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. జేడీయూ నేత శ్యామ్ రజక్ ప్రకటనతో ఇప్పుడు యూసీసీ అంశం బిహార్ సహా దేశ రాజకీయాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. నితీష్ కుమార్ దిల్లీకి పరిమితమై, బిహార్లో బీజేపీ సీఎం ఉన్న తరుణంలో యూసీసీ అంశం తెరపైకి రావడం వల్ల జేడీయూ- బీజేపీ బంధం తీవ్ర సంక్షోభంలో పడే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.