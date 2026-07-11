24 ఏళ్లలో 197 దేశాలు చుట్టేసిన శుభమ్- 'లిఫ్ట్ లిఫ్ట్' అంటూ వరల్డ్ టూర్
బిహార్లోని చిన్న గ్రామం నుంచి ప్రపంచ యాత్ర వరకు శుభమ్ కుమార్ ప్రయాణం- 10 ఏళ్లలో 197 సార్వభౌమ దేశాలు సందర్శించినట్లు వెల్లడి- తక్కువ ఖర్చు, హిచ్హైకింగ్, కౌచ్సర్ఫింగ్తో ప్రపంచాన్ని చుట్టేసిన ట్రావెల్ వ్లాగర్
Published : July 11, 2026 at 11:44 AM IST
Young Vlogger World Tour : బిహార్లోని చెందిన ఓ యువకుడు ప్రపంచ యాత్రతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. కేవలం 24 ఏళ్ల వయసులోనే ప్రపంచంలోని 197 దేశాలను సందర్శించినట్లు ప్రకటించిన నోమాడ్ శుభమ్ కుమార్ పంజియారా తన పదేళ్ల ప్రయాణాన్ని బ్రెజిల్లో పూర్తి చేశాడు. పరిమిత ఆర్థిక వనరులు, ఎన్నో సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ప్రపంచాన్ని చుట్టొచ్చిన అతడి ప్రయాణం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
శుభమ్ కుమార్ బిహార్లోని ముంగేర్ జిల్లా అసర్గంజ్ బ్లాక్లోని మక్వా గ్రామానికి చెందినవాడు. సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన శుభమ్ తండ్రి సతీశ్ కుమార్ సత్య పదవీ విరమణ పొందిన ప్రిన్సిపల్ కాగా, తల్లి గౌరీదేవి గృహిణి. చిన్నప్పటి నుంచే ప్రపంచాన్ని చూడాలనే ఆసక్తి అతడిలో పెరిగింది. కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నత చదువులు చదివి మంచి ఉద్యోగం చేయాలని ఆశించినా, శుభమ్ మాత్రం ప్రపంచ యాత్రే తన లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నాడు.
నేపాల్తో ప్రయాణం ప్రారంభం
పదో తరగతి, ఇంటర్ చదువుతున్న రోజుల నుంచే విదేశాలు చూడాలనే కల మొదలైందని శుభమ్ చెబుతున్నాడు. మొదట నేపాల్తో తన విదేశీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. అనంతరం రష్యా, చైనా, థాయ్లాండ్, లావోస్, మధ్య ఆసియా దేశాలతో పాటు ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలను సందర్శించాడు. రష్యాలో యుక్తవయసులోనే దాదాపు 3 వేల కిలోమీటర్ల దూరాన్ని హిచ్హైకింగ్ ద్వారా ప్రయాణించడం అతడి జీవితంలో కీలక ఘట్టంగా నిలిచింది.
హిచ్హైకింగ్ అంటే దారిలో వెళ్తున్న వాహనాల నుంచి లిఫ్ట్ తీసుకుని ప్రయాణించడం. ఇదే విధానాన్ని శుభమ్ తన ప్రపంచ యాత్రలో ప్రధానంగా అనుసరించాడు. ఖరీదైన హోటళ్లకు బదులుగా స్థానికుల ఇళ్లలో బస చేయడం, కౌచ్సర్ఫింగ్ సేవలను వినియోగించడం, స్థానిక బస్సులు, రైళ్లు, రోడ్డు మార్గాల ద్వారా దేశాల సరిహద్దులు దాటడం ద్వారా ప్రయాణ ఖర్చును గణనీయంగా తగ్గించుకున్నాడు. శుభమ్ ప్రారంభ రోజుల్లో నెలకు రూ.10 వేల నుంచి రూ.12 వేల మధ్యే ఖర్చుతో యాత్ర సాగించాడని తెలిపాడు. కొన్ని దేశాల్లో రోజుకు కేవలం రూ.500 వరకు మాత్రమే ఖర్చు అయ్యేదని పేర్కొన్నాడు. స్వచ్ఛంద సేవలు చేయడం, స్థానిక ప్రజల సహకారం తీసుకోవడం, అత్యంత సాధారణ జీవనశైలిని అనుసరించడం వల్లే పరిమిత వనరులతో కూడా ప్రపంచ యాత్రను కొనసాగించగలిగానని వివరించాడు.
కరోనా అడ్డొచ్చినా!
పదేళ్ల ప్రయాణంలో కరోనా మహమ్మారి కూడా అతడి ప్రయాణాన్ని అడ్డుకోలేకపోయింది. ఆ సమయంలో శుభమ్ ఆఫ్ఘానిస్థాన్లో చిక్కుకుపోయినా తన లక్ష్యాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. పరిస్థితులు సాధారణమైన తర్వాత మళ్లీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించి చివరకు బ్రెజిల్కు చేరుకున్నాడు. బ్రెజిల్లో అడుగుపెట్టడంతో తన 197వ దేశ యాత్ర పూర్తయిందని సోషల్ మీడియాలో భావోద్వేగ పోస్టు పంచుకున్నాడు.
"నా మొదటి హిచ్హైక్ నుంచి చివరి హిచ్హైక్ వరకు పదేళ్లు 197 దేశాలు" అంటూ శుభమ్ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. తన యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికల ద్వారా ఈ పదేళ్ల ప్రయాణాన్ని నిరంతరం నమోదు చేశానని, వివిధ దేశాల ఇమిగ్రేషన్ ముద్రలు తన పాస్పోర్టుల్లో ఉన్నాయని తెలిపాడు. ఈ ప్రయాణంలో శుభమ్కు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. వీసాలు, ఇమిగ్రేషన్ నిబంధనలు, సరిహద్దు అనుమతులు వంటి సమస్యలను అధిగమించాల్సి వచ్చింది. ఈక్వడార్లో పాస్పోర్టులో ఖాళీ పేజీలు లేకపోవడంతో వీసా స్టాంప్ వేయడానికి కూడా ఇబ్బందులు ఎదురైనట్లు వెల్లడించాడు. పదేళ్ల ప్రయాణంలో తన ఆరు పాస్పోర్టులు పూర్తిగా నిండిపోయాయని చెప్పాడు.
ప్రపంచ యాత్రను పర్యాటకంగా కాకుండా, వివిధ దేశాల సంస్కృతులను అర్థం చేసుకునే అవకాశంగా శుభమ్ మలుచుకున్నాడు. అనేక దేశాల్లో స్థానిక కుటుంబాలతో కలిసి నివసిస్తూ వారి జీవన విధానం, సంప్రదాయాలు, ఆహారపు అలవాట్లను తెలుసుకున్నాడు. హోటళ్లలో ఉండడం కంటే స్థానికుల ఆతిథ్యాన్నే ఎక్కువగా స్వీకరించడం వల్ల నిజమైన ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశం దక్కిందని పేర్కొన్నాడు. శుభమ్ తన ప్రతి ప్రయాణాన్ని వీడియోల రూపంలో యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నాడు. ఆడంబరాలు లేకుండా వాస్తవ పరిస్థితులను చూపిస్తూ రూపొందించిన వీడియోలు లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. సోషల్ మీడియా ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం కూడా తదుపరి ప్రయాణాలకు ఉపయోగపడిందని తెలిపాడు.
శుభమ్ విజయంపై తల్లిదండ్రులు ఇలా!
శుభమ్ తండ్రి సతీశ్ కుమార్ సత్య మాట్లాడుతూ, చిన్నప్పటి నుంచే తన కుమారుడు భిన్నంగా ఆలోచించేవాడని చెప్పారు. మొదట అతడి నిర్ణయంపై కుటుంబ సభ్యులకు ఆందోళన ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పుడు అతడు సాధించిన విజయంపై గర్వంగా ఉందన్నారు. బిహార్కే కాకుండా దేశానికే శుభమ్ పేరు తీసుకువచ్చాడని అభిప్రాయపడ్డారు. తల్లి గౌరీదేవి కూడా తన కుమారుడి పట్టుదలను గుర్తు చేసుకున్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే పెద్ద కలలు కనేవాడని, దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లిన ప్రతిసారీ అతడి భద్రతపై ఆందోళన ఉండేదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ తన లక్ష్యాన్ని తప్పకుండా చేరుకుంటాడనే నమ్మకం ఎప్పుడూ ఉండేదన్నారు.
శుభమ్ సోదరి కాజల్ కూడా తమ కుటుంబానికి ఇది గర్వకారణమని తెలిపింది. అన్న ఎప్పుడూ కష్టాలకు వెనుకాడలేదని, తన కలను నిజం చేసుకునేందుకు నిరంతరం శ్రమించాడని చెప్పింది. అయితే శుభమ్ ప్రకటించిన "అత్యంత తక్కువ వయసులో 197 దేశాలు సందర్శించిన వ్యక్తి" అనే ఘనతకు సంబంధించి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ వంటి అధికారిక సంస్థల నుంచి తుది ధ్రువీకరణ ఇంకా వెలువడలేదు. ఇందుకు సంబంధించిన పత్రాల పరిశీలన కొనసాగుతోందని సమాచారం. అధికారిక నిర్ధరణ రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, బిహార్లోని చిన్న గ్రామం నుంచి ప్రపంచాన్ని చుట్టొచ్చిన శుభమ్ ప్రయాణం మాత్రం ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
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