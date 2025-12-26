'టెలిఫోన్ డిపార్ట్మెంట్ విలేజ్' గురించి మీకు తెలుసా? ఆ గ్రామంలో 80మంది ఆ విభాగం ఉద్యోగులే
బిహార్లోని జమాల్పుర్ను టెలిఫోన్ డిపార్ట్ మెంట్ విలేజ్గా మార్చిన వ్యక్తి- ఇప్పటివరకు అదే విభాగంలో 80 మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు- ఒకప్పుడు నిరుద్యోగంతో ఇబ్బంది పడిన గ్రామం నేడు అభివృద్ధి పథంలోకి!
Published : December 26, 2025 at 1:54 PM IST
Telephone Department Village Bihar : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించడం అంత ఆషామాషీ కాదు. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం యువత తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారు. అయితే కొందరు ఉద్యోగ సాధన ప్రయాణంలో సక్సెస్ అయ్యి ప్రభుత్వ కొలువు సాధిస్తున్నారు. మరికొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రాక ఇతర ప్రైవేట్ జాబ్స్, వ్యాపారాలతో సర్దుకుపోతుకున్నారు. అయితే బిహార్ లోని ఓ గ్రామం మాత్రం ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. ఎందుకంటే ఆ గ్రామంలో దాదాపు 80 మందికిపైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. వారందరూ ఒకే శాఖలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంతకీ ఆ గ్రామం ఏది? ఆ ఉద్యోగులు వర్క్ చేస్తున్న డిపార్ట్ మెంట్? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
'టెలిఫోన్ డిపార్ట్ మెంట్ విలేజ్' గా పేరు
గయా జిల్లాలోని జమాల్పుర్ గ్రామాన్ని 'టెలిఫోన్ డిపార్ట్ మెంట్ విలేజ్' అని పిలుస్తారు. అక్కడ ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు ఏకంగా 80 మంది టెలిఫోన్ డిపార్ట్ మెంట్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఆ గ్రామంలో భోలా పాస్వాన్ ఉద్యోగం పొందిన మొదటి వ్యక్తి. తదనంతరం పదులకొద్ది గ్రామస్థులు ఆ విభాగంలో అధికారులుగా ఉన్నారు. లైన్ మెన్లు, లైన్ ఇన్ స్పెక్టర్లు, టెక్నీషియన్లుగా పనిచేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు నిరుద్యోగ సమస్యతో ఇబ్బందిపడిన జమాల్పుర్ గ్రామంలో ఇప్పుడు దాదాపు ఇంటికొక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఉన్నారు. ఈ మార్పునకు ప్రధాన కారణం భోలా పాశవాన్.
ఆ ఒక్క వ్యక్తి వల్లే ఇదంతా సాధ్యం
1950లో జమాల్పుర్కు చెందిన భోలా పాశవాన్ టెలిఫోన్ డిపార్ట్ మెంట్లో చేరారు. ఆ తర్వాత గ్రామంలో నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించేందుకు ఆయన పూనుకున్నారు. టెలిఫోన్ శాఖలో ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని యువతను ప్రోత్సహించారు. ప్రారంభంలో చాలా మంది టెంపరరీ ఉద్యోగులుగా చేరారు. తర్వాత ఆ ఉద్యోగాలు పర్మినెంట్ అయ్యాయి. 2000వ సంవత్సరంలో ఈ టెలిఫోన్ విభాగంలో పనిచేసేవారిని బీఎస్ఎన్ఎల్ అధికారులుగా గుర్తించారు. ఇప్పటికే గ్రామంలోని పలువురు ఉద్యోగం నుంచి రిటైర్ అయ్యారు. ఇంకొందరు సర్వీసులో ఉన్నారు.
"1976లో నేను మెట్రిక్యులేషన్ పాసైన తర్వాత ధన్బాద్కు వెళ్లాను. అక్కడ టెలిఫోన్ విభాగంలో సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్గా ఉన్న భోలా పాశవాన్ను కలిశాను. నాకు సిగ్నల్ మ్యాన్ ఉద్యోగం లభించింది. తర్వాత లైన్మ్యాన్గా పదోన్నతి పొందాను. టెక్నీషియన్ హోదాలో 2020లో రిటైర్ అయ్యాను. జమాల్ పుర్ గ్రామస్థులు టెలిఫోన్ విభాగంలోని లైన్ మెన్, లైన్ ఇన్ స్పెక్టర్లు, టెక్నీషియన్లు, సైడ్ ఇన్ స్పెక్టర్లు, సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్లుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను చేస్తున్నాను." అని టెలిఫోన్ విభాగం రిటైర్డ్ ఉద్యోగి సరయు ప్రజాపతి తెలిపారు.
మొదట తనకు అవుట్ సోర్సింగ్ కింద టెలిఫోన్ శాఖలో ఉద్యోగం వచ్చిందన్నారు రిటైర్డ్ ఉద్యోగి శివనందన్ రామ్. ఆ తర్వాత ఆ జాబ్ పర్మినెంట్ అయ్యిందన్నారు. 1975లో ఉద్యోగంలో చేరిన తాను 2011 డిసెంబరు 31న రిటైర్ అయ్యానని తెలిపారు. తమ గ్రామంలో చాలా మంది టెలిఫోన్ విభాగంలో పనిచేసి ఉద్యోగ విరమణ చేశారని గుర్తు చేశారు.
భోలా పాశవాన్ సాయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్న గ్రామస్థులు
తమ గ్రామస్థులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావడానికి కారణమైన భోలా పాశవాన్ మరణించి దశాబ్దాలైనా జమాల్ పుర్ వాసులు ఆయన్ను మర్చిపోలేదు. ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో తమ ఊరి ప్రజలు ఉద్యోగాలు పొందారని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. విద్యా వ్యవస్థను మెరుగుపర్చడానికి కూడా భోలా పాశవాన్ కృషి చేశారని కొనియాడుతున్నారు. భోలా పాశవాన్ వల్లే తమ గ్రామంలో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్తోందని అంటున్నారు.
"మా తాత టెలిఫోన్ విభాగంలో సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్గా పనిచేశారు. ఆయన గ్రామానికి వచ్చినప్పుడల్లా ప్రజలను కలిసేవారు. అందరితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండేవారు. గ్రామస్థుల సమస్యలను వినేవారు. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని పరిష్కరించేవారు. మా తాత మార్గదర్శకత్వంలో జమాల్ పుర్ గ్రామ ప్రజలు డెహ్రీ, గయా, బిహార్ లోని ఇతర ప్రదేశాలలో మాత్రమే కాకుండా ఝార్ఖండ్, గుజరాత్లలో కూడా ఉద్యోగాలు పొందారు." అని భోలా పాశవాన్ మనవడు అజయ్ కుమార్ తెలిపారు.
'ఒకే కుటుంబం నుంచి ముగ్గురు ఉద్యోగులు'
"మా గ్రామంలో చాలా మంది టెలిఫోన్ శాఖలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఇదంతా భోలా పాశవాన్ సహకారం వల్లే జరిగింది. మా కుటుంబంలో ముగ్గురు టెలిఫోన్ విభాగంలో పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. వారిలో నా సోదరులు అఖిలేశ్ కుమార్, సురేంద్ర ప్రసాద్, చంద్రికా ప్రసాద్ ఉన్నారు. అయితే మా గ్రామం ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. ఎందుకంటే మా గ్రామానికి చెందిన చాలా మంది టెలిఫోన్ విభాగంలో పనిచేస్తున్నారు. దేశంలో లేదా బిహార్లో టెలిఫోన్ విభాగంలో ఇంత మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్న ఇలాంటి గ్రామం మరొకటి లేదు." అని మిథిలేశ్ అనే వ్యక్తి పేర్కొన్నారు.