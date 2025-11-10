ETV Bharat / bharat

ECపై తేజస్వి యాదవ్​ ఫైర్​- బిహార్​ ఫస్ట్ ఫేజ్​ పోలింగ్​ 'జెండర్​-వైస్ డేటా' ఎందుకు వెల్లడించలేదని ప్రశ్న

బిహార్​లో 'ఓట్ల చోరీ' జరగనివ్వం- ఈసీ లేదా అమిత్​ షాతో కుమ్మక్కు అయితే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవ్​- ఎన్నికల అధికారులకు తేజస్వి యాదవ్ హెచ్చరిక

Tejashwi Yadav
Tejashwi Yadav (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

November 10, 2025

Tejashwi Criticises EC : ఎన్నికల సంఘంపై ఆర్​జేడీ నేత, మహాగఠ్​బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్​ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. బిహార్​లో మొదటి దశ పోలింగ్ జరిగి 4 రోజులు గడిచిన తర్వాత కూడా 'జెండర్​-వైజ్​ (స్త్రీ, పురుషులు, థర్డ్ జెండర్ ఓటర్ల) డేటా'ను ఎందుకు వెల్లడించలేదని ప్రశ్నించారు. సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన, ఆర్​జేడీ నేతృత్వంలోని మహాగఠ్​బంధన్ బిహార్​లో​ 'ఓట్ల చొరీని, వంచన'ను సహించదని స్పష్టం చేశారు.

"బిహార్​లో మొదటి దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసి నాలుగు రోజులు గడిచింది. అయినా కూడా నంబర్​ 6న వేసిన ఓటర్ల లింగం వారీ డేటాను ఈసీ వెల్లడించలేదు. ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి. గతంలో జెండర్-వైజ్ డేటాను వెంటనే ఇచ్చేవారు."
- తేజస్వి యాదవ్​, ఆర్​జేడీ నేత, మహాగఠ్​బంధన్ సీఎం అభ్యర్థి

ఈసీ సరిగ్గా పని చేయడం ఆపేసింది!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షా నాయకత్వంలో ఎలక్షన్​ కమిషన్​ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని తేజస్వి యాదవ్​ ఆరోపించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ ​షాతో ఈసీ కుమ్మక్కై సమస్యలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తే, అధికారులు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటారని ఆయన హెచ్చరించారు.

"బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల నుంచి మొత్తం 208 కంపెనీల భద్రతా సిబ్బందిని బిహార్ ఎన్నికల విధుల కోసం మోహరించారు. ఇలా ఎందుకు చేశారు? బిహార్​లో మోహరించిన పోలీసుల్లో ఏకంగా 68 శాతం మంది బిహార్ పాలిత రాష్ట్రాలకు చెందినవారే. మేము వారిపై నిఘా ఉంచుతున్నాం. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్​ షాతో సహా బయటి వ్యక్తులు బిహార్​ను నియంత్రించాలని అనుకుంటున్నారు. అయితే దీనిని బిహార్ ప్రజలు అనుమతించరు" అని తేజస్వి యాదవ్ అన్నారు.

మోదీ నెగిటివ్ రాజకీయాలు
తేజస్వి యాదవ్ ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. "మోదీ తన ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో బిహార్​లోని నిరుద్యోగం, వలసలు వంటి సమస్యల గురించి మాట్లాడలేదు. కేవలం కుటిల రాజకీయాలు చేశారు. మరి ఈ రోజుల్లో మోదీ ఎలాంటి వెబ్ సిరీస్​లు చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు. సామ్రాట్ చౌదరి, డాక్టర్ దిలీప్ జైసావల్​, మంగళ్​ పాండేలపై ఉన్న అవినీతి ఆరోపణలపై ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు. హులాస్​ పాండే, ఆనంద్​ మోహన్​, సునీల్​ పాండే, మనోర్మ దేవీ లాంటి వారితో మోదీ వేదిక పంచుకున్నారు. వారేమైనా నిజాయితీపరులైన రాజకీయ నాయకులా? కోట్లాది రూపాయల సృజన్ కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడైన విపిన్ శర్మను మోదీ పట్నాలో కలిశారు" అని తేజస్వి యాదవ్​ విమర్శల వర్షం కురిపించారు.

బిహార్​ ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తామని తేజస్వి యాదవ్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా 'నవంబర్​ 18న తాము ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తామని అన్నారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో రాజీపడేది లేదని, మహాగఠ్​బంధన్ బిహార్ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే నేరస్థులు, మతతత్వ శక్తులు, అవినీతి పరులపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బిహార్​లో 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఈనెల 6న 18 జిల్లాల పరిధిలోని 121 నియోజకవర్గాల్లో తొలిదశ పోలింగ్‌ జరిగింది. మిగిలిన 122 సీట్లకు ఈ నెల 11న రెండో దశ పోలింగ్​ జరగనుంది. 14న బిహార్‌ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.

