ECపై తేజస్వి యాదవ్ ఫైర్- బిహార్ ఫస్ట్ ఫేజ్ పోలింగ్ 'జెండర్-వైస్ డేటా' ఎందుకు వెల్లడించలేదని ప్రశ్న
Published : November 10, 2025 at 3:47 PM IST
Tejashwi Criticises EC : ఎన్నికల సంఘంపై ఆర్జేడీ నేత, మహాగఠ్బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. బిహార్లో మొదటి దశ పోలింగ్ జరిగి 4 రోజులు గడిచిన తర్వాత కూడా 'జెండర్-వైజ్ (స్త్రీ, పురుషులు, థర్డ్ జెండర్ ఓటర్ల) డేటా'ను ఎందుకు వెల్లడించలేదని ప్రశ్నించారు. సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన, ఆర్జేడీ నేతృత్వంలోని మహాగఠ్బంధన్ బిహార్లో 'ఓట్ల చొరీని, వంచన'ను సహించదని స్పష్టం చేశారు.
"బిహార్లో మొదటి దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసి నాలుగు రోజులు గడిచింది. అయినా కూడా నంబర్ 6న వేసిన ఓటర్ల లింగం వారీ డేటాను ఈసీ వెల్లడించలేదు. ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి. గతంలో జెండర్-వైజ్ డేటాను వెంటనే ఇచ్చేవారు."
- తేజస్వి యాదవ్, ఆర్జేడీ నేత, మహాగఠ్బంధన్ సీఎం అభ్యర్థి
ఈసీ సరిగ్గా పని చేయడం ఆపేసింది!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నాయకత్వంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని తేజస్వి యాదవ్ ఆరోపించారు. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో ఈసీ కుమ్మక్కై సమస్యలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తే, అధికారులు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటారని ఆయన హెచ్చరించారు.
#WATCH | Patna, Bihar | RJD leader Tejashwi Yadav says, " ... 208 police companies have come to bihar from bjp-ruled states... this raises a serious question about the security during the bihar elections. why were the police not called in bengal, karnataka or tamil nadu? jharkhand… pic.twitter.com/CecahqFy2A— ANI (@ANI) November 10, 2025
"బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల నుంచి మొత్తం 208 కంపెనీల భద్రతా సిబ్బందిని బిహార్ ఎన్నికల విధుల కోసం మోహరించారు. ఇలా ఎందుకు చేశారు? బిహార్లో మోహరించిన పోలీసుల్లో ఏకంగా 68 శాతం మంది బిహార్ పాలిత రాష్ట్రాలకు చెందినవారే. మేము వారిపై నిఘా ఉంచుతున్నాం. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సహా బయటి వ్యక్తులు బిహార్ను నియంత్రించాలని అనుకుంటున్నారు. అయితే దీనిని బిహార్ ప్రజలు అనుమతించరు" అని తేజస్వి యాదవ్ అన్నారు.
మోదీ నెగిటివ్ రాజకీయాలు
తేజస్వి యాదవ్ ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. "మోదీ తన ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో బిహార్లోని నిరుద్యోగం, వలసలు వంటి సమస్యల గురించి మాట్లాడలేదు. కేవలం కుటిల రాజకీయాలు చేశారు. మరి ఈ రోజుల్లో మోదీ ఎలాంటి వెబ్ సిరీస్లు చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు. సామ్రాట్ చౌదరి, డాక్టర్ దిలీప్ జైసావల్, మంగళ్ పాండేలపై ఉన్న అవినీతి ఆరోపణలపై ఆయన ఏమీ మాట్లాడలేదు. హులాస్ పాండే, ఆనంద్ మోహన్, సునీల్ పాండే, మనోర్మ దేవీ లాంటి వారితో మోదీ వేదిక పంచుకున్నారు. వారేమైనా నిజాయితీపరులైన రాజకీయ నాయకులా? కోట్లాది రూపాయల సృజన్ కుంభకోణంలో ప్రధాన నిందితుడైన విపిన్ శర్మను మోదీ పట్నాలో కలిశారు" అని తేజస్వి యాదవ్ విమర్శల వర్షం కురిపించారు.
బిహార్ ఎన్నికల్లో విజయం సాధిస్తామని తేజస్వి యాదవ్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా 'నవంబర్ 18న తాము ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తామని అన్నారు. శాంతి భద్రతల విషయంలో రాజీపడేది లేదని, మహాగఠ్బంధన్ బిహార్ ఎన్నికల్లో గెలిస్తే నేరస్థులు, మతతత్వ శక్తులు, అవినీతి పరులపై చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బిహార్లో 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఈనెల 6న 18 జిల్లాల పరిధిలోని 121 నియోజకవర్గాల్లో తొలిదశ పోలింగ్ జరిగింది. మిగిలిన 122 సీట్లకు ఈ నెల 11న రెండో దశ పోలింగ్ జరగనుంది. 14న బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
