ETV Bharat / bharat

30సెకన్లలో టూర్ ప్లాన్ రెడీ- AI బేస్డ్​ ట్రావెల్ ప్లాట్‌ఫామ్ అభివృద్ధి చేసిన ఇద్దరు స్టూడెంట్స్- ఎలా వర్క్ చేస్తుంది?

టూర్ ప్లాన్ చేసేటప్పుడు చాలా మందికి తలనొప్పులు- ఎక్కడ బస చేయాలి? ఎక్కడికి వెళ్లాలని మదిలో సవాలక్ష ప్రశ్నలు- అలాంటి ఇబ్బందిని గ్రహించిన ట్రావెల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌ను రూపొందించిన ఇద్దరు మిత్రులు

AI Travel Platform Developed
AI Travel Platform Developed (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AI Travel Platform Developed : ఏదైనా టూర్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు మన మనసలో చాలా ప్రశ్నలు వస్తాయి. ట్రిప్‌నకు ఎక్కడికి వెళ్లాలి? అక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలి? ఎక్కడ బస చేయాలి? టూర్‌కు ఎంత ఖర్చవుతుంది? వంటి ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతాయి. అయితే ఇక నుంచి టూర్ కోసం అంతగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే బిహార్‌కు చెందిన ఇద్దరు స్నేహితులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 8,000కు పైగా పర్యాటక ప్రదేశాలు, నగరాల గురించి సమాచారాన్ని మూడేళ్లు శ్రమించి సేకరించారు. ఆ తర్వాత ప్రయాణికులకు అవసరమైన పూర్తి సమాచారాన్ని, యాత్ర ప్రణాళికను కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే అందించగల 'క్రో ట్రావెల్' (KRO TRAVEL) అనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఏఐ ఆధారిత ట్రావెల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ క్రమంలో టూర్ వెళ్లే వారికి 'క్రో ట్రావెల్' ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

మూడేళ్లు శ్రమించి
నలంద జిల్లా కేంద్రమైన బిహార్ షరీఫ్‌కు చెందిన ఇద్దరు యువ విద్యార్థులు సక్షమ్ రాజ్ (18), రిషు కుమార్ (17) కలిసి 'క్రో ట్రావెల్' అనే ఒక ప్రత్యేకమైన ఏఐ ఆధారిత ట్రావెల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను రూపొందించారు. ఇది పూర్తి యాత్ర ప్రణాళికను కేవలం 30- 40 సెకన్లలోనే అందిస్తుంది. సక్షమ్, రిషు మూడేళ్ల కఠోర శ్రమ తర్వాత ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పటికే వేలాది మంది ప్రజలు క్రో ట్రావెల్' ను వాడుతున్నారు. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ రూపకల్పన శ్రీకారం చుట్టినప్పుడు సక్షమ్, రిషు వయసు దాదాపు 15 ఏళ్లే. కానీ తమ కలను నిజం చేసుకోవాలని సంకల్పించారు. అంతిమంగా మూడేళ్ల వ్యవధిలోనే వారు తమ ఆశయాన్ని విజయవంతంగా సాకారం చేసుకున్నారు.

AI Travel Platform Developed
సక్షమ్ రాజ్, రిషు కుమార్ (ETV BHARAT)

కోచింగ్ సమయంలో చిగురించిన స్నేహం
'క్రో ట్రావెల్' ప్లాట్‌ఫామ్ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరైన సక్షమ్ రాజ్ బిహార్ షరీఫ్‌లోని సోహసరాయ్ ప్రాంతానికి చెందినవాడు. అతడి తండ్రి ధర్మేంద్ర కుమార్ ఒక వ్యాపారవేత్త కాగా, తల్లి గృహిణి. సక్షమ్‌కు ఒక సోదరి ఉంది. ఆమె ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం జేఈఈ పరీక్ష కోసం సన్నద్ధమవుతోంది. సక్షమ్ 2023లో 'రాజ్ శిక్షా నికేతన్'లో టెన్త్ క్లాస్ చదివాడు. పదో తరగతిలో 85 శాతం మార్కులు సాధించాడు. అలాగే 2025లో 12వ తరగతి పరీక్షల్లో కామర్స్ విభాగంలో 90 శాతం మార్కులను సాధించాడు. ఇప్పటికే సీఏ మొదటి ఫౌండేషన్ స్థాయి పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించాడు. ఇక రిషు స్వస్థలం ఆశానగర్. అతడి తండ్రి రవి కుమార్ రైతు. తల్లి గృహిణి. రిషు ప్రస్తుతం బీకామ్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. 2023లో సీబీఎస్ఈ పదో తరగతి పరీక్షల్లో 79శాతం, ఇంటర్‌లో కామర్స్ విభాగంలో 83.2శాతం మార్కులను సాధించాడు. కోచింగ్ క్లాసుల సమయంలో రిషు, సక్షమ్ మధ్య స్నేహం చిగురించింది.

AI Travel Platform Developed
ఏఐ బేస్డ్​ ట్రావెల్ ప్లాట్‌ఫామ్ (ETV BHARAT)

2022లో తన బంధువులతో కలిసి వారణాసి యాత్రకు వెళ్లానని, అయితే సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల ఆ యాత్ర అనుభవం చాలా నిరాశ కలిగించిందని సక్షమ్ తెలిపాడు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాను చూస్తున్నప్పుడు ఈ సమస్య తనకే కాదని, చాలా మంది టూరిస్టులకు ఉందని గ్రహించానని చెప్పాడు. "మేము ఎక్కడ బస చేయాలో, ఏమి తినాలో లేదా మా బడ్జెట్‌కు సరిపోయే ప్రదేశాలు ఏవో మాకు తెలియలేదు. తత్ఫలితంగా మేము సమయాన్ని, డబ్బును భారీగా వృథా చేశాం. ఆ తర్వాతే క్రో ట్రావెల్‌ను ప్రారంభించాం. చాట్‌జీపీటీ, ఇతర ఏఐ టూల్స్ అందించే సమాచారంలో తరచుగా గణనీయమైన తప్పుదోవ పట్టించే సమాచారం ఉంటుంది. దీనిని పరిష్కరించడానికి దేశంలోని 8,000 కంటే ఎక్కువ పర్యాటక ప్రదేశాలు, నగరాలలోని స్థానిక నివాసితులను సంప్రదించడం ద్వారా క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని సేకరించాం" అని సక్షమ్ స్పష్టం చేశాడు. తాను, సక్షమ్ 11వ తరగతి నుంచే స్నేహితులమని రిషు కుమార్ తలిపాడు. ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు నడిపించడానికి ఇంటి వద్ద ట్యూషన్లు చెప్పడం ద్వారా, సీఏ సంస్థలో ఇంటర్న్‌షిప్ చేయడం ద్వారా కూడబెట్టిన డబ్బును ఖర్చు చేశానని వెల్లడించాడు. ఈ ట్రావెల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను సరిగ్గా ప్రయాణికులు వినియోగించుకుంటే వారికి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతుందని చెప్పాడు.

AI Travel Platform Developed
సక్షమ్ రాజ్, రిషు కుమార్ (ETV BHARAT)

'సిట్టింగ్' ఎపిడెమిక్ సమస్యకు పరిష్కారం- 'స్మార్ట్' మెషీన్ తయారీ- ఎలా పని చేస్తుందంటే?

25శాతం-100 శాతం: సత్తా చాటిన ప్రభుత్వ హైస్కూలు - ఏడాదిలోనే వైఫల్యాన్ని విజయంగా మార్చిన విద్యార్థులు

TAGGED:

AI TRAVEL PLATFORM KRO TRAVEL
KRO TRAVELS TRIP PLANNING
TRIP PLANNING PLATFORM KRO TRAVEL
STUDENTS DEVELOPS AITRAVEL PLATFORM
AI TRAVEL PLATFORM DEVELOPED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.