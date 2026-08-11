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మోదీకి బంగారు విగ్రహంతో గుడి- రూ.112 కోట్లు, 5 ఎకరాల భూమి కావాలంటూ ట్రాన్స్​జెండర్ల ప్రతిపాదన

బిహార్ కిన్నర్ సంక్షేమ బోర్డు తొలి సమావేశంలో ప్రతిపాదన- ప్రధాని మోదీకి అంకితంగా ఆలయం నిర్మించాలని నిర్ణయం- ఆలయం కోసం 5 ఎకరాల భూమి, రూ.112 కోట్లు కోరిన బోర్డు సభ్యుడు

PM Modi Temple Proposal
మోదీ విగ్రహం ఊహాజనిత చిత్రం (బిహార్ రాష్ట్ర కిన్నర్ సంక్షేమ బోర్డు) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 7:30 PM IST

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PM Modi Temple Proposal : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి బంగారు విగ్రహంతో బిహార్ పట్నాలో ప్రత్యేక ఆలయం నిర్మించాలని ఆ రాష్ట్ర కిన్నర్ సంక్షేమ బోర్డు (ట్రాన్స్​జెండర్ల సంక్షేమ బోర్డు) ప్రతిపాదించింది. ఆలయ నిర్మాణం కోసం ఐదు ఎకరాల స్థలంతోపాటు రూ.112 కోట్ల నిధులు కేటాయించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. బిహార్ రాష్ట్ర కిన్నర్ సంక్షేమ బోర్డు మెంబర్ డా.రాజన్ సింగ్ ఆ విషయాన్ని ఈటీవీ భారత్​తో వెల్లడించారు. జులై 29వ తేదీన జరిగిన బోర్డు తొలి సమావేశంలో తాను ఆ ప్రతిపాదన చేసినట్లు చెప్పారు.

అంతే కాదు, బోర్డు అందుకు ఆమోదం తెలిపిందని వెల్లడించారు. అయితే కిన్నర్ సమాజానికి గతంలో హక్కులు, అవకాశాలు సరిగ్గా లేవని బోర్డు మెంబర్ రాజన్ సింగ్ అన్నారు. దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా తమ వర్గానికి సరైన గుర్తింపు, హక్కులు లభించలేదని అన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన చర్యలు తమ జీవితాల్లో అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చారని చెప్పారు.

PM Modi Temple Proposal
డాక్టర్ రాజన్ సింగ్, బిహార్ రాష్ట్ర కిన్నర్ సంక్షేమ బోర్డు మెంబ (Etv Bharat)

పోలీస్ శాఖలో అనేక మంది విధులు
ముఖ్యంగా 2019లో మోదీ సర్కార్ తీసుకొచ్చిన ట్రాన్స్​జెండర్ల హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం తమ జీవితాలను మార్చిందని రాజన్ సింగ్ తెలిపారు. ఆ చట్టం కారణంగా కిన్నర్ సమాజానికి చెందిన వారు పోలీస్ శాఖలో ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారని చెప్పారు. బిహార్​లో తమ వర్గానికి చెందిన వారు ఇన్​స్పెక్టర్లు, పోలీసులుగా ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా కిన్నర్ సమాజానికి చెందిన వారిని వివిధ సంక్షేమ బోర్డుల్లో సభ్యులు, ఉపాధ్యక్షులుగా నియమిస్తున్నారని చెప్పారు.

అయితే జులై 29వ తేదీన బిహార్ రాష్ట్ర కిన్నర్ సంక్షేమ బోర్డు తొలి మీటింగ్ నిర్వహించింది. ఆ సమావేశంలోనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆలయం నిర్మించాలనే ప్రతిపాదనను తాను చేసిన రాజన్ సింగ్ చెప్పారు. బోర్డు సభ్యులు ఆ ప్రతిపాదనను ఆమోదం తెలిపారని వెల్లడించారు. ఆలయం నిర్మాణానికి ఐదు ఎకరాల భూమి అవసరమని చెప్పారు. నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం నుంచి రూ.112 కోట్లు కోరినట్లు తెలిపారు. ఆ ప్రతిపాదనను తదుపరి దశలో క్యాబినెట్​కు పంపనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

'సమ్రాట్ చౌధరీ వల్ల ఈస్థాయిలో'
మోదీ ఆలయ నిర్మాణానికి బిహార్ ప్రభుత్వం భూమి, నిధులు ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారని అడిగిన ప్రశ్నకు రాజన్ సింగ్ స్పందించారు. బిహార్ ముఖ్యమంత్రి సమ్రాట్ చౌధరీ ప్రధాని మోదీకి అత్యంత విధేయుడన్న విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. అలాంటప్పుడు ఆలయ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం సహకరించకుండా ఎందుకు ఉంటుందని ప్రశ్నించారు. మోదీ తమకు దేవుడితో సమానమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. సమ్రాట్ చౌధరీ వల్లే తాము ప్రస్తుతం ఈ స్థాయిలో ఉన్నామని, తమకు లభించిన అవకాశాలు ఆయన ప్రభుత్వ చర్యల ఫలితమేనని పేర్కొన్నారు.

PM Modi Temple Proposal
మోదీ విగ్రహం ఊహాజనిత చిత్రం (bihar state kinnar welfare board)

ఆ తర్వాత మోదీ విగ్రహాన్ని బంగారంతో ఎలా తయారు చేస్తారని ప్రశ్నించగా, అందుకు అవసరమైన డబ్బులను తక్కువగా ఉన్న తాము సమకూర్చుకుంటామని రాజన్ సింగ్ చెప్పారు. తాను ప్రధాని మోదీకి వీరాభిమానినని పేర్కొన్నారు. మోదీ పట్ల తమకు ఉన్న భక్తిని ఆ ఆలయం ద్వారా చాటుకోవాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అదే సమయంలో మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న పలు నిర్ణయాలను రాజన్ సింగ్ ప్రశంసించారు.

ముఖ్యంగా మహిళల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని అన్నారు. ట్రిపుల్ తలాక్ వంటి అంశాల్లో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రస్తావించారు. యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి అవకాశాలు కల్పించడంతోపాటు మహిళల సంక్షేమానికి చర్యలు తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. తమ కిన్నర్ సమాజానికి కూడా మోదీ ప్రభుత్వం గుర్తింపు, అవకాశాలు కల్పించిందని అన్నారు. గతంలో ఊహించలేని విధంగా తమ వర్గానికి చెందిన వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లోకి వస్తున్నారని, సంక్షేమ బోర్డుల్లో కీలక బాధ్యతలు చేపడుతున్నారని చెప్పారు.

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