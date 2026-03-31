ETV Bharat / bharat

బిహార్ గుడిలో తొక్కిసలాట- 8 మంది భక్తులు మృతి

Stampede In Bihar
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Stampede In Bihar : బిహార్​లోని నలందలో ఘోర విషాదం జరిగింది. శీతలామాత ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 8 మంది మహిళలు మృతి చెందారు. పలువురు గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మంగళవారం జరిగిన ఈ ఘటనలో భారీగా భక్తులు ఒక్కసారిగా గుమిగూడటంతో తీవ్ర రద్దీ ఏర్పడి, ఆందోళనలో ఒకరిపై ఒకరు పడిపోవడంతో ప్రమాదం సంభవించినట్లుగా తెలుస్తోంది.

అధిక రద్దీ కారణంగా ప్రమాదం
శీతలామాత ఆలయానికి భక్తులు వస్తుంటారు. అయితే ఈసారి మహావీర జయంతి, చైత్ర మాసం చివరి మంగళవారం కావడంతో ఆలయానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి భక్తుల రాక పెరుగుతూ వచ్చింది. ఉదయం సుమారు 10:30 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా రద్దీ పెరగడంతో భక్తులు ఒకరిపై ఒకరు పడిపోవడంతో తొక్కిసలాట జరిగింది. ఘటన సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, స్థానిక గ్రామస్తులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

ఎక్స్​గ్రేషియా ప్రకటించిన సీఎం
ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్ కమార్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.6లక్షల ఎక్స్​గ్రేషియా ప్రకటించారు. వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. మరోవైపు ఈ ప్రమాదంపై ఉపముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌధరీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలుపుతూ, ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహాయం అందిస్తుందని చెప్పారు. గాయపడిన వారికి సరైన చికిత్స కోసం ఏర్పాట్లు చేసినట్లు చెప్పారు. వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

దర్యాప్తునకు ప్రభుత్వ ఆదేశాలు
ఈ ఘటనపై బిహార్ ప్రభుత్వం తీవ్రంగా స్పందించింది. ప్రధాన కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో సమగ్ర దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించడంతో పాటు, ఆలయంలో సాధారణ పరిస్థితులు త్వరగా పునరుద్ధరించాలని సూచించింది. బ్యారికేడ్లు, తగినంత పోలీసు బందోబస్తు లేకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. క్యూ లైన్ ఉన్నప్పటికీ భక్తులు క్రమశిక్షణ పాటించకపోవడం, నియంత్రణ లోపించడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని కొందరు తెలిపారు.

ఆలయంలో పూజలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేత
ఘటన అనంతరం ఆలయంలో పూజలు, దర్శనాలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. పోలీసులు భక్తులను బయటకు తరలించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. అయితే మంగళవారం రాష్ట్రపతి దౌప్రదీ ముర్ము నలందా విశ్వవిద్యాయం స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రమాదం జరగడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

TAGGED:

NALANDA SHEETLA MANDIR
NALANDA SHEETLA TEMPLE
STAMPEDE IN BIHAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.