'సార్ మా స్కూల్ ఎక్కడో పోయింది- వెతికి పెట్టండి'- డప్పు చప్పుళ్లతో గ్రామస్థుల వినూత్న నిరసన!
కాగితాలపైనే బడి కట్టేసి రూ. 44.85 లక్షలు స్వాహా- స్కూల్ దొంగతనానికి గురైందని, వెతికి పెట్టాలని వినూత్న నిరసన చేస్తున్న గ్రామస్థులు- దోషులపై చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారుల హామీ!
Published : September 11, 2026 at 8:11 AM IST
Bihar Katihar School Scam : ప్రభుత్వ అధికారిక రికార్డుల్లో ఒక స్కూల్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం కోసం రూ. 44.85 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు స్పష్టంగా ఉంది. తీరా అక్కడికి వెళ్లి చూస్తే అసలు అక్కడ బడి కాదు కదా, కనీసం ఒక్క ఇటుక కూడా లేకపోవడం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. తమ గ్రామంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనాన్ని కేవలం పేపర్పైనే కట్టేసి, నిధులన్నీ స్వాహా చేశారని గ్రామస్థులు వినూత్న రీతిలో నిరసనకు దిగారు. ఈ విస్తుపోయే, విచిత్ర ఘటన బిహార్లోని కటిహార్ జిల్లాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.
ప్రాణ్పూర్ ప్రఖండ్ పరిధిలోని కెహునియా పంచాయతీ 'దీఘాపార్' గ్రామంలో ఈ వ్యవహారం వెలుగు చూసింది. పాఠశాల భవన నిర్మాణం కోసం నిధులు విడుదలవ్వడమే కాకుండా, విజయవంతంగా పనులు పూర్తయినట్లు అధికారిక ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా జారీ కావడం గమనార్హం. ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం భవనానికి సంబంధించిన టెండర్ ప్రక్రియ 2024లోనే పూర్తయింది. టెండర్ నంబర్ 2024_BSEB_314680-1 బిహార్ ఇ- ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్లో కూడా నమోదైందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
ఈ స్కూల్ బిల్డింగ్ నిర్మాణం కోసం టెండర్ ప్రకారం రూ. 44.85 లక్షల మొత్తాన్ని 3 విడతల్లో చెల్లించినట్లు తెలుస్తోంది. మొదటి విడతగా 2024 ఏప్రిల్ 18న రూ. 15 లక్షలు, రెండో విడత కింద సెప్టెంబర్ 28న రూ. 15 లక్షలు, చివరి విడతగా గతేడాది మార్చి 12న మరో రూ. 14.85 లక్షలు విడుదల చేసినట్లు రికార్డులు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో మొత్తంగా రూ. 44.85 లక్షల పేమెంట్ పూర్తయింది. 2025, మార్చి 25న పనులు పూర్తయినట్లు కంప్లీషన్ సర్టిఫికెట్ కూడా జారీ అయిందని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
అయితే తమ ఊళ్లో నిర్మించాల్సిన చోట పాఠశాల భవన నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లేవని, అక్కడ ఒక్క ఇటుక కూడా కనిపించడం లేదని గ్రామస్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో తమ సమస్యను పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు గ్రామస్థులు వినూత్న పంథాను ఎంచుకున్నారు. ముందుగా ఊరి జనమంతా ఒక చోట సమావేశమై దీనిపై చర్చించారు. సమస్యను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దానికి సంబంధించి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు. తర్వాత ఒక్కసారిగా ఊరి జనం పెద్ద సంఖ్యలో డప్పుచప్పుళ్లతో జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకున్నారు. 'సార్, మా పాఠశాల భవనాన్ని ఎవరో దొంగిలించారు. దయచేసి దానిని వెతికి పట్టుకొని మాకు న్యాయం చేయండి.' అంటూ వ్యంగ్యంగా నిరసనలు తెలిపారు. తర్వాత కటిహార్ సబ్ డివిజనల్ ఆఫీసర్ (SDO), సబ్ డివిజనల్ పోలీస్ ఆఫీసర్కు (SDPO) రాతపూర్వకంగా ఫిర్యాదు చేశారు.
20 ఏళ్ల కిందట గ్రామస్థుల డబ్బులతోనే పాఠశాల నిర్మాణం!
2005 సంవత్సరంలో గ్రామస్థులంతా చందాలు వేసుకొని సుమారు నాలుగున్నర లక్షలతో పాఠశాల ఏర్పాటుకు సహకరించారని స్థానికుడు సంతోష్ కుమార్ ఠాకూర్ తెలిపారు. అప్పట్లో మట్టితో నిర్మించగా ఇటీవల పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకుందని చెప్పారు. కొత్త భవనం నిర్మించి విద్యార్థుల సమస్యలు తీర్చాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. స్థానికుల ప్రకారం- ఈ పాఠశాలలో 10 మంది ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తున్నారు. విద్యార్థులు ప్రస్తుతం సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో నేలపైనే కూర్చొని చదువుకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఈ సమయంలోనే గ్రామానికి కొత్త పాఠశాల భవనం మంజూరై నిధులు కూడా వచ్చినప్పటికీ, వాస్తవంగా క్షేత్ర స్థాయిలో పైసా పని కూడా జరగకపోవడంతో గ్రామస్థులు మండిపడుతున్నారు. దీనిపై నిష్పక్షపాతంగా దర్యాప్తు చేసి దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మళ్లీ కొత్త పాఠశాల భవనం నిర్మించాలని కోరుతున్నారు. తమ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తును ఇవ్వడం, వారి హక్కులకు రక్షణ కల్పించాలనే తాము కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. ఇక గ్రామస్థులు చేసిన ఫిర్యాదును కటిహార్ SDO సూరజ్ కుమార్ సీరియస్గా తీసుకున్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారితో కలిసి త్వరలోనే ఆ స్థలాన్ని స్వయంగా పరిశీలిస్తామని, పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఎవరైనా తప్పుచేసినట్లు తేలితే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు.
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