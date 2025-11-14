Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

95 ఓటములతో రాహుల్ రికార్డు- ఆ విషయంలో అవార్డులన్నీ ఆయనకే ఇవ్వాలి- బీజేపీ ఎద్దేవా!

ఎన్నికల ఓటముల్లో స్థిరత్వానికి అవార్డులు ఉంటే అవన్నీ రాహుల్​కే దక్కేవి- బీజేపీ నేత అమిత్​ మాలవీయ సెటైర్స్

Amith Malaviya, Rahul Gandhi
Amith Malaviya, Rahul Gandhi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Amit Malviya Comment On Rahul Gandhi : బిహార్​లో ఘన విజయం దిశగా ఎన్​డీఏ దూసుకుపోతున్న నేపథ్యంలో, బీజేపీ నేత అమిత్​ మాలవీయ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై తనదైన రీతిలో సెటైర్లు వేశారు. గత రెండు దశాబ్దాల కాలంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ ఏకంగా 95 సార్లు ఓడిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాహుల్ గాంధీ కీలక స్థానాన్ని చేపట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆ పార్టీ ఏకంగా 95 సార్లు ఓడిపోయిందని సూచిస్తూ ఓ మ్యాప్​ను ఆయన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

2024 నుంచి 2025 వరకు జరిగి వివిధ ఎన్నికల్లో రాహుల్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేకమార్లు ఓడిపోయింది. దీనినే ఆసరాగా చేసుకుని అమిత్ మాలవీయ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని ఎద్దేవా చేశారు. "బిహార్​లో తాజాగా ఎదురైన ఓటమితో రాహుల్ 95 సార్లు అపజయాల రికార్డును నెలకొల్పారు. స్థిరంగా ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలవడంపై అవార్డులు ఉంటే, అవన్నీ రాహుల్​కే దక్కేవి. రాహుల్ పరాజయాలను చూసి ఓటమి కూడా ఆశ్చర్యపోక తప్పదు" అని ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు.

ఘనవిజయం దిశగా ఎన్​డీఏ
ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్​ను బట్టి చూస్తే, బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ కూటమి ఘనవిజయం దిశఘా దూసుకెళ్తోంది. ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ అంచనాలకు మించి అధికార కూటమి జోరు చూపిస్తోంది. ఎన్​డీఏ ఇప్పటికే మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ (122)ను దాటేసి, 200 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. మరోవైపు మహాగఠ్‌ బంధన్‌ కూటమి కేవలం 36 స్థానాల్లో మాత్రమే ముందంజలో ఉంది. ఎన్​డీఏలోకి కీలక పార్టీలైన బీజేపీ 94, జేడీయూ 78 స్థానాల్లో ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. విపక్ష కూటమి మహాగఠ్‌బంధన్‌లో ప్రధాన పార్టీ ఆర్జేడీ 29 సీట్లలో ముందంజలో ఉండగా, కాంగ్రెస్‌ కేవలం 4 స్థానాల్లో మాత్రమే ఆధిక్యంలో ఉంది. బిహార్‌లో మొత్తంగా 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి.

రాహుల్​ ఎక్కడ?- సోషల్​ మీడియాలో మీమ్స్
ఇదిలా ఉండగా కాంగ్రెస్​ అగ్రనేత రాహుల్​ గాంధీ లక్ష్యంగా సోషల్​ మీడియాలో మీమ్స్​ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 'ఓట్​ చోరీ అంటూ పోరాడిన రాహుల్​ ఎక్కడ?' అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. 'మహాగఠ్​బంధన్​ ఓడిపోయేలా ఉంది, రాహుల్ ఎక్కడికి వెళ్లారు' అని పోస్టులు పెడుతున్నారు. 'తేజస్వీని పూర్తిగా ముంచేసి సెలవుపై వెళ్లినట్లున్నారు' అని మరొక నెటిజన్​ సెటైర్​ వేశారు. ప్రస్తుతం నెట్టింట ఈ మీమ్స్​ తెగ వైరల్​ అవుతున్నాయి.

రాహుల్‌ సూర్యోదయం చూసేలోపు, మహగఠ్‌బంధన్‌ అస్తమిస్తుంది!
మరోవైపు ఓట్ల లెక్కింపులో ఎన్​డీఏ కూటమి దూసుకుపోతుండటంపై బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జైవీర్‌ షెర్గిల్‌ స్పందించారు. మధ్యాహ్నం నాటికి బీజేపీ కార్యాలయాల్లో వేడుకలు మొదలవుతాయని, ప్రతిపక్షాలు తమ కార్యాలయాలకు తాళాలు వేసుకోవాల్సిందేనని విమర్శించారు. విదేశాల్లో ఉన్న రాహుల్‌ గాంధీ మేల్కొనేలోపే ఇక్కడ ఎన్​డీఏ గెలుపు ప్రకటన వచ్చేస్తుందని అన్నారు. అక్కడ రాహుల్‌ సూర్యోదయం చూసేలోపు, ఇక్కడ మహగఠ్‌బంధన్‌ అస్తమిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రంలో జెన్‌ జీ ఎన్​డీఏకు ఓటు వేసిందని, రాహుల్‌, తేజస్వీల పని ముగించిందన్నారు. బిహార్‌ ప్రజలు గూండాయిజానికి ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఫలితాలు కన్పిస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటేసిన ఎన్​డీఏ- బిహార్​లో అధికార కూటమి హవా

'బిహార్​లో ఎన్​డీఏ గ్రాండ్ విక్టరీ- మరోసారి సీఎంగా నీతీశ్'- జితన్ రామ్ మాంఝీ

TAGGED:

AMITH MALAVIYA COMMENT ON RAHUL
AMIT MALVIYA SAYS BIHAR RESULTS
BIHAR RESULTS AMIT MALVIYA COMMENTS
BIHAR RESULTS UPDATE
AMIT MALVIYA COMMENT RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.