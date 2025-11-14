95 ఓటములతో రాహుల్ రికార్డు- ఆ విషయంలో అవార్డులన్నీ ఆయనకే ఇవ్వాలి- బీజేపీ ఎద్దేవా!
ఎన్నికల ఓటముల్లో స్థిరత్వానికి అవార్డులు ఉంటే అవన్నీ రాహుల్కే దక్కేవి- బీజేపీ నేత అమిత్ మాలవీయ సెటైర్స్
Published : November 14, 2025 at 3:30 PM IST
Amit Malviya Comment On Rahul Gandhi : బిహార్లో ఘన విజయం దిశగా ఎన్డీఏ దూసుకుపోతున్న నేపథ్యంలో, బీజేపీ నేత అమిత్ మాలవీయ, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై తనదైన రీతిలో సెటైర్లు వేశారు. గత రెండు దశాబ్దాల కాలంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ ఏకంగా 95 సార్లు ఓడిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాహుల్ గాంధీ కీలక స్థానాన్ని చేపట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఆ పార్టీ ఏకంగా 95 సార్లు ఓడిపోయిందని సూచిస్తూ ఓ మ్యాప్ను ఆయన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
2024 నుంచి 2025 వరకు జరిగి వివిధ ఎన్నికల్లో రాహుల్ నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేకమార్లు ఓడిపోయింది. దీనినే ఆసరాగా చేసుకుని అమిత్ మాలవీయ కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని ఎద్దేవా చేశారు. "బిహార్లో తాజాగా ఎదురైన ఓటమితో రాహుల్ 95 సార్లు అపజయాల రికార్డును నెలకొల్పారు. స్థిరంగా ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలవడంపై అవార్డులు ఉంటే, అవన్నీ రాహుల్కే దక్కేవి. రాహుల్ పరాజయాలను చూసి ఓటమి కూడా ఆశ్చర్యపోక తప్పదు" అని ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టారు.
Rahul Gandhi!— Amit Malviya (@amitmalviya) November 14, 2025
Another election, another defeat!
If there were awards for electoral consistency, he’d sweep them all.
At this rate, even setbacks must be wondering how he finds them so reliably. pic.twitter.com/y4rH6g62qG
ఘనవిజయం దిశగా ఎన్డీఏ
ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్ను బట్టి చూస్తే, బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ కూటమి ఘనవిజయం దిశఘా దూసుకెళ్తోంది. ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలకు మించి అధికార కూటమి జోరు చూపిస్తోంది. ఎన్డీఏ ఇప్పటికే మ్యాజిక్ ఫిగర్ (122)ను దాటేసి, 200 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. మరోవైపు మహాగఠ్ బంధన్ కూటమి కేవలం 36 స్థానాల్లో మాత్రమే ముందంజలో ఉంది. ఎన్డీఏలోకి కీలక పార్టీలైన బీజేపీ 94, జేడీయూ 78 స్థానాల్లో ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. విపక్ష కూటమి మహాగఠ్బంధన్లో ప్రధాన పార్టీ ఆర్జేడీ 29 సీట్లలో ముందంజలో ఉండగా, కాంగ్రెస్ కేవలం 4 స్థానాల్లో మాత్రమే ఆధిక్యంలో ఉంది. బిహార్లో మొత్తంగా 243 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి.
రాహుల్ ఎక్కడ?- సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్
ఇదిలా ఉండగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ లక్ష్యంగా సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్ వెల్లువెత్తుతున్నాయి. 'ఓట్ చోరీ అంటూ పోరాడిన రాహుల్ ఎక్కడ?' అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. 'మహాగఠ్బంధన్ ఓడిపోయేలా ఉంది, రాహుల్ ఎక్కడికి వెళ్లారు' అని పోస్టులు పెడుతున్నారు. 'తేజస్వీని పూర్తిగా ముంచేసి సెలవుపై వెళ్లినట్లున్నారు' అని మరొక నెటిజన్ సెటైర్ వేశారు. ప్రస్తుతం నెట్టింట ఈ మీమ్స్ తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
రాహుల్ సూర్యోదయం చూసేలోపు, మహగఠ్బంధన్ అస్తమిస్తుంది!
మరోవైపు ఓట్ల లెక్కింపులో ఎన్డీఏ కూటమి దూసుకుపోతుండటంపై బీజేపీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి జైవీర్ షెర్గిల్ స్పందించారు. మధ్యాహ్నం నాటికి బీజేపీ కార్యాలయాల్లో వేడుకలు మొదలవుతాయని, ప్రతిపక్షాలు తమ కార్యాలయాలకు తాళాలు వేసుకోవాల్సిందేనని విమర్శించారు. విదేశాల్లో ఉన్న రాహుల్ గాంధీ మేల్కొనేలోపే ఇక్కడ ఎన్డీఏ గెలుపు ప్రకటన వచ్చేస్తుందని అన్నారు. అక్కడ రాహుల్ సూర్యోదయం చూసేలోపు, ఇక్కడ మహగఠ్బంధన్ అస్తమిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్రంలో జెన్ జీ ఎన్డీఏకు ఓటు వేసిందని, రాహుల్, తేజస్వీల పని ముగించిందన్నారు. బిహార్ ప్రజలు గూండాయిజానికి ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఫలితాలు కన్పిస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
Chalo Bhai Race Lag Jaye 😁— BEBAAK BAKBAK (@vijay_vakatar) November 14, 2025
Rahul Gandhi Top Of The Table pic.twitter.com/wgzI4TWkqs
evm to vote chori pic.twitter.com/uLT8FvdKUq— खुरपेंच (@khurpenchh) November 14, 2025
Rahul Gandhi: still waiting for launch 😭🤣 pic.twitter.com/Ob9VvHvZZ1— Prakash Prajapati 🪖⚔️ (@awesome_prks) November 14, 2025
మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటేసిన ఎన్డీఏ- బిహార్లో అధికార కూటమి హవా
'బిహార్లో ఎన్డీఏ గ్రాండ్ విక్టరీ- మరోసారి సీఎంగా నీతీశ్'- జితన్ రామ్ మాంఝీ