బిహార్ రాజకీయాల్లో ట్విస్ట్- సీఎం పదవికి రాజీనామా చేసి రాజ్యసభకు నీతీశ్ కుమార్?

ముఖ్యమంత్రికి పదవికి నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయనున్నట్లు వార్తలు- రాజ్యసభకు నీతీశ్ వెళ్తారని జోరుగా ప్రచారం!

Bihar CM Nitish Kumar Rajya Sabha
Bihar CM Nitish Kumar Rajya Sabha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 4, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Bihar CM Nitish Kumar Rajya Sabha : బిహార్ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం పదవికి నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసి, రాజ్యసభకు వెళ్తారని జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ప్రచారం జరగడం సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఒక వేళ నీతీశ్ సీఎం పోస్టుకు రాజీనామా చేస్తే ఆయన కుమారుడు నిశాంత్ కుమార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అవుతారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే బీజేపీకి చెందిన నేత బిహార్‌కు సీఎం అవుతారని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి.

బిహార్‌లో 5 రాజ్యసభ స్థానాలు ఖాళీ అయ్యాయి. అందులో ఎన్డీఏ మిత్రపక్షమైన జేడీయూ రెండు స్థానాల్లో తమ అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపొచ్చు. మిగతా మూడు చోట్ల బీజేపీ, ఇతర మిత్రపక్షాలకు కేటాయించారు. కానీ, ఇప్పటివరకు తమ పార్టీ తరఫున రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులను జేడీయూ ఖరారు ప్రకటించలేదు. ఒక సీటులో కేంద్ర మంత్రి రామ్‌నాథ్ ఠాకూర్‌కు మళ్లీ రాజ్యసభకు పంపిస్తారని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. రెండో స్థానంపైనే ఇప్పుడు సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Bihar CM Nitish Kumar Rajya Sabha
రాజ్యసభకు నీతీశ్ వెళ్తారని జోరుగా ప్రచారం! (ETV Bharat)

రాజకీయాల్లోని నీతీశ్ కుమారుడు ఎంట్రీ
నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ రాజకీయ అరంగేట్రం చేయనున్నారని బిహార్ మంత్రి శ్రవణ్​ కుమార్ ఇటీవలే ప్రకటించారు. బిహార్ ప్రజలు, జేడీయూ కార్యకర్తల నుంచి వస్తున్న డిమాండ్​ మేరకు నిశాంత్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే, బిహార్ రాజకీయాల్లో నిశాంత్​ కుమార్​ తప్పనిసరిగా ప్రవేశించాలని మరో జేడీయూ నేత నీరజ్ కుమార్ అభిప్రాయపడ్డారు. రాజ్యసభకు నిశాంత్​ కుమార్​ అర్హత గల వ్యక్తి అని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో నిశాంత్ జేడీయూ కోటాలో రాజ్యసభకు వెళ్తారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే తాజాగా సీన్‌లోని నీతీశ్ వచ్చారు. ఆయన సీఎం పోస్టుకు రాజీనామా చేసి, పార్లమెంట్ ఎగువ సభకు వెళ్తారని ప్రచారం జోరందుకుంది. అయితే జేడీయూ, నీతీశ్ గానీ దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.

Bihar CM Nitish Kumar Rajya Sabha
ముఖ్యమంత్రికి పదవికి నీతీశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయనున్నట్లు వార్తలు (ETV Bharat)

బీజేపీకి సీఎం సీటు దక్కే ఛాన్స్!
ఒకవేళ నీతీశ్ కుమార్ రాజ్యసభకు వెళ్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి సందర్భంలో బీజేపీకి చెందిన వ్యక్తికి బిహార్ ముఖ్యమంత్రి పోస్టు దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయనే చర్చ జరుగుతోంది. అప్పుడు నిశాంత్‌ కుమార్‌ను ఉపముఖ్యమంత్రిగా నియమిస్తారని తెలుస్తోంది.

జేడీయూ ఎమ్మెల్యేలు ఏమన్నారంటే?
అయితే బిహార్ సీఎం మార్పు, నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్లడం వంటి ప్రచారాన్ని పలువురు జేడీయూ ఎమ్మెల్యేలు ఖండించారు. నీతీశ్ కుమారే బీహార్ సీఎంగా ఉంటారని స్పష్టం చేశారు. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే నీతీశ్ ముందుగా ఎమ్మెల్యేల సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తారని తెలిపారు. అయితే, బిహార్ మంత్రులు విజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్, విజయ్ కుమార్ చౌదరి, శ్రవణ్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి వెళ్లారు. జేడీయూ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు సంజయ్ ఝా అప్పటికే సీఎం నివాసంలో ఉన్నారు. దీంతో ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూరుతోంది.

Bihar CM Nitish Kumar Rajya Sabha
నీతీశ్ రాజ్యసభకు వెళ్తారని ప్రచారం! (ETV Bharat)

అలాంటిదేమీ లేదు : చిరాగ్ పాసవాన్
అలాగే బీహార్ సీఎం మార్పు గురించి ఎన్డీఏ మిత్రపక్షం ఎల్‌జేపీ (రామ్‌విలాస్) పార్టీ అధినేత చిరాగ్ పాసవాన్ స్పందించారు. నీతీశ్ కుమార్ రాజ్యసభకు వెళ్తున్నారని, బిహార్‌లో ముఖ్యమంత్రి మారనున్నారని వచ్చిన వార్తలను ఆయన తోసిపుచ్చారు. ప్రస్తుతం అలాంటిదేమీ లేదన్నారు. నీతీశ్ కుమార్ నాయకత్వంలో బిహార్‌లో బలమైన ప్రభుత్వం ఉందన్నారు.

మరోవైపు, రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలో నీతీశ్ కుమారుడు నిశాంత్ నిలవనున్నట్లు ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఆయన నామినేషన్ పత్రాలు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో ఎవరు పోటీ చేయాలనే నిర్ణయం ముఖ్యమంత్రిదేనని చెప్పారు జేడీయూ ప్రతినిధి నీరజ్ కుమార్. అభ్యర్థిని నిర్ణయించే హక్కు బిహార్ సీఎం, జేడీయూ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న నితీశ్ కుమార్‌కే ఉందని స్పష్టం చేశారు.

