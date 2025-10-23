బిహార్ ఎన్నికల్లో వికాసానికి, వినాశనానికి మధ్య పోరు : మహాకూటమిపై నడ్డా విసూర్లు
కాంగ్రెస్ పార్టీని పరాన్నజీవితో పోల్చిన జేపీ నడ్డా
Published : October 23, 2025 at 2:47 PM IST
JP Nadda on India Bloc : రానున్న బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ వికాసానికి, ఇండియా కూటమి వినాశనానికి మధ్య జరిగే పోరాటంగా మారుతుందని బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓ పరాన్నజీవితో పోల్చారు. అది ఎవరితో కలిస్తే వారినే చివరికి నాశనం చేసే స్వభావం ఉన్న పార్టీగా పేర్కొన్నారు. బిహార్లోని ఔరంగాబాద్లో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో జేపీ నడ్డా ప్రసంగిస్తూ, విపక్ష పార్టీలపై విమర్శలు గుప్పించారు.
'లాలూ ప్రసాద్ నేతృత్వంలోని ఆర్జేడీ అంటే దోపీడీ, జంగల్రాజ్, దాదాగిరీకి సంకేతం. యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, వలసలను తగ్గించడం వంటి ఆర్జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్ చేసిన హామీలు వింటే నాకు ల్యాండ్ ఫర్ జాబ్స్ కుంభకోణం గుర్తుకు వస్తోంది. ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పడం అబద్ధం. జీతాల కోసం నిధులు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు. ఆ పార్టీ పాలనలో అవినీతి, అన్యాయం తప్ప మరేమీ జరగలేదు. గ్యాంగ్స్టర్ నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన దివంగత ఎండీ షాబుద్దీన్ కుమారుడు ఒసామాకు ఆర్జేడీ టికెట్ ఇవ్వడం అనేది బిహార్ పట్ల ఆ పార్టీ ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తుందో తెలుస్తోంది. అవినీతి, నేరాల పట్ల సానుభూతి ఉన్న పార్టీగా ఆర్జేడీ మరోసారి తేలిపోయింది' అని జేపీ నడ్డా ఆరోపించారు.
బిహార్లో 20 సంవత్సరాల చీకటి యుగం గురించి తనకు తెలుసని జేపీ నడ్డా చెప్పారు. 'నేను బిహార్లోని పట్నాలో జన్మించానని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. నేను నా బాల్యం నుంచి 20 సంవత్సరాలు బిహార్లో గడిపాను. ఆ చీకటి యుగం గురించి నాకు తెలుసు. అలాగే ప్రస్తుత ఈ వెలుగు యుగాన్ని కూడా చూస్తున్నా. ఈ ఎన్నికలు అభివృద్ధికి, విధ్వంసానికి మధ్య జరిగే పోరు. ఎన్డీఏ అభివృద్ధి ప్రభుత్వం. ఈ కొత్తగా ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆ పార్టీ బిహార్ వినాశనానికి తప్ప మరొకటి కాదు. లాలూ ప్రసాద్ పాలనలో బిహార్ ప్రజలు వలస వెళ్లే పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నారు. గత 20 ఏళ్లల్లో నీతీశ్ కుమార్, 11 సంవత్సరాల్లో ప్రధాని మోదీ ఆశీర్వాదంతో బిహార్ వేగవంతమైన పురోగతి వైపు పయనించింది. ఇటీవల బిహార్ కోసం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం చాలా చేసింది. రైల్వే బడ్జెట్ను 10 రెట్లు పెంచింది. దేశంలోని 44 వందే భారత్ రైళ్లలో 26 బిహార్ నుంచి నడిచేవి ఉన్నాయి' జేపీ నడ్డా వివరించారు.
#WATCH | Aurangabad, Bihar: Union Minister and BJP National President JP Nadda says, " very few people know that i was born in patna, bihar. i spent 20 years of my childhood in bihar. i know that era of darkness, and i also see this era of light... today, this election clearly… pic.twitter.com/gUZXDdZVng— ANI (@ANI) October 23, 2025
ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టించేందుకే తప్పుడు హామీలు : బీజేపీ ఎంపీ
తేజస్వీ యాదవ్ ఇచ్చిన ఉద్యోగ హామీ అవాస్తవమని, ఆర్జేడీ కుటుంబ అవినీతిలో మునిపోయిందని బీజేపీ ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ తెలిపారు. 'ఆర్జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ 2.6 కోట్ల మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీనికి రూ. 12 లక్షల కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. బిహార్ మొత్తం బడ్జెట్ దాదాపు రూ. 3 లక్షల కోట్లు. ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారు? ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టించడానికి ఆర్జేడీ తప్పుడు వాగ్దానాలు చేస్తోంది. బీహార్ ప్రజలు అవినీతి పార్టీని నమ్మరు. తేజస్వీ యాదవ్ తండ్రి దాణా కుంభకోణం కేసులో 32.5 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష విధించారు. తేజస్వీ యాదవ్ కూడా ఐపీసీ సెక్షన్ 420 కిదం నిందితుడు. బిహార్ అభివృద్ధికి ఎవరు దోహదపడుతున్నారో బిహార్ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. ఇది డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం' అని రవిశంకర్ పేర్కొన్నారు.
VIDEO | Bihar polls: BJP MP Ravi Shankar Prasad says, “The people of Bihar want the NDA to win because of the NDA’s work... If Tejashwi says there should be zero tolerance for corruption, he should look at his own cases. Tejashwi Ji’s father has been sentenced to 32.5 years, and… pic.twitter.com/LDFeZ6yguu— Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2025
మహాగఠ్బంధన్ సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్- ఎన్డీఏకు సవాల్ విసిరిన కూటమి!
తేజస్వీవి అమలు సాధ్యంకాని హామీలు- ఆయన బిహార్ ప్రజలను మోసం చేయడం ఆపాలి: బీజేపీ