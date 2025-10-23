ETV Bharat / bharat

బిహార్​ ఎన్నికల్లో వికాసానికి, వినాశనానికి మధ్య పోరు : మహాకూటమిపై నడ్డా విసూర్లు

కాంగ్రెస్​ పార్టీని పరాన్నజీవితో పోల్చిన జేపీ నడ్డా

JP Nadda on RJD
JP Nadda on RJD (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

JP Nadda on India Bloc : రానున్న బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ వికాసానికి, ఇండియా కూటమి వినాశనానికి మధ్య జరిగే పోరాటంగా మారుతుందని బీజేపీ చీఫ్ జేపీ నడ్డా తెలిపారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓ పరాన్నజీవితో పోల్చారు. అది ఎవరితో కలిస్తే వారినే చివరికి నాశనం చేసే స్వభావం ఉన్న పార్టీగా పేర్కొన్నారు. బిహార్‌లోని ఔరంగాబాద్‌లో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచార సభలో జేపీ నడ్డా ప్రసంగిస్తూ, విపక్ష పార్టీలపై విమర్శలు గుప్పించారు.

'లాలూ ప్రసాద్‌ నేతృత్వంలోని ఆర్​జేడీ అంటే దోపీడీ, జంగల్‌రాజ్‌, దాదాగిరీకి సంకేతం. యువతకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం, వలసలను తగ్గించడం వంటి ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ చేసిన హామీలు వింటే నాకు ల్యాండ్​ ఫర్​ జాబ్స్​ కుంభకోణం గుర్తుకు వస్తోంది. ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పడం అబద్ధం. జీతాల కోసం నిధులు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు. ఆ పార్టీ పాలనలో అవినీతి, అన్యాయం తప్ప మరేమీ జరగలేదు. గ్యాంగ్​స్టర్​ నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన దివంగత ఎండీ షాబుద్దీన్ కుమారుడు ఒసామాకు ఆర్​జేడీ టికెట్​ ఇవ్వడం అనేది బిహార్​ పట్ల ఆ పార్టీ ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తుందో తెలుస్తోంది. అవినీతి, నేరాల పట్ల సానుభూతి ఉన్న పార్టీగా ఆర్​జేడీ మరోసారి తేలిపోయింది' అని జేపీ నడ్డా ఆరోపించారు.

బిహార్​లో 20 సంవత్సరాల చీకటి యుగం గురించి తనకు తెలుసని జేపీ నడ్డా చెప్పారు. 'నేను బిహార్‌లోని పట్నాలో జన్మించానని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. నేను నా బాల్యం నుంచి 20 సంవత్సరాలు బిహార్‌లో గడిపాను. ఆ చీకటి యుగం గురించి నాకు తెలుసు. అలాగే ప్రస్తుత ఈ వెలుగు యుగాన్ని కూడా చూస్తున్నా. ఈ ఎన్నికలు అభివృద్ధికి, విధ్వంసానికి మధ్య జరిగే పోరు. ఎన్​డీఏ అభివృద్ధి ప్రభుత్వం. ఈ కొత్తగా ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, ఆ పార్టీ బిహార్​ వినాశనానికి తప్ప మరొకటి కాదు. లాలూ ప్రసాద్‌ పాలనలో బిహార్ ప్రజలు వలస వెళ్లే పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నారు. గత 20 ఏళ్లల్లో నీతీశ్ కుమార్, 11 సంవత్సరాల్లో ప్రధాని మోదీ ఆశీర్వాదంతో బిహార్​ వేగవంతమైన పురోగతి వైపు పయనించింది. ఇటీవల బిహార్​ కోసం ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం చాలా చేసింది. రైల్వే బడ్జెట్‌ను 10 రెట్లు పెంచింది. దేశంలోని 44 వందే భారత్ రైళ్లలో 26 బిహార్ నుంచి నడిచేవి ఉన్నాయి' జేపీ నడ్డా వివరించారు.

ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టించేందుకే తప్పుడు హామీలు : బీజేపీ ఎంపీ
తేజస్వీ యాదవ్ ఇచ్చిన ఉద్యోగ హామీ అవాస్తవమని, ఆర్​జేడీ కుటుంబ అవినీతిలో మునిపోయిందని బీజేపీ ఎంపీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ తెలిపారు. 'ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వి యాదవ్ 2.6 కోట్ల మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీనికి రూ. 12 లక్షల కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. బిహార్ మొత్తం బడ్జెట్ దాదాపు రూ. 3 లక్షల కోట్లు. ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారు? ఓటర్లను తప్పుదారి పట్టించడానికి ఆర్​జేడీ తప్పుడు వాగ్దానాలు చేస్తోంది. బీహార్ ప్రజలు అవినీతి పార్టీని నమ్మరు. తేజస్వీ యాదవ్ తండ్రి దాణా కుంభకోణం కేసులో 32.5 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష విధించారు. తేజస్వీ యాదవ్​ కూడా ఐపీసీ సెక్షన్ 420 కిదం నిందితుడు. బిహార్​ అభివృద్ధికి ఎవరు దోహదపడుతున్నారో బిహార్​ ప్రజలకు బాగా తెలుసు. ఇది డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం' అని రవిశంకర్ పేర్కొన్నారు.

మహాగఠ్‌బంధన్‌ సీఎం అభ్యర్థిగా తేజస్వీ యాదవ్‌- ఎన్​డీఏకు సవాల్​ విసిరిన కూటమి!

తేజస్వీవి అమలు సాధ్యంకాని హామీలు- ఆయన బిహార్ ప్రజలను మోసం చేయడం ఆపాలి: బీజేపీ

TAGGED:

JP NADDA ON RJD
BIHAR ELECTIONS 2025
BIHAR POLLS JP NADDA
JP NADDA ON INDIA BLOC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.