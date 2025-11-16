ETV Bharat / bharat

మళ్లీ సీఎం నీతీశ్​ కుమారేనా? ప్రమాణస్వీకారం డేట్ ఫిక్స్ అయిందా?

పట్నాలోని గాంధీ మైదాన్‌లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు

Nitish Kumar
Nitish Kumar (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 16, 2025 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Bihar New Government Formation : బిహార్‌లో అఖండ విజయం సాధించిన ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సిద్ధమయింది. నవంబర్‌ 19, 20 తేదీల్లో పట్నాలోని గాంధీ మైదాన్‌లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉంటుందని ఎన్​డీఏ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహా బీజేపీ పాలిత ముఖ్యమంత్రులు హాజరుకానున్నారు. రేపు సీఎం నీతీశ్‌కుమార్‌ అధ్యక్షతన జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశం 17వ అసెంబ్లీ రద్దును ఆమోదించనుంది. తర్వాత నీతీశ్‌ గవర్నర్‌ను కలిసి రాజీనామా సమర్పిస్తారు.

ఈ దఫా కూడా నీతీశ్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారని బిహార్‌ రాజకీయాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. సీఎం పీఠం తమకే కావాలని ముందు బీజేపీ పట్టుబట్టినట్లు కనిపించినప్పటికీ నీతీశ్‌కే మరోసారి పగ్గాలు అప్పగించనున్నట్లు విశ్వసనీయవర్గాలు తెలిపాయి. జేడీయూ నుంచి 14, బీజేపీ నుంచి 15, ఎల్​జేపీ నుంచి ముగ్గురు మంత్రులు ఉండొచ్చని ప్రచారం జరుగుతోంది. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ కీలకపార్టీలైన బీజేపీ 89, జేడీయూ 85, ఎల్జేపీ 19 స్థానాల్లో గెలుపొందాయి.

మంత్రివర్గ సమావేశంలో అసెంబ్లీ రద్దుకు ఆమోదం!
బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలను ఎన్నికల సంఘం ఆదివారం గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్‌కు సమర్పించనుందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఆ తర్వాత కొత్త అసెంబ్లీ ఏర్పాటుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. అయితే ప్రమాణస్వీకారానికి 19 లేదా 20 తేదీల్లో ఏది నిర్ణయిస్తారనే విషయం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ షెడ్యూల్‌పై ఆధారపడి ఉంటుందని తెలిపాయి. మరోవైపు సోమవారం జరగనున్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో అసెంబ్లీ రద్దుకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశమున్నట్లు తెలస్తోంది. ఈ తీర్మానాన్ని ఆమోదించిన తర్వాత నీతీశ్‌ తన రాజీనామాను గవర్నర్‌కు సమర్పిస్తారు. తద్వారా కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు చర్యలు ప్రారంభమవుతాయి.

కొత్త ప్రభుత్వంలో మంత్రివర్గ కూర్పు కోసం కేంద్రమంత్రి అమిత్‌షాతో కూటమి నేతలు శనివారం సమావేశమైనట్లు తెలుస్తోంది. మంత్రివర్గంలో బీజేపీకి సింహభాగం వాటా దక్కే అవకాశం ఉన్నట్లు కూటమి వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. తర్వాతి స్థానంలో జేడీయూ ఇతర పార్టీలు ఉన్నాయి. కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్‌ నేతృత్వంలోని లోక్ జనశక్తి పార్టీ (రాం విలాస్)కి మూడు మంత్రి పదవులు ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.

విజయం సాధించడంతో పెద్దఎత్తున వేడుకలు
ఇదిలా ఉండగా బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ కూటమి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో భారీ విజయం సాధించింది. ఏకంగా 200కుపైగా స్థానాలను కైవసం చేసుకుని డబుల్‌ సెంచరీ సాధించింది. మొత్తం 243 స్థానాలకు గానూ 202 స్థానాల్లో గెలిచింది. గెలుపు ప్రభంజనంతో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు ఏర్పాటుకు మరోసారి సిద్ధమైంది. ఎన్​డీఏ కూటమిలోని బీజేపీ (89), జేడీయూ (85), ఎల్‌జేపీ (ఆర్‌వీ) (19), హెచ్‌ఏఎం(5), ఆర్‌ఎల్‌ఎం (4) సీట్లలో విజయం సాధించాయి. ఉపముఖ్యమంత్రులు సామ్రాట్‌ చౌధరీ, విజయ్‌ కుమార్‌ సిన్హాతో పాటు జానపద గాయనీ మైథిలీ ఠాకూర్‌, శ్రేయసి సింగ్‌, ప్రేమ్‌ కుమార్‌, బిజేంద్ర ప్రసాద్ యాదవ్ తదితర కీలక నేతలు గెలుపొందారు.

మరోవైపు ఎన్​డీఏ కూటమి ఘన విజయం సాధించడంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం వెల్లివిరిసింది. ఈ సందర్భంగా పెద్దఎత్తున వేడుకలు నిర్వహించారు. మిఠాయిలు పంచుతూ, బాణసంచా కాల్చుతూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. దిల్లీలోని పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విజయోత్సవ సభలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొని ప్రసంగించారు. బిహార్‌ ప్రజలు ఎన్​డీఏకు అఖండ విజయం కట్టబెట్టారని తెలిపారు.

