ఆ రెండు గ్రామాల్లో వింత ఆచారం- ముస్లింల పెళ్లిళ్లలో రాముడి పాటలు- సింధూరంతో మెరిసిపోయే వధువు!

14వ శతాబ్దంలో తుగ్లక్ కాలం నుంచి కొనసాగుతున్న వారసత్వం- వందల ఏళ్లుగా హిందూ సంప్రదాయాలను పాటిస్తున్న ముస్లిం కుటుంబాలు - పెళ్లి వేడుకల్లో దశరథ మహారాజు, శ్రీరాముడికి సంబంధించిన జానపద గీతాలు

Published : January 20, 2026 at 8:02 AM IST

Muslim Hindu Rituals : మన దేశంలో మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఎన్నో అద్భుతమైన చారిత్రాత్మక అంశాలు ఉన్నాయి. కానీ బిహార్‌లోని గయ, ఔరంగాబాద్ సరిహద్దులో ఉన్న రెండు గ్రామాల కథ మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. అక్కడ నివసించే వేలాది ముస్లిం కుటుంబాలు ఇస్లాం మతాన్ని అనుసరిస్తున్నప్పటికీ, వారి ఇంటి శుభకార్యాలు మాత్రం అచ్చం హిందూ పద్ధతుల్లోనే జరుగుతాయి. మసీదులో నికాహ్ జరిగినప్పటికీ, ఇంటి వద్ద మాత్రం హిందూ ఆచారాలే రాజ్యమేలుతాయి. వధువు నుదుట సింధూరం మెరుస్తుంది. పెళ్లి పందిరిలో నాగలితో భూమిని దున్నే ఆచారం కనిపిస్తుంది. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, ఆ గ్రామాల్లో వందల ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ వింత సంప్రదాయాల వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

రాముడి పాటలతో మార్మోగే ముస్లిం పెళ్లిళ్లు
పీరు, బంతారా గ్రామాల్లోని సుమారు 1,000 ముస్లిం కుటుంబాల్లో వివాహ వేడుకలు మొదలయ్యాయంటే చాలు అక్కడ దశరథ మహారాజు, శ్రీరాముడి కీర్తనలు వినిపిస్తాయి. పెళ్లి కుమార్తెకు పసుపు రాసే 'హల్దీ' వేడుకలో మహిళలు గుమిగూడి ఈ జానపద గీతాలను ఆలపిస్తారు. కేవలం పాటలే కాదు, హిందూ వివాహాల్లో లాగే 'మడ్వా' (పెళ్లి పందిరి) వేయడం, పెళ్లి పందిరి కింద నాగలిని నడపడం వంటి ఆచారాలను ఈ ముస్లిం కుటుంబాలు నేటికీ గౌరవిస్తాయి. వధువు కళ్లలో కాటుక, నుదుట సింధూరం వంటి అలంకరణలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి.

తుగ్లక్ కాలం నాటి మార్పు మారని వారసత్వం
ఈ ఆచారాల వెనుక 600-700 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. 14వ శతాబ్దంలో ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ పాలనలో పీరు ప్రాంతానికి చెందిన భూమిహార్ జమీందార్ మథురా చౌదరి ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించారు. మతం మారిన తర్వాత ఆయన పేరు 'గులాం ముస్తాఫా ఖాన్' గా మారింది. ఆయనతో పాటు ఆయన సోదరులు కూడా ఇస్లాంలోకి మారారు. అయితే మతం మారినప్పటికీ, తమ పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న హిందూ సంప్రదాయాలను, రక్తసంబంధాలను వారు వదులుకోలేదు. తాము హిందూ భూమిహార్ల వంశస్థులమని చెప్పుకోవడానికి నేటికీ వారు ఎంతో గర్వపడతారు.

DNAలో హిందూత్వం అమనుల్లా ఖాన్ పుస్తకంలో ఆధారాలు
పీరు గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ పండితుడు దివంగత అమనుల్లా ఖాన్ 'పీరు ఏక్ పరిచయ్' అనే పుస్తకాన్ని రాశారు. తమ పూర్వీకులు హిందువులని, తమ DNA హిందూ వంశానికి చెందినదని ఆయన ఆ పుస్తకంలో స్పష్టంగా వివరించారు. ఆయన కుమార్తె జీనత్ పర్వీన్ మాట్లాడుతూ "మేము హోలీ, దసరా వంటి పండుగల్లో కూడా పాల్గొంటాం. మా ఇళ్లలో పెళ్లిళ్లు జరిగితే హిందూ వధువుల లాగే బుట్టలో పాదాలు పెట్టి ఇంటి లోపలికి ప్రవేశించే ఆచారం ఉంది" అని తెలిపారు. జూటా హిక్కై వంటి ఇతర హిందూ ఆచారాలు కూడా వారి సమాజంలో పక్కాగా అమలవుతున్నాయి.

బంతారా గ్రామం: తిలక్ చౌదరి వారసులు
పీరు లాగే బంతారా గ్రామంలో కూడా 500కు పైగా ముస్లిం ఇళ్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడి వారు తమను తాము 'సోనభద్రి భూమిహార్' వంశస్థులుగా చెప్పుకుంటారు. కేయల్ గఢ్ రాజు తిలక్ చౌదరి ఇస్లాంలోకి మారిన తర్వాత ఈ వంశం కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ ఈ ముస్లిం కుటుంబాలు కేవలం హిందూ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి ముస్లింలుగా మారిన ఇతర కుటుంబాలతోనే సంబంధాలు కలుపుకుంటారు. డిసెంబర్ 28న జరిగిన ఒక పెళ్లిలో కూడా రాముడి పాటలు, మడ్వా ఆచారాలు నిర్వహించినట్లు స్థానికులు గర్వంగా చెబుతున్నారు.

మతాలకు అతీతంగా మానవత్వం
ఈ రెండు గ్రామాల్లో హిందూ ముస్లిం అనే వివక్ష ఎక్కడా కనిపించదు. మతం పేరుతో గొడవలు జరిగే నేటి కాలంలో, ముస్లింలు తమ హిందూ వారసత్వాన్ని గుండెలకు హత్తుకుని సాగడం ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. ముస్లిం ఇళ్లలో జరిగే వివాహాల్లో హిందూ ఆచారాలు నిర్వహించడం ద్వారా వారు తమ మూలాలను గౌరవిస్తున్నారు. భవిష్యత్తు తరాలకు కూడా ఈ సంప్రదాయాన్ని అందించేందుకు వారు సిద్ధంగా ఉన్నారు. పీరు, బంతారా గ్రామాలు భారతీయ సంస్కృతిలోని వైవిధ్యానికి సజీవ సాక్ష్యాలని చెప్పవచ్చు.

