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రూ.8.5లక్షల ప్యాకేజీ జాబ్​కు గుడ్​బై- మామిడి సాగులో అద్భుతాలు- ఒకే తోటలో 92 రకాలు!

మామిడి సాగులో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న బిహార్ ముజఫర్‌పుర్‌కు చెందిన రైతు- లక్షల ప్యాకేజీ ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని వ్యవసాయంపై ఆసక్తి - మియాజాకి సహా 92 రకాల అరుదైన మామిడి రకాల సృష్టి

Muzaffarpur Mango Man
Muzaffarpur Mango Man (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 8:00 AM IST

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Muzaffarpur Mango Man : వ్యవసాయానికి సృజనాత్మకత తోడైతే అద్భుతాలు సాధించొచ్చని నిరూపించాడు బిహార్‌కు చెందిన ఒక రైతు. ఏడాదికి రూ. 8.5 లక్షల ప్యాకేజీ ఉద్యోగం వదులుకొని, సాగుపై మక్కువతో సరైన ప్రణాళిక, పట్టుదల, సరికొత్త ఆలోచనలతో తన ఊరి తోటల్లో ప్రత్యేక మామిడిని సాగు చేస్తున్నాడు. అతడే బిహార్ ముజఫర్‌పుర్‌ జిల్లా మార్వా బ్లాక్ పరిధిలోని రక్సా గ్రామానికి చెందిన వికాస్ కుమార్ యాదవ్. తన తోటలో ఏకంగా 92 రకాల అరుదైన మామిడి రకాల్ని పండిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. దీంతో అతడు మ్యాంగో మ్యాన్‌గా ప్రసిద్ధి చెందాడు. వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వికాస్ కుమార్ యాదవ్‌కు చిన్నప్పటి నుంచే మొక్కల పెంపకం అంటే ఎంతో ఇష్టం. స్కూల్‌కు వెళ్లే రోజుల్లోనే టమాటా, మిరప మొక్కలు పెంచేవాడినని, అవి ఎదగడం చూసి ఆనందపడే వాడినని చెబుతున్నాడు. చదువు పూర్తి చేశాక దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు యునిసెఫ్ (UNICEF), టాటా ట్రస్ట్స్ వంటి పలు ప్రముఖ సంస్థల్లో అగ్రికల్చర్ ప్రొఫెషనల్‌గా బిహార్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో పని చేశాడు.

దేశ విదేశాల నుంచి మామిడి మొక్కలు సేకరించి
తాను ఉద్యోగం చేస్తున్న సమయంలోనే రైతులు ఎంత కష్టపడుతున్నా నాణ్యమైన మొక్కలు లేక, సరైన సమాచారం, మార్గదర్శకత్వం లేక నష్టపోతున్న విషయాన్ని గమనించాడు. అప్పుడే ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అదే సంకల్పంతో 2014 లోనే మామిడి రకాలపై పలు ప్రయోగాలు ప్రారంభించాడు. దేశ విదేశాల నుంచి పలు రకాల మామిడి మొక్కల్ని సేకరించి బిహార్ వాతావరణంలో వాటి పెరుగుదలను పరిశీలించాడు. పూర్తిగా వినూత్న శైలిలో మామిడి తోట పెంపకంపైనే దృష్టి పెట్టాడు. 2014 నుంచే తన ప్రయాణం ప్రారంభమవగా ఆ ప్రయోగం ఇప్పుడు పెద్ద నర్సరీగా మారేలా చేసింది.

Muzaffarpur Mango Man
మామిడి సాగు (ETV Bharat)

లక్షల ఉద్యోగం వదిలి పూర్తి స్థాయి రైతుగా
మొదట ఉద్యోగం చేస్తూనే కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో తోటను నిర్వహించాడు. తర్వాత వ్యవసాయంపై ఉన్న మక్కువతో 2023లో తన రూ. 8.5 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీ ఉన్న మంచి ఉద్యోగాన్ని సైతం వదులుకొని ఇంటికి వచ్చేశాడు. ఇక పూర్తి స్థాయి రైతుగా మారిపోయాడు. 'ఉద్యోగం బాగానే ఉంది. మంచి జీతం కూడా ఉంది. కానీ వ్యవసాయం అంటే నాకు ఆసక్తి, మక్కువ. అందుకే తిరిగి గ్రామానికి వచ్చి పూర్తిగా వ్యవసాయంపైనే దృష్టి పెట్టాను' అని చెబుతున్నాడు వికాస్.

Muzaffarpur Mango Man
మియాజాకి సహా 92 రకాల అరుదైన మామిడి రకాల సృష్టి (ETV Bharat)

వికాస్ కుమార్ తన తోటలో భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ మామిడి రకాలతో పాటు జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, థాయ్‌లాండ్, పాకిస్థాన్ సహా వివిధ దేశాల నుంచి అరుదైన మామిడి రకాలు సేకరించాడు. వాటిని స్థానిక వాతావరణానికి అనుగుణంగా పండిస్తున్నాడు. ఇందులో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన జపనీస్ మామిడి రకమైన మియాజాకి కూడా ఉంది. వీటితో పాటు కెన్సింగ్టన్ ప్రైడ్, అన్వర్ రాటోల్, అటాల్ఫో, R2E2, క్యారీ, పికో, నవోమి, సెన్సేషన్, ఆస్టిన్, రెడ్ ఎంపరర్, ఎల్లో డైమండ్, ఫెయిర్‌చైల్డ్ వంటి అంతర్జాతీయ మామిడి రకాలు, దేశీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆల్ఫాన్సో, మల్లికా, ఆమ్రపాలి మొదలైనవి కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి.

Muzaffarpur Mango Man
మామిడి సాగులో అద్భుతాలు సృష్టిస్తోన్న రైతు (ETV Bharat)

గ్రాఫ్టింగ్‌తో ఒకే చెట్టుకు 3 రుచులు
వికాస్ కుమార్ తన తోటలో చేసిన ప్రత్యేక ప్రయోగం గ్రాఫ్టింగ్ (అంటుకట్టడం) ద్వారా వింత చెట్టును రూపొందించాడు. ఇలా ఒకే మామిడి చెట్టుకు 3 భిన్నమైన రుచుల్ని ఇచ్చే పండ్లను సృష్టించడం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. వికాస్ కుమార్ కేవలం మామిడి పండ్లు అమ్మడమే కాకుండా, పెద్ద నర్సరీ కూడా నడుపుతున్నాడు. ఇక్కడి నుంచి నాణ్యమైన మామిడి మొక్కలు బిహార్‌లోని ఇతర జిల్లాలతో పాటు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు కూడా సప్లై చేస్తున్నాడు.

Muzaffarpur Mango Man
ఉద్యోగం వదిలి వ్యవసాయంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నరైతు (ETV Bharat)

కేవలం భారత్‌లోనే కాకుండా పొరుగు దేశమైన నేపాల్ నుంచి కూడా రైతులు, మామిడి పండ్ల ప్రియులు వికాస్ తోటను సందర్శించి పెద్ద సంఖ్యలో మొక్కల్ని కొనుగోలు చేస్తుండటం విశేషం. ఇక అన్ని ఖర్చులు (కూలీలు, రవాణా, ఇతర ఖర్చులు) పోనూ వికాస్ కుమార్‌ ప్రస్తుతం నెలకు రూ. 30 వేల నుంచి రూ. 40 వేల వరకు సంపాదిస్తున్నాడు. మామిడి సీజన్ వస్తే ఈ ఆదాయం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నాడు.

Muzaffarpur Mango Man
మామిడి సాగులో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న రైతు (ETV Bharat)
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