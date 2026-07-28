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31ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి తిరిగొచ్చిన వ్యక్తి- చనిపోయాడనుకున్న కుటుంబానికి షాక్- భార్యకు అప్పటికే మరో పెళ్లి!

1995లో ఉపాధి కోసం ఇంటి నుంచి వెళ్లిన సాధు శర్మ- 31 ఏళ్ల తర్వాత బిహార్‌లోని తన గ్రామానికి రాక- ఆయన చనిపోయాడని భావించిన కుటుంబం

Man Presumed Dead Returns After 31 years
సాధు శర్మ కుటుంబం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 8:01 AM IST

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Man Presumed Dead Returns After 31 years : 31 ఏళ్ల కిందట ఉపాధి కోసం ఇంటి నుంచి వెళ్లిన ఒక వ్యక్తి, ఇన్నాళ్లకు అకస్మాత్తుగా స్వగ్రామానికి తిరిగి రావడంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామస్థులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఈ ఘటన బిహార్‌లోని గయా జిల్లాలో జరిగింది. ఎన్నో ఏళ్లు వెతికి అలసిపోయిన కుటుంబ సభ్యులు అతడు చనిపోయాడని భావించి చివరికి ఆశలు కూడా వదిలేసుకున్నారు. కానీ ఊహించని విధంగా అతడు గుమ్మం ముందు నిలబడటంతో కుటుంబీకులు నోరెళ్లబెట్టారు.

అసలేం జరిగింది?
బిహార్ గయా జిల్లా వజీర్‌గంజ్ బ్లాక్ కేనార్ చట్టి గ్రామానికి చెందిన సాధు శర్మకు 1995 ఏప్రిల్‌లో వివాహం అయింది. పెళ్లైన రెండు నెలలకే, అంటే తన 18-19 ఏళ్ల వయసులోనే కుటుంబ పోషణ కోసం దిల్లీకి బయల్దేరాడు. ప్రారంభంలో ఇంటికి రెండు మూడు లేఖలు పంపిన సాధు శర్మ, ఆ తర్వాత ఎలాంటి సమాచారం అందించలేదు. సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో, ఎలా ఉన్నాడో ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు. కుటుంబ సభ్యులు తమ బంధువుల ఇళ్లలో, ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎంత వెతికినా అతడి ఆచూకీ లభించలేదు.

Man Presumed Dead Returns After 31 years
31 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి తిరిగొచ్చిన వ్యక్తి (ETV Bharat)

కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ సాధు శర్మ తిరిగి వస్తాడనే ఆశలు ఆవిరైపోయాయి. కుమారుడు కనిపించకపోవడం వల్ల తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన తండ్రి గణౌరీ ఠాకూర్ కొంతకాలానికే మరణించారు. కొన్ని సంవత్సరాల కిందట అతడి తల్లి కల్సియా దేవి కూడా కొడుకు కోసం ఎదురుచూస్తూనే కన్నుమూసింది. కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే కాదు, గ్రామస్థులు కూడా సాధు శర్మ ఇక లేడని భావించారు. అయితే 31 ఏళ్ల తర్వాత జులై 26న సాధు శర్మ అకస్మాత్తుగా ఇంటికి తిరిగి చేరుకోవడంతో అంతా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. అతడ్ని చూసి తన పెద్ద వదిన దేవంతి దేవి భావోద్వేగానికి లోనై అతడిని కౌగిలించుకొని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. 'దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. మా కళ్లు కాయలు కాసేలా ఎదురుచూశాం.' అని ఆమె పేర్కొంది. కుటుంబ సభ్యుల కళ్లలో ఆనంద బాష్పాలు కనిపించాయి. ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత అతడు తిరిగిరావడం తమకు అద్భుతంగా అనిపిస్తోందని వారు తెలిపారు.

Man Presumed Dead Returns After 31 years
సాధు శర్మ కుటుంబం (ETV Bharat)

సాధు శర్మ తిరిగిరాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, అదృశ్యమైన రెండేళ్ల తర్వాత అతడి భార్యకు మరో వ్యక్తితో వివాహం కూడా జరిపించారు. ప్రస్తుతం సాధు శర్మ వయసు సుమారు 48-49 సంవత్సరాలు. అతడు రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు సంప్రదించలేదనే ప్రశ్న మాత్రం అందరిలోనూ ఉంది. ఇక ఈ 31 ఏళ్ల పాటు తాను దిల్లీలోనే ఉన్నానని సాధు శర్మ తెలిపాడు. అక్కడ ఒక తెలిసిన వ్యక్తితో కలిసి ఉంటూ వైరింగ్ పనులు, ఇతర చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ జీవనం సాగించినట్లు చెప్పాడు.

Man Presumed Dead Returns After 31 years
సాధు శర్మ కుటుంబం (ETV Bharat)

'నేను దిల్లీలో నా సోదరుల్లో ఒకరితో కలిసి ఉండేవాడిని. అక్కడ అప్పుడప్పుడు వైరింగ్ పనులు, మరికొన్నిసార్లు ఇతర పనులు చేసేవాడిని. 31 ఏళ్ల తర్వాత ఇంటికి తిరిగొచ్చాను. అక్కడ నాకు ఎలాంటి సమస్యా ఎదురుకాలేదు.' అని సాధు శర్మ అన్నారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం గయా జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇన్నాళ్లకు సాధు శర్మ తిరిగి రావడాన్ని కేనార్ చట్టి గ్రామస్థులు ఒక అద్భుతంగా భావిస్తున్నారు. సాధు శర్మను చూసేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో జనం అతడి ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు.

ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలిస్తేనే?
తన సుదీర్ఘ ప్రయాణం ముగించుకొని ఈ ఆదివారమే తిరిగి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు అతడ్ని పెద్దగా ప్రశ్నించట్లేదు. కొంత సమయం తర్వాత, అతడు ఇన్నాళ్లూ ఇంటికి ఎందుకు రాలేకపోయాడో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటామని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. అప్పుడే కుటుంబానికి ఎందుకు దూరమయ్యాడు?, ఎందుకు అసలు సంప్రదించలేదు, ఏదైనా అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల దిల్లీలో చిక్కుకుపోయాడా లేదా స్వచ్ఛందంగానే ఉన్నాడా అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకాల్సి ఉంది. ఇక్కడ విషాదకరమైన విషయం ఏంటంటే, కుమారుడి కోసం ఎదురుచూస్తూ తల్లిదండ్రులు మరణించగా, మరోవైపు తన భార్య కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సాధు శర్మ తిరిగి రావడం కుటుంబానికి ఆనందంతో పాటు అనేక ప్రశ్నలకు మిగిల్చింది.

Man Presumed Dead Returns After 31 years
సాధు శర్మ కుటుంబం (ETV Bharat)
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