ETV Bharat / bharat

10వసారి సీఎంగా నీతీశ్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం- మోదీ, అమిత్ షా, చంద్రబాబు హాజరు

సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నీతీశ్ కుమార్​- హాజరైన ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు

Nitish Kumar Oath Ceremony
Nitish Kumar Oath Ceremony (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 11:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Nitish Kumar Oath Ceremony : బిహార్‌ ముఖ్యమంత్రిగా జేడీయూ అధినేత నీతీశ్‌ కుమార్‌ గురువారం పదోసారి ప్రమాణం చేశారు. పట్నాలోని గాంధీ మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో గవర్నర్‌ ఆరిఫ్‌ మహమ్మద్‌ ఖాన్‌ ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు అమిత్‌ షా, రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ఎన్డీఏ పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు హాజరయ్యారు.

బుధవారం జరిగిన ఎన్డీయే ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలో శాసనసభాపక్ష నేతగా ఆయనను ఎన్నుకున్నారు. తాను ఎన్నిక కాగానే సీనియర్‌ నేతలు వెంటరాగా నీతీశ్‌, గవర్నర్‌ ఆరిఫ్‌ మహమ్మద్‌ ఖాన్‌ వద్దకు వెళ్లారు. రాజీనామా సమర్పించి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేశారు. తనకు మద్దతిస్తున్న ఎమ్మెల్యేల సంతకాలతో కూడిన లేఖను ఆయనకు అందజేశారు. నీతీశ్‌ రాజీనామాను ఆమోదించిన గవర్నర్‌, కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యే వరకూ ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని సూచించారు.

TAGGED:

NITISH KUMAR SWEARING
NITISH KUMAR AS BIHAR CM
NITISH KUMAR OATH CEREMONY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.