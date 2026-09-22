బిహార్ టీనేజర్ల వేధింపుల కేసు: తప్పించుకునేందుకు నిందితుడి యత్నం- పోలీసుల కాల్పులు
పోలీసులు నుంచి తప్పించుకునేందుకు యత్నించిన నిందితుడు- కాల్పులు జరపడంతో కాలుకు గాయం
Published : September 22, 2026 at 4:43 PM IST
Bihar School Students Case : కోచింగ్కు వెళ్లి వస్తున్న ఇద్దరు టీనేజర్లపై కొందరు దుండగుల జరిపిన దాష్టీకం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం రేపింది. బిహార్లోని జముయీ జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. అయితే, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన నందన్ యాదవ్ను బిహార్ పోలీసులు మంగళవారం అరెస్టు చేశారు.
అయితే అరెస్టు చేసే క్రమంలో హైడ్రామా జరిగింది. నిందితుడిని లొంగిపోవాలని కోరగా అతను పోలీసులపై కాల్పులు జరిపాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఆత్మ రక్షణ కోసం ఎదురుకాల్పులు జరిపారు. ఈ ఎన్కౌంటర్లో నిందితుడి కాలుకు బుల్లెట్ తగిలింది. అనంతరం అతడిని అరెస్టు చేసి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతడితో పాటు ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న మరో వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. నందన్ పలు కేసుల్లో నిందితుడని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ఈ కేసులో ప్రమేయం ఉన్న మిగతా నిందితుల కోసం పోలీసులు తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు.
#WATCH | Jamui, Bihar: Nandan Yadav, the prime accused in the harassment of a minor girl in Jamui, has been shot in the leg during an encounter with the police. pic.twitter.com/odhctAsLPH— ANI (@ANI) September 22, 2026
కాగా, జమయి జిల్లా మద్వా పహాడ్ ప్రాంతంలో పదో తరగతి చదువుతున్న ఇద్దరు విద్యార్థులపై ఓ అల్లరి మూక దాడికి పాల్పడింది. కోచింగ్ క్లాసులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న బాలికపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడింది. బాలికను అసభ్యకరంగా తాకుతూ చిత్రహింసలకు గురిచేసింది. ఆమె వెంట ఉన్న బాలుడిని తీవ్రంగా హింసించింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.