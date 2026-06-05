బిహార్లో ఐఏఎస్ కొండ- ప్రతి చెట్టుకూ ఓ అధికారి పేరు- ఎందుకో తెలుసా?
బిహార్లో వినూత్నంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉద్యమం- బంజరు భూమిని పచ్చని వనంగా మార్చిన వైనం
Published : June 5, 2026 at 7:20 PM IST
Bihar IAS Mountain : నేటి ఆధునిక కాలంలో అభివృద్ధి పేరుతో పచ్చని చెట్లను, అడవులను విచ్చలవిడిగా నరికేస్తున్నారు. కానీ ఆ రాష్ట్రంలో మాత్రం దీనికి భిన్నంగా పర్యావరణ పరిరక్షణ ఉద్యమం కొనసాగుతోంది. కొందరు ఐఏఎస్ అధికారులు స్వయంగా తామే మొక్కలు నాటి, వాటిని పెంచి, పోషించి, ఎడారిని తలపించే బంజరు కొండను పచ్చని వనంగా మార్చేశారు. ఏంటీ ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ పూర్తి కథనం చదివేయండి.
పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించిన ఒక అద్భుతమైన ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది బిహార్ గయ జిల్లాలోని 'హద్హద్వా పర్వతం'. ఒకప్పుడు ఎడారిలా, బోడిగా ఉన్న ఈ కొండ నేడు పచ్చని వనాలతో కళకళలాడుతోంది. ఇందుకు కారణం ఐఏఎస్ అధికారులు. ఆశ్చర్యపోకండి. ఇదే నిజం. ఈ వనంలోని మెజారిటీ మొక్కలను బిహార్లోని ఐఏఎస్ అధికారులే తమ స్వహస్తాలతో నాటి, పెంచి, పోషించారు. అందుకే దానిని స్థానికులు 'ఆఫీసర్ల కొండ' అని పిలుస్తున్నారు.
ప్రతి చెట్టుకు ఓ అధికారి పేరు
బిహార్కు చెందిన ఐఏఎస్ అధికారులు ఈ బంజరు కొండ రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చేశారు. ప్రతి అధికారి ఇక్కడ తమ సొంత పేరుతో మొక్కలు నాటారు. అంతేకాదు ఆ ప్రదేశానికి 'మంథన్ వాటిక' అని పేరు పెట్టారు. ఇంతకీ ఈ వినూత్న ప్రయత్నం ఎలా మొదలైంది? దీనికి 'మంథన్ వాటిక' అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
హద్హద్వా కొండ దిగువ భాగంలో అభివృద్ది చేసిన ఈ మంథన్ వాటికలో, ప్రతి మొక్క పక్కన దానిని నాటిన ఐఏఎస్ అధికారి పేరును తెలిపే బోర్డులు ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు ఆ మొక్కల సాధారణ పేర్లు, శాస్త్రీయ నామాలు కూడా రాశారు. దీనితో ఈ వనం ఇప్పుడు ప్రజలను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది.
ఈ పచ్చని వనానికి ఉన్న విశేషమైన అంశం ఏమిటంటే, ఇందులో బిహార్లోని దాదాపు అందరు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులు భాగస్వాములయ్యారు. అంతేకాదు 38 మంది జిల్లా మేజిస్ట్రేటులు మొదలుకొని డివిజినల్ కమిషనర్లు, శాఖల కార్యదర్శులు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఇక్కడ కనీసం ఒక మొక్క నాటి, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తమ వంతు కృషి చేశారు. అందరూ పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాటుపడాలనే మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. ఇంత మంది ఉన్నతాధికారులు ఒకే చోట మొక్కలు నాటడం ఒక మంచి విశేషం అని చెప్పుకోవచ్చు.
అరుదైన వృక్ష జాతులు
ఈ మంథన్ వాటికలో కేవలం సాధారణ మొక్కలే కాకుండా, ఔషధ మొక్కలు, అరుదైన జాతులను కూడా నాటారు. ఈ వనంలో మేడి చెట్టు (గులార్), నేరేడు, మహాగని, విలాయతీ జలేబీ, జామ, రావి, మర్రి, వేప, పొన్న చెట్లతో సహా రకరకాల మొక్కలు ఉన్నాయి. వీటి రక్షణ కోసం ఈ ప్రాంతం చుట్టూ కంచె కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ఆ కార్యక్రమం నుంచి పుట్టిన ఆలోచన
ఈ మంథన్ వాటిక 2025 డిసెంబర్లో ప్రారంభమైంది. నీతీశ్ కుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో బిహార్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్లో రెండు రోజుల పాటు మంథన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డిసెంబర్ 17, 18 తేదీల్లో జరిగిన ఆ కార్యక్రమంలో బిహార్లోని సీనియర్ ఐఏఎస్లు అందరూ పాల్గొన్నారు. ఆ సందర్భాన్ని ఒక శాశ్వత జ్ఞాపకంగా మార్చాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం భవిష్యత్ తరాలకు పర్యావరణ పరిరక్షణ సందేశాన్ని అందించడానికి ప్రతి అధికారి ఒక మొక్క నాటాలని, ఆ విధంగా ఒక ఉద్యానవనాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ సంకల్పంతోనే హద్హద్వా కొండను ఒక పచ్చని వనంగా మార్చారు.
ఈ వనాన్ని కేవలం కొన్ని చెట్ల సమూహంగా ఉంచడమే కాదు, దీని ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని నిర్ణయించారు. అందుకే ప్రతి మొక్కకు దానిని నాటిన అధికారి పేరును ఇచ్చారు. ఫలితంగా ఈ వనాన్ని చూసినప్పుడు సందర్శకులు ఎంతో స్ఫూర్తి పొందుతున్నారు. చాలా మంది పర్యటకులు, స్థానికులు తమ జీవితంలో కనీసం ఒక్క మొక్క అయినా నాటాలని నిర్ణయించుకొని వెళ్తున్నారు!
పర్యటకులకు వసతి ఏర్పాట్లు
"రానున్న సంవత్సరాల్లో ఈ ఉద్యానవనాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తాం. మొక్కలు పెద్దవి అవుతున్న కొద్దీ ఈ ప్రాంతం మరింత అందంగా మారుతుంది. కనుక ఇక్కడి వచ్చే పర్యటకుల కోసం అవసరమైన వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు" అని ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న హై-టెక్ గ్రో విజన్ సంస్థకు అమిత్ ప్రకాశ్ తెలిపారు.
కాగా, ఇప్పటికే ఈ మంథన్ వాటికలో ఒక భారీ సిమెంట్ చెట్టును నిర్మిస్తున్నారు. ఇది కేవలం అలంకరణ కోసమే కాకుండా, ఒక సమాచార కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకులకు వివిధ ప్రదేశాల గురించి తెలియజేస్తుంది. దీనితో పాటు బ్రహ్మయోని కొండను కూడా పచ్చనివనంగా మార్చేకు సిద్ధమవుతున్నారు. వాస్తవానికి ఇది మొక్కల పెంపకం ప్రాజెక్టు మాత్రమే కాదు. ఇది బిహార్ సంకల్పానికి ప్రతీకగా నిలిచింది.
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