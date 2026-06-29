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ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు భారత్‌ ప్రతినిధులు- ఎవరెవరు వెళ్తున్నారంటే?

ఇరాన్‌ మాజీ సుప్రీం లీడర్‌ అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు భారత్‌ తరఫున పవిత్ర మార్గరిటా, సయ్యద్‌ అతా హస్నైన్‌ హాజరు- జులై 4వ తేదీ నుంచి 9వ తేదీ వరకు పలు దశల్లో కార్యక్రమాలు

Ali Khamenei Funeral Ceremony
Activists carry portraits of Iran’s slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. (AFP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 5:31 PM IST

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Ali Khamenei Funeral Ceremony : అమెరికా- ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్త దాడుల్లో మరణించిన ఇరాన్‌ మాజీ సుప్రీం లీడర్‌ ఆయతుల్లా సయ్యద్‌ అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు ఏర్పాట్లు పూర్తవుతున్నాయి. ఆ కార్యక్రమాలకు భారత్‌ తరఫున కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి పవిత్ర మార్గరిటా, బిహార్‌ గవర్నర్‌ లెఫ్టినెంట్‌ జనరల్‌ (రిటైర్డ్‌) సయ్యద్‌ అతా హస్నైన్‌ హాజరుకానున్నట్లు ఇరాన్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి. భారత ప్రభుత్వానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ వీరిద్దరూ అంత్యక్రియల్లో పాల్గొంటారని పేర్కొన్నాయి. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా- ఇజ్రాయెల్‌ సంయుక్తంగా ఇరాన్‌పై చేపట్టిన సైనిక దాడుల్లో అలీ ఖమేనీ మరణించారు. దేశ అత్యున్నత నాయకుడిగా 36 సంవత్సరాల పాటు ఇరాన్‌కు నాయకత్వం వహించిన ఖమేనీతో పాటు పలువురు ఉన్నత సైనికాధికారులు కూడా ఆ దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యుల్లో కుమార్తె, అల్లుడు, కోడలు, మనవరాలు మృతి చెందినట్లు, కుమారుడు మొజ్తాబా ఖమేనీ గాయపడినట్లు అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి.

అయితే ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలువురు దేశాధినేతలు, విదేశీ ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. పాకిస్థాన్‌ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ కూడా పాల్గొనే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇరాన్‌ అధ్యక్షుడు మసౌద్‌ పెజెష్కియాన్‌ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కూడా అంత్యక్రియలకు ఆహ్వానించినట్లు తెలిసింది. కానీ భారత్‌ తరఫున మాత్రం కేంద్ర మంత్రి పవిత్ర మార్గరిటా, బిహార్‌ గవర్నర్‌ సయ్యద్‌ అతా హస్నైన్‌ హాజరుకానున్నారు!

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