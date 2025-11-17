సీఎం పదవికి నీతీశ్ రాజీనామా- 20న కొలువుదీరనున్న కొత్త ప్రభుత్వం
నీతీశ్ కుమార్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయనున్నట్లు బీజేపీ అధ్యక్షుడు వెల్లడి
Published : November 17, 2025 at 12:51 PM IST
Bihar Government Formation : బిహార్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు మొదలయ్యాయి. ఈ మేరకు నీతీశ్ సీఎం పదవికి రాజీనిమా చేశారు. నవంబరు 20న నూతన ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుంది. ఆ రోజున నీతీశ్ కుమార్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దీలీప్ తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. 35 నుంచి 36 మంది మంత్రులు ఉండే అవకాశం ఉందని కేంద్ర మంత్రి, హిందుస్తాన్ అవామీ మోర్చా-ఎస్ అధిపతి జితన్ రామ్ మాఝీ చెప్పారు.
బీజేపీ నుంచి 16 మంది మంత్రులు, జేడీయూ నుంచి 14 నుంచి15 మంది, లోక్జనశక్తి రామ్ విలాస్ పార్టీ నుంచి ముగ్గురు ఉంటారని మాఝీ వెల్లడించారు. హిందుస్తాన్ అవామీ మోర్చా-ఎస్ నుంచి ఒకరు, రాష్ట్రీయ లోక్ మార్చ్ నుంచి మరొకరు మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశముందని కేంద్ర మంత్రి మాఝీ వివరించారు. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై బీజేపీ బిహార్ ఎన్నికల ఇన్చార్జ్గా ఉన్న కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో మాఝీ ఇప్పటికే చర్చలు జరిపారు. రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా అధ్యక్షుడు ఉపేంద్ర కుష్వాహా కూడా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో సమావేశమయ్యారు. బిహార్ ప్రస్తుత మంత్రివర్గం సమావేశమై తదుపరి చర్యలు తీసుకునేందుకు సీఎం నీతీశ్ కుమార్కు అధికారం ఇస్తూ తీర్మానం చేసింది. అనంతరం కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు వీలుగా ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు గవర్నర్కు రాజీనామా సమర్పించారు.