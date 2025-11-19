ETV Bharat / bharat

Bihar Government Formation : జేడీయూ అధినేత నీతీశ్ కుమార్‌ను బిహార్‌ శాసనసభాపక్షనేతగా ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకున్నారు. పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో ఎన్నుకున్నట్లు మంత్రి శ్రవణ్​ తెలిపారు. మరోవైపు బీజేపీ శాసనసభాపక్షనేతగా మాజీ డిప్యూటీ సీఎం సామ్రాట్ చౌదరీ ఎన్నికయ్యారు. మరో డిప్యూటీ సీఎం విజయ్ కుమార్ సిన్హా ఉపశాసనసభాపక్షనేతగా ఎంపికయ్యారు. వీరిని కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకున్నట్లు ఎన్నికల పరిశీలకులు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ డిప్యూటీ సీఎం కేశవ్ ప్రసాద్ మౌర్య తెలిపారు.

"బిహార్​లో ఎన్డీఏ చారిత్రక విజయం సాధించింది. బిహార్ ప్రజలు ఎన్డీఏపై నమ్మకాన్ని పెట్టుకున్నారు. నూతన ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారానికి ప్రధానమంత్రి మోదీ సహా ప్రముఖులు హాజరవుతారు. ఇది చాలా అద్భుతమైన విజయం, ఇంకా బాధ్యత కూడా పెరుగుతుంది. ఓట్​ చోరీ పేరుతో మాట్లాడి బిహార్​లో వారి పార్టీ అంతమైంది. త్వరలోనే బంగాల్, అసోం, తమిళనాడులో కూడా కనమరుగవుతుంది."

--చిరాగ్ పాసవాన్​, కేంద్ర మంత్రి

అనంతరం కూటమిలోని పార్టీల నుంచి కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలు ఆయనను NDA నాయకుడిగా ఎన్నుకోనున్నారు. నీతీశ్ కుమార్ సాయంత్రం గవర్నర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్‌ను కలిసి కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని అభ్యర్థిస్తారని జేడీయూ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు సంజయ్ ఝా తెలిపారు. కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఎన్డీయేలోని అన్ని పార్టీల మద్దతు లేఖను కూడా నీతీశ్ కుమార్ గవర్నర్‌కు సమర్పిస్తారని చెప్పారు. గురువారం పట్నాలోని గాంధీ మైదాన్‌లో 10వ సారి బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నీతీశ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. నీతీశ్‌తో పాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ప్రమాణం చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఎన్డీయే పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు హాజరుకానున్నారు. 243 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న బిహార్‌లో నీతీశ్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే 202 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది.

అంతకుముందు స్పీకర్‌ పదవితో సహా కీలక మంత్రి పదవుల కేటాయింపుపై చర్చలు జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్పీకర్‌ పదవి కోసం ఇరుపార్టీలు గట్టిగా పట్టుబట్టినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. బీజేపీ ఏ పరిస్థితుల్లోనూ ఆ పదవిని దక్కించుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నట్లు సమాచారం. గత అసెంబ్లీలో బీజేపీకి చెందిన నంద్‌కిశోర్‌ యాదవ్‌ స్పీకర్‌గా ఉన్నారు. జేడీయూ (JD(U)) పార్టీకి చెందిన నరేంద్ర నారాయణ్‌ యాదవ్‌ డిప్యూటీ స్పీకర్‌గా వ్యవహరించారు. దీంతో మరోసారి స్పీకర్‌ పదవిని దక్కించుకోవాలని బీజేపీ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

అయితే, మంత్రివర్గ కూర్పుపై భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య ఓ నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతి ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలకు ఒక మంత్రి పదవి ఫార్ములాకు ఎన్డీయేలోని పార్టీలు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ (89), జేడీయూలకు (85) భారీగా సీట్లు రావడంతో ప్రతి ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలకు ఓ మంత్రి పదవి కేటాయించానే నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం బీజేపీకి 15 లేదా 16, జేడీయూకు 14, ఎల్జేపీ (రామ్‌విలాస్‌) పార్టీకి మూడు, ఆర్‌ఎల్‌ఎం, హెచ్‌ఏఎంలకు ఒక్కోటి చొప్పున మంత్రిపదవులు లభించే అవకాశం ఉంది. కాగా, ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఎందరు, ఎవరెవరికీ ఇస్తారనే విషయంపై ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి సమాచారం లేదు.

