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రెండేళ్లకే 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'- 150కిపైగా దేశాల జెండాలను గుర్తిస్తున్న చిచ్చరపిడుగు

బాలిక సూపర్ టాలెంట్- అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో అబ్బురపరుస్తున్న చిన్నారి- ఈజీగా 150కి పైగా దేశాల జెండాలను గుర్తుపట్టేస్తున్న వాణి

Gaya Kid Vani India Book Of Records
Gaya Kid Vani India Book Of Records (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 12:12 PM IST

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Gaya Kid Vani India Book Of Records : రెండేళ్ల 8నెలల వయసున్న బాలిక తన అద్బుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఇంతటి చిన్న ఏజ్‌లోని 150కి పైగా దేశాల జెండాలను సునాయాశంగా గుర్తుపట్టేస్తోంది. ఇంకా ఇంగ్లీష్ అక్షరమాల (ABCD.. YZ) నేర్చుకోని ఆ చిన్నారి ప్రపంచ దేశాల జెండాలను గుర్తించడంలో మాత్రం మంచి ప్రతిభను కనబరుస్తోంది. ఈ అద్భుతమైన మొమెరీ పవర్ బాలికకు 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు కల్పించింది.

కుమార్తెకు అండగా తండ్రి
బిహార్‌ గయ జిల్లాలోని ఉత్రెన్ గ్రామానికి చెందిన రవికాంత్ కుమార్ కుమార్తె వాణి. రవికాంత్ టికారీలోని బజాజ్ ఫైనాన్స్ శాఖలో మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన కుమార్తె వాణి అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో మంచి పేరును సంపాదించుకుంది. అలవోకగా 150కి పైగా దేశాల జెండాలను గుర్తిస్తోంది. ఈ క్రమంలో చిన్నారిపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. వాణికి రెండున్నరేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే ఈ అసాధారణ సామర్థ్యం బయటపడింది. ఓ సారి ఆడుకుంటున్నప్పుడు పోస్టర్‌పై ఉన్న జెండాలను చూసి 20 దేశాలను గుర్తించింది. అప్పుడే తన కుమార్తెలో అసాధారణమైన ప్రతిభ దాగి ఉందని రవికాంత్ గ్రహించాడు. అలాగే వాణి జ్ఞాపకశక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు. కుమార్తెలో ఉన్న ప్రతిభను అప్పటి నుంచి ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టాడు.

Gaya Kid Vani India Book Of Records
వాణి (ETV Bharat)

వాణి మొమెరీ పవర్ సూపర్ : రవికాంత్
వాణికి చిన్నప్పటి నుంచి రంగులు (కలర్స్) అంటే చాలా ఇష్టమని ఆమె తండ్రి రవికాంత్ తెలిపాడు. "వాణికి రెండున్నరేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఒక పోస్టర్‌పై ఉన్న జెండాలను చూసి 20 దేశాలను గుర్తించింది. ఆమె జ్ఞాపకశక్తి నిజంగా అద్భుతమైనది. ఇప్పుడు వాణి 150కి పైగా దేశాల జెండాలను గుర్తించగలదు. ఈ క్రమంలో నా కుమార్తె 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు దక్కించుకుంది. త్వరలోనే 'గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో వాణి తన పేరును లిఖించుకుంటుందని నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది" అని రవికాంత్ పేర్కొన్నాడు.

Gaya Kid Vani India Book Of Records
వాణి కుటుంబం (ETV Bharat)

"వాణి చాలా ఆలస్యంగా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది. దీంతో మొదట్లో కాస్త కంగారుపడ్డాం. వాణితో మాట్లాడించేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాం. మొదట ఇంగ్లీష్ అక్షరమాల (ABCD)కు సంబంధించిన ఒక సాధారణ పుస్తకం తెప్పించాను. దాంతో పాటు రకరకాల రంగులు ఉన్న బుక్స్‌ను తెచ్చాను. ఆ రంగులను గుర్తుంచడంలో వాణికి నేను సాయపడ్డాను. ఆ పుస్తకాల ద్వారా రంగుల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత వాణి మా ఇంట్లోని పూల రంగులను కూడా గుర్తించడం మొదలుపెట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాల జెండాల చిత్రాలను తెప్పించి వాటిని గుర్తుంచుకోవడంలో వాణికి సహాయపడితే ఎలా ఉంటుందని అప్పుడే నాకు అనిపించింది. దాంతో ఆయా దేశాల జెండాల ప్రత్యేక రంగులతో కూడిన చిత్రాలను తెప్పించా. వాణి చాలా వేగంగా వివిధ దేశాల జెండాలను గుర్తుపెట్టుకోవడం ప్రారంభించింది. రోజుకు 5-10 జెండాలను గుర్తించేది. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు ఆమె కొత్త జెండాల గురించి నన్ను అడిగేది."
--రవికాంత్, వాణి తండ్రి


వాణి అసాధారణ ప్రతిభను 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్' గుర్తించి గౌరవించిందని రవికాంత్ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు. వాణికి ఒక పతకం, గుర్తింపు కార్డును అందించిందని చెప్పాడు. తన కుమార్తె అద్భుతమైన ప్రతిభ పట్ల తాను ఎంతో గర్వపడుతున్నాని తెలిపాడు. స్పష్టమైన సారూప్యతలు ఉన్న దేశాల జెండాలను చూసి వాణి ఎప్పుడూ గందరగోళానికి గురికాలేదని అన్నాడు. ఆ దేశ జెండాలను వాణి సునాయాసంగా గుర్తిస్తుందని వివరించాడు. తనకు కవల కుమార్తెలు (వాణి, వీరకాంత్) అని స్పష్టం చేశాడు.

Gaya Kid Vani India Book Of Records
ఇండియా బుక్​ ఆఫ్​ రికార్డ్స్​ తో వాణి (ETV Bharat)

మరోవైపు, తన కుమార్తె సాధించిన విజయం పట్ల వాణి తల్లి పల్లవి మిశ్రా ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. తన కుమార్తెకు సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహం లభించిందని పేర్కొంది. వాణి పేరు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో నమోదైనందుకు తమకు చాలా హ్యాపీగా ఉందని తెలిపింది. భవిష్యత్తులో వాణి 'గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.

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GAYA KID VANI INDIA BOOK OF RECORDS

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