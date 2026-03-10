ఆ ఊరిలో రాళ్లకు ముద్దు పేర్లు- 500 ఏళ్ల క్రితం నాటి సంప్రదాయం- ఎందుకో తెలుసా?
ఆ గ్రామంలోని రాళ్లకు ఎలిఫెంట్ స్టోన్, బఫెలో స్టోన్, హార్స్ స్టోన్, బంబుల్బీ స్టోన్, మిరాకిల్ స్టోన్ అని పేర్లు- కారణం ఏంటంటే?
Published : March 10, 2026 at 11:23 AM IST
Names for Stones in Bihar : ఎక్కడైనా తాము ముద్దుగా పెంచుకునే జంతువులు, చెట్లకు పేర్లు పెట్టడం చూస్తుంటాం. అయితే బిహార్లోని ఓ గ్రామంలో రాళ్లకు (స్టోన్స్) ముద్దు పేర్లు పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆ ఊరు ఏది? స్టోన్స్కు పేరు పెట్టే సంప్రదాయం ఎప్పుడు మొదలైంది? దాని వెనుక ఉన్న చరిత్ర ఏంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
మనుషులలాగే రాళ్లకు పేర్లు
గయా జిల్లాలోని డెమా గ్రామంలో రాళ్లకు మానవుల మాదిరిగానే పేర్లు పెట్టారు. ఎలిఫెంట్ స్టోన్, బఫెలో స్టోన్, హార్స్ స్టోన్, బంబుల్బీ స్టోన్, మిరాకిల్ స్టోన్ అనే పేర్లు గల రాళ్లు ఆ ఊరిలో ఉన్నాయి. అయితే రాళ్లకు పేర్లు పెట్టే సంప్రదాయం కొత్తది కాదు. వందల ఏళ్ల నాటిది. నేటికీ ప్రజలు ఈ రాళ్లను గుర్తించి వాటిని పేర్లతో పిలుస్తున్నారు.
డేంజర్ సిగ్నల్స్గా రాళ్లు
డెమా గ్రామం గుండా నిరంజన నది ప్రవహిస్తుంది. ఈ నదిలో చాలా రాళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రాళ్లు డేంజర్ సిగ్నల్స్గా కూడా పనిచేస్తాయి. బఫెలో స్టోన్ గ్రామానికి వరద ముప్పును సూచిస్తుంది. నదిలోని నీరు బఫెలో స్టోన్ కంటే ఎత్తులో ప్రవహిస్తే డెమా, చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు వరద ప్రమాదం ఉందని అర్థం. అటువంటి పరిస్థితిలో గ్రామస్థులు అప్రమత్తంగా ఉంటారు.
యమ డేంజర్గా మృత్యు రాయి
అలాగే డెమా గ్రామంలో భౌంరా రాయి ఉంది. దీన్ని మృత్యు రాయి అని కూడా పిలుస్తారు. వర్షాకాలంలో నది నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు ఈ రాయి చుట్టూ ఉన్న నీరు సుడిగుండంలా తిరుగుతూ పెద్ద శబ్దం చేస్తుంది. ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్తే ప్రమాదాలు జరుగుతాయని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. అందుకే ఆ ప్రదేశాన్ని చాలా ప్రమాదకరమైనదిగా పరిగణిస్తామని అంటున్నారు. నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు గ్రామస్థులు మృత్యు రాయివైపునకు వెళ్లడం మానేస్తారని చెబుతున్నారు.
ఆ రాయిపై బట్టలు ఉతికితే మెరిసిపోతాయ్!
అలాగే మిరాకిల్ స్టోన్ కూడా డెమా గ్రామంలో ఉంది. దీన్ని ఫట్వా రాయి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రాయిపై సబ్బు, డిటర్జెంట్ లేకుండా బట్టలు ఉతికినా అవి మిలమిలా మెరిసిపోతాయి. అందుకే గ్రామంలోని మహిళలు ఈ రాయిపై బట్టలు ఉతకడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. కాగా, తన ఇంట్లో చేతి పంపు ఉన్నప్పటికీ బట్టలు ఉతకడానికి నది ఒడ్డున ఉన్న మిరాకిల్ స్టోన్ వద్దకు వస్తానని గ్రామస్థురాలు మీనా దేవీ తెలిపారు. ఈ రాయిపై బట్టలు ఉతికితే పూర్తిగా మురికి వదిలేస్తుందని చెప్పారు.
ఆ రాయి వెరీ స్పెషల్ : గ్రామ పెద్ద ప్రసాద్
తమ గ్రామంలో వందల ఏళ్లుగా పేరుతో పిలుచుకునే అర డజనుకు పైగా రాళ్లు ఉన్నాయని డెమా గ్రామ పెద్ద సూరజ్ ప్రసాద్ వివరించారు. వీటిలో అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది హాథియా రాయి (ఎలిఫెంట్ స్టోన్) అని తెలిపారు. ఇది దాదాపు 6 అడుగుల ఎత్తు, ఏనుగు ఆకారంలో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. "గ్రామస్థులు నది నీటి మట్టాన్ని కొలవడానికి ఈ రాయిని ఉపయోగిస్తారు. హాథియా రాయి కనిపించనంతగా నది నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు నదిని దాటడం ప్రమాదకరమని గ్రామస్థులు అర్థం చేసుకుంటారు." అని సూరజ్ ప్రసాద్ వెల్లడించారు.
500 ఏళ్లనాటి సంప్రదాయం
డెమా గ్రామంలో రాళ్లకు పేరు పెట్టే సంప్రదాయం సుమారు 400-500 సంవత్సరాల నాటిదని అదే ఊరుకి చెందిన వీరేంద్ర సింగ్ తెలిపారు. పూర్వ కాలంలో ఈ రాళ్లు గ్రామానికి రక్షణ సాధనంగా, ప్రకృతికి చిహ్నంగా ఉండేవని చెప్పారు. కొన్ని రాళ్లు గ్రామ సరిహద్దులను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడతాయని వెల్లడించారు. గ్రామంలో పెద్దవాళ్ల నుంచి యువకులు వరకు అందరికీ ఈ రాళ్ల గురించి తెలుసన్నారు.