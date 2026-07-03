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ఆ కుటుంబం వరి నాటకపోతే ఊరంతా సాగు బంద్- 200 ఏళ్లుగా అదే పరిస్థితి- వింత సంప్రదాయానికి బందీలైన రైతులు!

200 ఏళ్ల సంప్రదాయం వల్ల నిలిచిపోయిన వరి నాట్లు- బిహార్ గంధూపుర్ గ్రామ రైతులకు వింత సమస్య- ఆ ఒక్క కుటుంబం ముందుగా వరి నాటకపోతే అంతే సంగతి!

Agriculture Tradition Bihar
Agriculture Tradition Bihar (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 7:00 AM IST

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200 Year Old Farming Tradition in Bihar : వ్యవసాయంలో ఆధునిక సాంకేతికత వేగంగా విస్తరిస్తున్న ఈ రోజుల్లో కూడా కొన్ని గ్రామాల్లో శతాబ్దాల నాటి సంప్రదాయాలు రైతుల్ని బందీలుగా చేస్తున్నాయి. బిహార్ నలందా జిల్లా సిలావ్ బ్లాక్ పరిధిలోని గంధూపుర్ గ్రామం ప్రస్తుతం అలాంటి విచిత్ర పరిస్థితినే ఎదుర్కొంటోంది. వరి సాగుకు పొలాల్లో అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. నారు మడి సిద్ధంగా ఉంది. నీటి కొరత లేదు. కూలీలు కూడా అందుబాటులోనే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ గ్రామంలో ఒక్క రైతు కూడా వరి నాట్లు ప్రారంభించలేదు. దీనికి కారణం 200 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఒక సంప్రదాయమే. అదేంటంటే?

గంధూపుర్ గ్రామంలో సుమారు 150 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మొత్తం జనాభా 1200. కుర్మీ, రాజ్‌పుత్, యాదవ్, కహార్, కుమ్మరి, చౌదరి, ధోబీ, తేలీ, మాంఝీ తదితర సామాజిక వర్గాల ప్రజలు ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు. గ్రామస్థుల ప్రకారం గత 200 ఏళ్లుగా ఈ ఊళ్లో ఒక ఆచారం కొనసాగుతోంది. గ్రామంలోని మహతో కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తే ముందుగా వారి పొలంలో వరి నాట్లు వేయాలి. ఆ తర్వాతే మిగతా రైతులు తమ పొలాల్లో సాగు పనులు ప్రారంభిస్తారు. ప్రస్తుతం ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించే బాధ్యత రాజేంద్ర ప్రసాద్ మహతో, రాజారామ్ మహతో, బ్రహ్మదేవ్ మహతోలపై ఉంది. వీరిలో ఎవరైనా ఒకరు మొదటి వరి నాట్లు వేయకపోతే గ్రామంలో మరెవరూ సాగు ప్రారంభించరు.

Gandhupur Villagers
గంధపుర్ గ్రామస్థులు (Source : ETV Bharat)

ఈసారి సాగు చేయబోమంటున్న మహతో ఫ్యామిలీ
అయితే ఈ ఏడాది వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల మహతో కుటుంబం వ్యవసాయం చేయకూడదని నిర్ణయించుకుంది. దీంతో గ్రామమంతా వరి నాట్లు ఆగిపోయాయి. రైతులు పలుమార్లు అభ్యర్థించినా ఇప్పటివరకు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదని చెబుతున్నారు. వారి విశ్వాసం ప్రకారం- మహతో కుటుంబం కంటే ముందుగా ఎవరైనా వరి నాటితే వారి కుటుంబంలో ప్రమాదం, మరణం లేదా అరిష్టం/అనర్థాలు జరుగుతాయని నమ్మకం. గతంలో దీనిని ఉల్లంఘించిన వారు తీవ్రమైన పరిణామాల్ని అనుభవించారని చెబుతున్నారు. ఈ కారణంగానే ఎవరూ ఏళ్లుగా వస్తున్న సంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘించేందుకు సాహసించట్లేదు.

ఆ కుటుంబాల్లో వరుస విషాదాలు!
ఈ నమ్మకానికి ఉదాహరణలుగా గ్రామస్థులు కొన్ని సంఘటనలను చెబుతున్నారు. రాజేంద్ర రావు అనే రైతు మాట్లాడుతూ- 'నేను 5-7 ఏళ్ల కిందట సంప్రదాయాన్ని పట్టించుకోకుండా మహతో కుటుంబం కంటే ముందుగానే విత్తనం చల్లాను. తర్వాత నా శరీరానికి ప్రాణాంతకమైన గాయమైంది. నా తల్లి మరణించింది. నా భార్య ఏడాదిన్నర పాటు అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందాల్సి వచ్చింది' అని చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే మహేంద్ర ప్రసాద్ అనే మరో రైతు 20 ఏళ్ల కిందట మహతో కుటుంబం కంటే ముందుగా వరి నాటడంతో తనకు ఒక కంటిచూపు పోయిందని తెలిపారు. చికిత్స చేయించుకున్నా ప్రయోజనం లేకపోయిందని అన్నారు. గతంలో ఈ సంప్రదాయాన్ని ఉల్లంఘించిన ఇద్దరు వ్యక్తుల్లో ఒకరు మరణించగా, మరొకరి కుటుంబంలో తీవ్ర ప్రమాదం జరిగిందని జతన్ పాస్వాన్ అనే వ్యక్తి వివరించారు.

ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడుతున్న గంధపుర్ గ్రామ రైతు (Source : ETV Bharat)

పంట సీజన్ దెబ్బతింటోందని ఆందోళన
ఇదిలా ఉండగా సాగు ఆలస్యం కావడంతో రైతుల్లో రోజురోజుకూ ఆందోళన పెరిగిపోతోంది. యువ రైతు తరుణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ- 'మరో 2-3 రోజుల్లో నాట్లు ప్రారంభించకుంటే ఈ ఏడాది మొత్తం పంట సీజన్ దెబ్బతింటుంది' అని వాపోతున్నారు. గ్రామంలోని చాలా కుటుంబాలు వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడటంతో, పంట లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లాల్సి వస్తుందని చెప్పారు.

ఈ సమస్య పరిష్కరించేందుకు గ్రామంలో పంచాయతీ సమావేశాలు కూడా నిర్వహించారు. గ్రామస్థులు మహతో కుటుంబాన్ని'కనీసం ఒక గుప్పెడు వరి విత్తనం అయినా పొలంలో చల్లి సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించండి. మేమంతా సాగు ప్రారంభిస్తాం' అని వేడుకుంటున్నారు. అయినా ఇప్పటివరకు వారు దానికి అంగీకరించలేదు. ఈ విషయమై జిల్లా అధికారుల్ని కూడా ఆశ్రయించారు. సిలావ్ బ్లాక్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫీసర్ (BDO) మాట్లాడుతూ- 'ఈ విషయం ఇప్పటివరకు నా దృష్టికి రాలేదు. గ్రామస్థులతో మాట్లాడి పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తాను' అని తెలిపారు.

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BIHAR AGRICULTURE TRADITION
NALANDA PADDY PLANTATION
BIHAR 200 YEAR OLD PADDY TRADITION
BIHAR VILLAGE TRADITION

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