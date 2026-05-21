ఉమ్మడి ఏపీ చూపిన బాటలో బిహార్- తొలిసారిగా జైళ్ల ప్రాంగణాల్లో పెట్రోల్ పంపులు- నిర్వహణ బాధ్యతలన్నీ ఖైదీలకే

జైళ్లను సంస్కరణ గృహాలుగా మార్చే దిశగా అడుగులు- పూర్ణియా సెంట్రల్ జైలు ప్రాంగణంలో పెట్రోల్ పంపు ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు- నోజిల్ మ్యాన్ నుంచి మేనేజర్ స్థాయి వరకు ఖైదీలకే ఉపాధి

Petrol Pumps In Prison Premises
Published : May 21, 2026 at 12:59 PM IST

Petrol Pumps In Prison Premises : జైళ్లను శిక్షా స్థలాలుగా కాకుండా సంస్కరణ గృహాలుగా మార్చే దిశగా తొలి అడుగులు పడింది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే. ఈ స్ఫూర్తిదాయక బాటలో పయనించేందుకు బిహార్ సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ఈ రాష్ట్ర జైళ్లలోని ఖైదీలు బేకరీ, కుట్టుపని, వ్యవసాయం, ఫర్నీచర్ తయారీ, చేతివృత్తులు వంటివి చేస్తున్నారు. త్వరలోనే మంచి ప్రవర్తన కలిగిన, సుదీర్ఘ శిక్షలు అనుభవిస్తున్న ఖైదీలకు జైళ్ల ప్రాంగణాల్లో పెట్రోల్ పంపులను నడిపే అవకాశాన్ని ఇవ్వనున్నారు. వీరికి పెట్రోల్, డీజిల్ అమ్మకాలు, కస్టమర్ సర్వీస్, యంత్రాల నిర్వహణ, అకౌంటింగ్‌లో శిక్షణ ఇస్తారు. బిహార్‌ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా జైళ్ల ప్రాంగణాల్లో పెట్రోల్ పంపులను ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు. మొట్టమొదటి పెట్రోలు బంక్ ఏ జైలులో ఏర్పాటు కాబోతోంది ? తదుపరిగా ఈ ప్రణాళికను అన్ని జైళ్లకు ఎలా విస్తరిస్తారు ? దీనివల్ల ఖైదీల జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పు వస్తుంది ? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అలాంటి ఖైదీలకే ఛాన్స్
జైళ్ల శాఖ సంస్కరణల్లో భాగంగా బిహార్ ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేక ప్రయోగానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఖైదీలను జనజీవన స్రవంతితో కలపడానికి జైళ్ల ప్రాంగణాల్లోనే పెట్రోల్ పంపులను తెరవడానికి అక్కడి సర్కారు సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా మొట్టమొదట పూర్ణియా సెంట్రల్ జైలు ప్రాంగణంలో పెట్రోల్ పంపును ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని నిర్వహణ కోసం ఖైదీలకు నోజిల్ మ్యాన్ నుంచి మేనేజర్ స్థాయి వరకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. పెట్రోల్- డీజిల్ అమ్మకాలు, కస్టమర్ సర్వీస్, యంత్రాల నిర్వహణ, అకౌంటింగ్‌లో వారికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. పెట్రోల్ పంప్ నిర్వహణ కోసం మంచి ప్రవర్తన కలిగిన, సుదీర్ఘ శిక్షలు అనుభవిస్తున్న ఖైదీలను ఎంపిక చేస్తారు. ఈ ఖైదీలను పెట్రోల్ పంపుల వద్ద నియమించినప్పుడు, సాధారణ ప్రజల భద్రతకు పూర్తి భరోసాను కల్పిస్తారు. వారిపై నిఘా కోసం జైలు వార్డెన్లు, భద్రతా సిబ్బంది ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారు. ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండేందుకు, ఈ భద్రతా సిబ్బంది సాధారణ దుస్తులలో ఉంటారు.

క్యాంప్ డివిజనల్ జైలు (ETV Bharat)

కేబినెట్ ఆమోదం లభించడమే తరువాయి
పూర్ణియా సెంట్రల్ జైలు ప్రాంగణంలో పెట్రోల్ పంపు ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర హోం శాఖ ఇప్పటికే సన్నాహాలు పూర్తి చేసింది. బిహార్ జైలు సంస్కరణల పరిపాలనా విభాగం కూడా ఒక ముసాయిదాను సిద్ధం చేసింది. దీన్ని త్వరలోనే రాష్ట్ర కేబినెట్‌కు సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఈ ముసాయిదాకు కేబినెట్‌ ఆమోదం లభించిన తర్వాత పూర్ణియా సెంట్రల్ జైలు ప్రాంగణంలో పెట్రోల్ పంపు ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని రాష్ట్ర హోం శాఖలోని అత్యున్నత స్థాయి అధికారి ఒకరు ‘ఈటీవీ భారత్’కు చెప్పారు.

బిహార్​లోని జైలు (ETV Bharat)

ఖైదీల్లో ఒత్తిడి, హింసాత్మక ప్రవృత్తి తొలగింపు
"బిహార్ ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యలతో జైళ్లు సంస్కరణ కేంద్రాలుగా మారుతాయి. చాలా ఏళ్ల క్రితమే బక్సర్ సెంట్రల్ జైలును ఓపెన్ జైలుగా మార్చాను. ఇప్పుడు పూర్ణియా సెంట్రల్ జైలు ప్రాంగణంలో పెట్రోల్ పంపు ఏర్పాటు చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఇది సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉపాధి ఆధారిత కార్యకలాపాల్లో బిజీ కావడం వల్ల ఖైదీలలో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వారిలోని హింసాత్మక ప్రవృత్తి సైతం తొలగిపోతుంది. ఖైదీలకు నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తే, బాధ్యతలను అప్పగిస్తే వారు మెరుగైన పౌరులుగా రూపుదిద్దుకొని సమాజంలోకి తిరిగి వస్తారు" అని అనుగ్రహ నారాయణ్ సింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బి.ఎన్. ప్రసాద్ 'ఈటీవీ భారత్'కు చెప్పారు.

ఖైదీలకు నైపుణ్య ఆధారిత వేతనాలు
బిహార్‌లోని జైళ్లలో శిక్షను అనుభవిస్తున్న ఖైదీలకు వారి నైపుణ్యాలను బట్టి రోజువారీ వేతనం రూ.147 నుంచి రూ.397 దాకా ఉంటుంది. ఖైదీల పని, సంపాదనను వారి నైపుణ్యాల ఆధారంగా నాలుగు విభాగాలుగా విభజించారు. నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు 4 గంటల పార్ట్ టైం పనికి రూ. 147 చెల్లిస్తారు. నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు పూర్తి రోజు పనికి రూ. 294 ఇస్తారు. పాక్షిక నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులకు రోజుకు రూ. 309 అందిస్తారు. నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులకు రోజుకు రూ. 397 లభిస్తాయి. త్వరలో రాష్ట్రంలోని జైళ్ల ప్రాంగణాల్లో ప్రారంభం కానున్న పెట్రోలు పంపుల్లోనూ రోజుకు రూ.300 నుంచి రూ.500 దాకా వేతనాన్ని అందించే పనుల బాధ్యతలను ఖైదీలకు అప్పగించనున్నారు. దీనివల్ల వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం, బాధ్యతా భావం పెరుగుతాయి. వారు జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత ఉపాధి దొరకడం సులభతరం అవుతుంది.

జైలులో చదువుతున్న ఖైదీలు (ETV Bharat)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇలాంటి వ్యవస్థ
"దేశంలో ఖైదీలే పెట్రోల్ పంపులను నడుపుతున్న జైళ్లు చాలానే ఉన్నాయి. మా శిక్షణ సమయంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒక జైలులో ఇలాంటి వ్యవస్థను మేం చూశాం. ఈక్రమంలోనే ఖైదీల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చడానికి బిహార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా చర్యలు తీసుకుంటోంది. జైళ్ల ప్రాంగణాల్లో పెట్రోలు పంపుల ఏర్పాటుకు రెడీ అవుతోంది. నిజాయితీగా, సరైన ఉద్దేశాలతో ఈ చర్యలను అమలు చేస్తే సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. నేరాలను అరికట్టడంలో కూడా ఈ వ్యూహం విజయవంతం అవుతుంది" అని మాజీ ఐపీఎస్ అమితాబ్ కుమార్ దాస్ తెలిపారు.

